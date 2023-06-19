Акне, сухость и раздражение: как наша кожа реагирует на стресс и чем грозит низкий иммунитет

Стресс разрушает здоровье и красоту – и это не просто слова. У женщин признаки стресса заметны сразу: страдают волосы, исчезает энергия, портится настроение.

Как наше тело реагирует на стресс и действительно ли качество кожи зависит от вашего психоэмоционального состояния и состояния иммунной системы? На эти и другие вопросы ответил кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель и главный врач клубной клиники по управлению возрастом AM System, глава Global Age Management Academy, руководитель гуманитарного проекта UAHEALTHSUPPORT и социального проекта GAMA Consulting Евгений Шагов.

Одним из самых распространенных последствий стресса является акне. Это потому, что возникновение угрей – гормонозависимый процесс. А стресс – главная угроза гормонального баланса. К примеру, активность сальных желез регулируется активной формой тестостерона (ДГТ). Когда из-за стресса повышается уровень дигидротестостерона (ДГТ), кожа лица и головы становится жирной, склонной к высыпаниям и воспалению, как это бывает в подростковом возрасте.

В случае хронического стресса вдобавок к гиперфункции сальных желез мы собственноручно способствуем развитию инфекций. И не только привычкой расчесывать воспаление или давить угри. Из-за стресса мы почти бессознательно создаем благоприятные условия для развития патогенных бактерий на коже. Мы их кормим сахаром, точнее, едим вкусности – интуитивно пытаясь преодолеть стресс с помощью пищи, но в результате лишь увеличиваем объем талии и популяцию опасных микробов на коже.

Да, сладкое действительно помогает справиться со стрессом. Однако не стоит радоваться – эта стратегия похожа на попытку, когда, чтобы вывести тараканов, сжег кухню. Эффект вы получите, но последствия будут катастрофическими. "Понервничали — съели десерт — стало лучше" — действительно работает. Происходит это благодаря инсулину — гормону, выброс которого провоцируют сладости и еда, богатая трансжирами и легкими углеводами. Он является антидотом к кортизолу. Но настоящий "эффект" вы увидите позже: нарушение гидролипидного защитного слоя кожи, мантии Маркионини, состав которой зависит от вашего рациона. Больше легких углеводов – больше сахара в мантии – больше пищи для бактерий – еще больше акне. Как следствие – гликация кожи (повреждение кожи изнутри из-за потребления избытка сахара) – учащенное старение и глубокие морщины.

Системные последствия злоупотребления сладостями — инсулинорезистентность, лишний вес, перспектива диабета, инфаркта и артрита. Правда, бывает и наоборот, когда на нервах аппетит вообще исчезает. Причина здесь та же – кортизол. Однако в таком случае он приводит не к повышению, а к снижению определенных гормонов – главным образом дегидроэпиандростерона (ДГЭА) и гормонов щитовидной железы, отвечающих за адекватную продукцию себума и увлажнение кожи. Поэтому, несмотря на жирные кремы, никак не удается преодолеть сухость, кожа становится чувствительной, возникает раздражение, дерматиты.

Если добавить к этому проблемы с пищеварением и дефицитом микроэлементов в рационе, кожа страдает еще больше. Снижение иммунитета, воспаление желудочно-кишечного тракта, гастриты, дуодениты, язвы – классические спутники аллергических дерматитов, шелушения и сыпи.

Что же делать, если стресса избежать невозможно? Повышать стрессоустойчивость и иммунитет, чтобы ваши переживания не вредили здоровью! Для этого держите эмоции под контролем, сбалансированно питайтесь и следите за гормонами.

Витамины – первые союзники в борьбе со стрессом. Поскольку организм не производит витамины самостоятельно, необходимое их количество поступает с едой и добавками. Поливитаминные добавки могут помочь обеспечить необходимую дозу каждого минерала. Важно помнить, что витамины и минералы не работают по отдельности.

Евгений Шагов

Читайте также: