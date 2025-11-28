ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

Активная и здоровая жизнь после 50 лет: как оставаться сильными и энергичными

Достичь среднего возраста не означает, что жизнь потеряла драйв. Ваши 50+ лет — это шанс наслаждаться каждым днем, оставаться активными и уверенными в своем здоровье, если правильно заботиться о теле и разуме.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Активная и здоровая жизнь после 50 лет: как оставаться сильными и энергичными

Активная и здоровая жизнь после 50 лет: как оставаться сильными и энергичными / © Credits

Мы собрали советы экспертов из издания Tallahassee Memorial HealthCare, которые помогут вам чувствовать себя лучше, избегать хронических болезней и поддерживать ясность мышления.

Ежедневная активность — ключ к тому, чтобы оставаться подвижными и независимыми. С возрастом мышечная масса уменьшается, поэтому важно поддерживать силу и гибкость. Здесь важны силовые тренировки, ведь они повышают плотность костей, помогают контролировать вес, облегчают повседневные задачи, защищают суставы, уменьшают симптомы хронических заболеваний, улучшают когнитивные функции и поднимают настроение из-за выделения эндорфинов.

Тренироваться можно дома или в спортзале, например, использовать собственный вес, гантели, резинки или тренажеры. Если вы только начинаете, посоветуйтесь с врачом, чтобы составить безопасный план.

Мобильность — это способность с легкостью двигать все части тела. Комплекс упражнений на стабильность и гибкость помогает поддерживать баланс, а значит — снижает риск падений.

Здоровое питание для долголетия

Рацион влияет на физическое и умственное состояние. Чтобы поддерживать энергию, кости и мышцы:

  • Белок: мясо, рыба, яйца, бобовые, тофу, орехи

  • Клетчатка: фрукты (яблоки, груши, ягоды), овощи (брокколи, морковь, картофель), цельнозерновые продукты

  • Полезные жиры: масла, авокадо, рыба

  • Витамины D и B: яйца, рыба, молочные продукты, зеленые овощи, цельнозерновые

Ограничьте насыщенные жиры и сахар, чтобы избежать хронических заболеваний и усталости.

Предотвращайте падения дома

С возрастом баланс меняется, а падения могут быть опасными. Чтобы снизить риск:

  • Носите удобную, нескользящую обувь

  • Убирайте провода, коробки, маленькие предметы с пола

  • Закрепляйте коврики, используйте антискользящие подставки в душе

  • Установите поручни на лестнице и в душе

  • Держите необходимые вещи на удобной высоте

  • Освещайте комнаты когда ходите

Консультация с врачом поможет оценить риски и подготовить индивидуальный план безопасности.

Кости

С возрастом кости становятся более хрупкими, особенно у женщин после менопаузы. Чтобы предотвратить остеопороз:

  • Употребляйте достаточно кальция и витамина D

  • Избегайте табака и чрезмерного алкоголя

  • Делайте упражнения с отягощением

  • Следите за индексом массы тела, ведь слишком малый вес повышает риск

Генетика тоже играет роль, если в семье были случаи остеопороза, стоит обратиться к специалисту.

Активность мозга

Психическое здоровье не менее важно, чем физическое. Регулярная активность, даже уборка дома, поддерживает память и настроение.

Что помогает оставаться ментально острыми:

  • Хобби и творчество: музыка, танцы, письмо

  • Общение с семьей, друзьями, соседями

  • Волонтерство или клубы по интересам

Не стесняйтесь обращаться за помощью при депрессии, тревоге или других состояниях, это улучшает качество жизни.

С правильным подходом движения, питания, безопасности и когнитивного развития средний возраст — это не кризис, а возможность жить полной жизнью. Начните с маленьких шагов, например, составьте план с вашим врачом и наслаждайтесь активными, здоровыми годами, которые впереди.

Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie