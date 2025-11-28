Активная и здоровая жизнь после 50 лет: как оставаться сильными и энергичными / © Credits

Реклама

Мы собрали советы экспертов из издания Tallahassee Memorial HealthCare, которые помогут вам чувствовать себя лучше, избегать хронических болезней и поддерживать ясность мышления.

Ежедневная активность — ключ к тому, чтобы оставаться подвижными и независимыми. С возрастом мышечная масса уменьшается, поэтому важно поддерживать силу и гибкость. Здесь важны силовые тренировки, ведь они повышают плотность костей, помогают контролировать вес, облегчают повседневные задачи, защищают суставы, уменьшают симптомы хронических заболеваний, улучшают когнитивные функции и поднимают настроение из-за выделения эндорфинов.

Тренироваться можно дома или в спортзале, например, использовать собственный вес, гантели, резинки или тренажеры. Если вы только начинаете, посоветуйтесь с врачом, чтобы составить безопасный план.

Реклама

Мобильность — это способность с легкостью двигать все части тела. Комплекс упражнений на стабильность и гибкость помогает поддерживать баланс, а значит — снижает риск падений.

Здоровое питание для долголетия

Рацион влияет на физическое и умственное состояние. Чтобы поддерживать энергию, кости и мышцы:

Белок: мясо, рыба, яйца, бобовые, тофу, орехи

Клетчатка: фрукты (яблоки, груши, ягоды), овощи (брокколи, морковь, картофель), цельнозерновые продукты

Полезные жиры: масла, авокадо, рыба

Витамины D и B: яйца, рыба, молочные продукты, зеленые овощи, цельнозерновые

Ограничьте насыщенные жиры и сахар, чтобы избежать хронических заболеваний и усталости.

Предотвращайте падения дома

С возрастом баланс меняется, а падения могут быть опасными. Чтобы снизить риск:

Реклама

Носите удобную, нескользящую обувь

Убирайте провода, коробки, маленькие предметы с пола

Закрепляйте коврики, используйте антискользящие подставки в душе

Установите поручни на лестнице и в душе

Держите необходимые вещи на удобной высоте

Освещайте комнаты когда ходите

Консультация с врачом поможет оценить риски и подготовить индивидуальный план безопасности.

Кости

С возрастом кости становятся более хрупкими, особенно у женщин после менопаузы. Чтобы предотвратить остеопороз:

Употребляйте достаточно кальция и витамина D

Избегайте табака и чрезмерного алкоголя

Делайте упражнения с отягощением

Следите за индексом массы тела, ведь слишком малый вес повышает риск

Генетика тоже играет роль, если в семье были случаи остеопороза, стоит обратиться к специалисту.

Активность мозга

Психическое здоровье не менее важно, чем физическое. Регулярная активность, даже уборка дома, поддерживает память и настроение.

Реклама

Что помогает оставаться ментально острыми:

Хобби и творчество: музыка, танцы, письмо

Общение с семьей, друзьями, соседями

Волонтерство или клубы по интересам

Не стесняйтесь обращаться за помощью при депрессии, тревоге или других состояниях, это улучшает качество жизни.

С правильным подходом движения, питания, безопасности и когнитивного развития средний возраст — это не кризис, а возможность жить полной жизнью. Начните с маленьких шагов, например, составьте план с вашим врачом и наслаждайтесь активными, здоровыми годами, которые впереди.