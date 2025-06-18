Алкоголь: традиция, удовольствие или опасность / © Associated Press

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Но может ли даже «умеренное» употребление алкоголя быть безопасным для здоровья или это лишь удобная иллюзия, которой мы себя успокаиваем. Мировое медицинское сообщество сегодня все активнее задает этот вопрос. И ответ, кажется, не такой утешительный, как нам бы хотелось, об этом рассказало издание Psychology Today.

Никакого безопасного уровня

Даже небольшое количество алкоголя может увеличить риск деменции — нарушения памяти и мышления. В среднем потребление алкоголя составляет 6-7 бокалов вина в неделю, при таких обстоятельствах риск резко возрастает — особенно у мужчин. Еще тревожнее, если учитывать социальный статус, стиль жизни и сопутствующие болезни, выгоды от «умеренного» потребления исчезают, а вот риски — остаются.

Алкоголь и мозг: риск забыть себя

Алкоголь — установленная причина рака и все больше данных доказывают его роль в развитии деменции. Несмотря на мнение, что вино или пиво «полезно для сердца», новейшие исследования не подтверждают безоговорочной пользы даже умеренного употребления. Большинство наблюдений, которые якобы показывают положительный эффект, связаны с тем, что умеренные потребители алкоголя часто:

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имеют более высокий уровень дохода,

придерживаются здоровой диеты,

занимаются спортом,

имеют хорошую поддержку социального окружения.

Так что это не сам алкоголь помогает — это образ жизни.

Немного — не страшно

Несмотря на тревожные данные, некоторые ученые все еще осторожно защищают умеренное потребление. Профессор Гарвардской медицинской школы Эрик Римм говорит: «Люди, которые выпивают 1-2 порции алкоголя несколько раз в неделю, часто живут дольше тех, кто совсем не пьет. Но это не значит, что именно алкоголь — причина». Он подчеркивает, что здоровая жизнь формируется не волшебным бокалом вина, а привычками — спортом, питанием, сном и избеганием вредных веществ.

Почему трудно сказать «да» или «нет»

Ученым невероятно сложно выделить влияние самого алкоголя. Причины:

Люди сами оценивают свои привычки и часто преуменьшают.

Данные основываются на электронных записях, которые могут быть неполными.

Большинство исследований не различают между регулярным употреблением и «запоями».

Не учитываются генетические особенности, уровень метаболизма, пол, возраст.

В итоге: связь между алкоголем и здоровьем — косвенная. Но все чаще звучит в выводах последних исследований мысль, что меньше — лучше.

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Алкоголь для счастья

Культура потребления алкоголя прочно укоренена в традициях многих стран. Но все больше женщин выбирают альтернативы:

Моктейли — безалкогольные коктейли, которые не уступают по вкусу.

Функциональные напитки — с витаминами, антиоксидантами и пробиотиками.

Что стоит знать

Алкоголь не защищает сердце — здоровые привычки это делают.

Безопасной дозы алкоголя не существует — риск есть даже при 1 бокале.

Алкоголь — канцероген, который может способствовать развитию 7 типов рака, в частности молочной железы.

В беременность, при фертильности и климаксе алкоголь может нарушать гормональный баланс.

Алкоголь — это социально приемлемое вещество с очень сложным воздействием на организм. Возможно, небольшое количество не нанесет вреда. Но также возможно — и это доказывает все больше исследований — что даже малая доза может быть триггером для болезни, особенно в условиях генетической или гормональной уязвимости.

Поэтому лучший совет сегодня: если пьешь — делай это редко, умеренно и осознанно. А если нет — не начинай.