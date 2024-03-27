Алкоголь - возбуждает или тормозит сексуальную жизнь?

Врач-гинеколог Наталья Наумчук рассказала о том, как алкоголь влияет на организм, в частности, на сексуальную функцию.

Алкоголь способствует увеличению возбуждения через стимуляцию синтеза половых гормонов: эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин.

Однако она подчеркнула, что дозировка играет важную роль. Большое количество алкоголя может привести к торможению ЦНС, что может привести к засыпанию.

Врач также отметила, что алкоголь может сделать человека более раскрепощенным и податливым, но это касается преимущественно небольших доз и не очень крепких напитков. Слишком большое количество алкоголя может привести к синдрому тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин и дисфункциям вагинизма и сложностям в ощущении возбуждения у женщин.

Гинеколог также вспомнила о феномене "пивных очков", когда под влиянием алкоголя человек может испытывать сексуальное влечение к лицам, которые без алкогольного опьянения не казались бы привлекательными.

Алкоголь оказывает сложное влияние на сексуальную функцию и удовольствие. Он может способствовать возбуждению в небольших дозах, но слишком большое количество может привести к торможению и сексуальным дисфункциям. Необходимо помнить о здоровом разумном подходе к употреблению алкоголя и его влиянию на организм.

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