Аллергия на глазах: врач-офтальмолог рассказал, как ее распознать и почему нельзя игнорировать

Покраснение глаз, отек, слезотечение, жжение и зуд – это симптомы аллергического конъюнктивита, который "расцветает" в середине марта, когда начинают восстанавливаться деревья.

Что такое аллергический конъюнктивит, почему он возникает, какими симптомами проявляется и как лечится, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Причины и симптомы аллергического конъюнктивита

Аллергия на глазах, или аллергический конъюнктивит, – это воспаление конъюнктивы (тонкая прозрачная слизистая, покрывающая всю заднюю поверхность век и глазное яблоко спереди вплоть до роговицы), возникающее вследствие аллергической реакции на определенные вещества, известные как аллергены. С началом весны аллергенами являются:

цветочная пыльца – в апреле цветет ольха, ива, клен, ясень, береза.

Пыльца березы – одна из самых распространенных причин аллергического конъюнктивита и аллергического ринита (воспаление слизистой носа).

В мае зацветают хвойные деревья, травы, злаковые и сорняки;

грибки, разрастанию которых способствует весенняя влага;

уличная или домашняя пыль;

дым.

Аллергический конъюнктивит может протекать в острой и хронической форме.

Острая форма проявляется сразу после контакта с аллергеном, который влечет за собой высвобождение гистамина, о чем свидетельствует:

покраснение склеры (белковая оболочка глазного яблока);

отек;

зуд;

жжение;

обильное слезотечение;

непереносимость солнечного света

Хроническая форма аллергического конъюнктивита имеет не столь яркие симптомы и проявляется медленнее. В более чем 50% случаев заболевание сопровождается ринитом, характерными симптомами которого являются заложенность носа, появление насморка, периодические приступы чихания и кашля, зуд, покраснение кожи.

Когда мы говорим о таких аллергенах, как пыльца цветов или деревьев, это сезонный аллергический конъюнктивит. Еще бывает:

лекарственный – аллергенами являются составляющие лекарственных препаратов, например консерванты, которые присутствуют в глазных каплях;

весенний кератоконъюнктивит, при котором воспламеняется и конъюнктива, и роговица. Он чаще встречается у детей, чем у взрослых;

круглогодичный, или всесезонный – периодически обостряющаяся хроническая форма заболевания, и все выше описанные симптомы постепенно проявляются в полном "составе".

Лечение и профилактика

Перед началом лечения необходимо прежде всего убедиться в том, что это аллергический конъюнктивит, а не вирусный или бактериальный. Или не другое офтальмологическое заболевание как, например, дакриоцистит (воспаление полости слезного мешка). Поэтому заниматься лечением – покупать капли, мази, греть глаза – категорически запрещено.

Лечится аллергический конъюнктивит антигистаминными препаратами, подавляющими выработку гистамина. Глюкокортикостероидами – они обладают противовоспалительным действием, ведь аллергический конъюнктивит – это воспаление. Антиконгестанты, сужающие сосуды, устраняют покраснение, зуд, отек, слезотечение и другие симптомы, негативно влияющие на самочувствие человека и работу зрительной системы. Все лекарства имеют форму капель, аэрозолей или мазей. Но при необходимости пациенту назначаются антигистаминные лекарства в виде таблеток.

Профилактировать аллергический конъюнктивит сложно или даже невозможно.

Ибо если у человека аллергия, например, на пыльцу березы, то в сезон цветения березы ему необходимо не выходить из дома и не открывать окна на проветривание. Или жить в местности, где не растут березы в радиусе нескольких километров.

Также аллергический конъюнктивит может провоцировать шерсть или перхоть домашних животных – кошек или собак. В таком случае развивается хроническая форма заболевания, которая лечится с помощью аллерген-специфической иммунотерапии.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

Читайте также: