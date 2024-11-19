Анизометропия: офтальмолог рассказал, что делать, если глаза видят по-разному

Головная, глазная боль, зрительное переутомление, проблемы с координацией могут свидетельствовать о развитии анизометропии.

Что это за нарушение, почему возникает, как проявляется и лечится, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Анизометропия – это нарушение, при котором глаза имеют разную степень рефракционной ошибки. Например, на одном глазу может быть близорукость или дальнозоркость, а на другом – нормальное зрение (односторонняя близорукость/дальнозоркость). Или же на обоих глазах присутствует близорукость, но разной степени.

Астигматическую анизометропию диагностируют, если только на одном глазу есть астигматизм. Пресбиотическая, если на обоих глазах – астигматизм разной степени. Анизоперескопическая, если острота не нарушена, но ширина полей зрения отличается. Ширина включает центральное и боковое (периферическое) зрение, благодаря чему мы видим объемную, широкоформатную картинку окружающей действительности.

Чаще анизометропия развивается в детстве на фоне врожденных аномалий хрусталика или радужки. Но может возникать и вследствие травмирования глазных структур или после выполнения операций на глазах во взрослом возрасте.

Проявляется анизометропия такими симптомами? как:

размытое зрение на одном глазу;

проблемы с фокусировкой;

перенапряжение глаз, быстрая утомляемость;

головная или глазная боль;

головокружение;

двоение в глазах ;

нарушение восприятия глубины изображения.

Нарушения координации и равновесия также могут свидетельствовать о наличии анизометропии, в частности анизоперескопической, когда поля зрения существенно отличаются.

Если анизометропию не лечить, развивается вторичное косоглазие или амблиопия. Глаза парный орган, и когда они формируют разные изображения, мозг может "выключать" один глаз, который в конечном итоге становится ленивым. Это и есть амблиопия, или состояние, которое называют "ленивым глазом".

Анизометропия / Фото: Credits

Как лечится анизометропия?

После сбора анамнеза, обследования и постановки точного диагноза пациентам могут назначаться очки или контактные линзы. При необходимости проводят лазерную коррекцию зрения (корректируют близорукость, дальнозоркость, астигматизм), операцию по замене природного хрусталика искусственным (лечат катаракту). Или другие хирургические вмешательства, например коагуляция сетчатки, для проведения дальнейшей терапии.

У детей анизометропия лечится исключительно консервативными способами – контактные линзы, очки с разной коррекцией для компенсации разного видения. Оперативные вмешательства можно проводить после 18 лет, потому что с тех пор глазные структуры перестают развиваться. До совершеннолетия необходимо регулярно обследоваться у офтальмолога, изменять контактные линзы, очковые линзы, чтобы помочь мозгу формировать четкое изображение.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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