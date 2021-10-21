Антоцианы - полезные натуральные красители: где содержатся и как влияют на наше здоровье

Антоцианы - полезные натуральные красители: где содержатся и как влияют на наше здоровье

Антоцианы – натуральные красители растительного происхождения с доказанными полезными для здоровья свойствами.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает об антоцианах и их положительном действии на организм человека.

Антоцианы – это натуральные растительные пигменты, придающие интенсивные красные или фиолетовые оттенки овощам, цветам, фруктам. Исследования антоцианов показали, что они обладают многими полезными для здоровья свойствами. Поэтому эти соединения используются как в пищевой, так и в косметической промышленности, где обозначены Е163.

Какие продукты содержат больше всего антоцианов и как они влияют на организм человека?

Антоцианы: что это такое

Антоцианы представляют собой органические химические соединения из класса флавоноидов, классифицируемых как гликозиды. В мире растений эти соединения очень распространены и действуют как красители, которые в зависимости от pH клеточного сока могут иметь разные цвета. В кислой среде цветы и плоды становятся красными, а в щелочной – пурпурными или синими. В настоящее время антоцианы очень широко используются в пищевой промышленности и фармацевтике в качестве красителей, а на этикетках продуктов они обозначены химическим кодом E163. Эти соединения также получают синтетическим путем.

Где искать антоцианы

Наибольшее количество антоцианов содержится непосредственно под кожурой овощей и фруктов, а именно: в черноплодной рябине, баклажанах, темном винограде, чернике, ежевике, черной смородине, малине, клубнике, клюкве, свекле, черешне, краснокочанной капусте. Наиболее ценными с точки зрения здоровья являются те овощи и фрукты, которые имеют самый темный, почти черный цвет. Благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам антоцианы широко используются в пищевой и фармацевтической промышленности, выпускаются в виде пищевых добавок, витаминов для приема внутрь. Ниже приведены некоторые из наиболее важных полезных для здоровья свойств антоцианов.

Чем могут помочь антоцианы

Современная медицина сравнительно недавно заинтересовалась фармакологическими свойствами антоцианов. Только в последние десять или около того лет были начаты исследования целебных свойств отдельных изолированных антоцианов. Эти исследования показали, что диета, обогащенная цианидин-3-O-β-D-гликозидом, может предотвратить ожирение и диабет. Также были сообщения о влиянии антоцианов на остроту зрения.

Лечебные свойства обычно приписывались антоцианам в народной медицине. Некоторые из этих свойств подтверждены современными научными исследованиями. В частности, было озвучено, что антоцианы, содержащиеся в цветках гибискуса, могут предотвращать заболевания печени. Также было подтверждено, что антоцианы, обнаруженные в голубике высокорослой, защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, а виноградный сок и вино снижают риск сердечного приступа. Положительный эффект и влияние антоцианов на сердечно-сосудистую систему, вероятно, зависит от их способности уменьшать воспаление и укреплять стенки сосудов.

Профилактика сосудистых заболеваний

Регулярное употребление соков из черноплодной рябины и черной смородины, темного винограда, свеклы и черники эффективно поддерживает состояние капилляров и стимулирует высвобождение оксида азота в организме. Его правильная концентрация значительно снижает риск инсульта, инфаркта миокарда, регулирует артериальное давление и снижает агрегацию тромбоцитов.

Снижение риска развития рака

Благодаря своей антиоксидантной активности антоцианы подавляют негативное влияние свободных радикалов, которые ускоряют процесс старения организма. Они защищают клетки от окислительного стресса и мутаций ДНК, которые способствуют образованию онкологического процесса.

Профилактика диабета второго типа

Регулярное употребление овощей и фруктов, богатых антоцианами, особенно ягод, и соков, полученных из них, снижает риск развития диабета 2-го типа. Они положительно влияют на регуляцию уровня глюкозы в крови, а также улучшают чувствительность к инсулину.

Помощь иммунитету

Сок черноплодной рябины, бузины и малины благодаря высокому содержанию антоцианов и витамина С помогают организму бороться с сезонными заболеваниями и снижают риски вирусной инфекции.

Защита от УФ-излучения

Еще одна важная роль антоцианов – защита тканей от вредного воздействия УФ-излучения. Поглощая УФ-излучение, антоцианы снижают риск повреждения структуры двойной спирали ДНК, которые препятствуют правильному синтезу белка и делению клеток. Существует также множество доказательств, указывающих на антибактериальную функцию антоцианов в тканях растений.

Профилактика снижения зрения

Флавоноиды, содержащиеся в черной смородине и чернике, улучшают кровоснабжение глазного яблока и способствуют выработке родопсина, который является важным пигментом сетчатки глаза.

Как видите, антоцианы обладают множеством защитных свойств, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы они как можно чаще появлялись в ежедневном рационе. Зимой очень хорошо подойдут овощные и фруктовые соки с добавлением замороженных ягод черной смородины, черноплодной рябины, малины, вишни или клюквы, которые не только являются богатым источником антиоксидантов, но также содержат витамин С, который эффективно поддерживает иммунитет организма.

Важно! При наличии заболеваний ЖКТ, особенно воспалительного характера (гастрит, язва, колит), употребление вышеописанных фруктов и ягод может быть противопоказано. В данном случае следует обязательно проконсультироваться с гастроэнтерологом, определить безопасность употребления растительных антоцианов и по рекомендации доктора заменить их пищевыми добавками.

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