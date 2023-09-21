Аппаратное лечение близорукости, косоглазия и других нарушений зрения: что это такое и как помогает

Аппаратное лечение проводится, когда есть нарушение зрения, но операцию делать нельзя из-за серьезных медицинских противопоказаний или пациент не готов к более радикальному методу лечения, как лазерная коррекция или хирургическая операция.

Что такое аппаратное лечение, в случае каких нарушений оно проводится, как работает и на какие результаты можно рассчитывать, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Аппаратное лечение – это комплекс занятий на специальных аппаратах и тренажерах, улучшающих зрение.

Чаще всего для этого используется:

Электростимуляция – абсолютно безболезненный метод лечения электрическим током невысокой интенсивности, тонизирующий мышцы глаз, устраняя перенапряжение мышц (гипертонус) и чрезмерное расслабление мышц (гипотонус). Улучшает проводимость зрительных волокон, улучшает кровообращение и уменьшает количество нейронов, которые находятся в спящем режиме;

– абсолютно безболезненный метод лечения электрическим током невысокой интенсивности, тонизирующий мышцы глаз, устраняя перенапряжение мышц (гипертонус) и чрезмерное расслабление мышц (гипотонус). Улучшает проводимость зрительных волокон, улучшает кровообращение и уменьшает количество нейронов, которые находятся в спящем режиме; магнитотерапия – метод лечения с помощью магнитного поля, имеющего определенную частоту и силу. Магнитотерапия устраняет отеки, подкармливает клетки кислородом, запускает процесс восстановления клеток и тканей, останавливает развитие воспалительных процессов (рекомендуется при воспалении роговицы);

– метод лечения с помощью магнитного поля, имеющего определенную частоту и силу. Магнитотерапия устраняет отеки, подкармливает клетки кислородом, запускает процесс восстановления клеток и тканей, останавливает развитие воспалительных процессов (рекомендуется при воспалении роговицы); лазеротерапия – лечение высокоточным лазерным лучом, влияющим на сетчатку. Принцип работы таков: вы садитесь на расстоянии около 10 см от экрана компьютера, на который выводится изображение, объем и структура которого постоянно меняется. Ваша задача – просто за ним следить. Лазерная терапия улучшает микроциркуляцию крови, а значит, и обмен веществ, ускоряет заживление ран, тонизирует мышцы, нормализует работу сосудов, улучшает остроту зрения;

– лечение высокоточным лазерным лучом, влияющим на сетчатку. Принцип работы таков: вы садитесь на расстоянии около 10 см от экрана компьютера, на который выводится изображение, объем и структура которого постоянно меняется. Ваша задача – просто за ним следить. Лазерная терапия улучшает микроциркуляцию крови, а значит, и обмен веществ, ускоряет заживление ран, тонизирует мышцы, нормализует работу сосудов, улучшает остроту зрения; инфракрасная лазерная терапия – глаза "просвечивают" инфракрасным излучением, благодаря чему улучшается питание клеток и устраняется спазм аккомодации, который еще называют ложной близорукостью;

– глаза "просвечивают" инфракрасным излучением, благодаря чему улучшается питание клеток и устраняется спазм аккомодации, который еще называют ложной близорукостью; Вакуумный массаж – это лечение глаз с помощью специальных очков. Благодаря контролируемому перепаду давления создается релакс-эффект вакуума, улучшающий кровообращение глаз, снимающий мышечный спазм, улучшающий работу цилиарной мышцы. Цилиарная мышца обеспечивает аккомодацию – способность глаз одинаково хорошо видеть предметы на близком и дальнем расстояниях;

– это лечение глаз с помощью специальных очков. Благодаря контролируемому перепаду давления создается релакс-эффект вакуума, улучшающий кровообращение глаз, снимающий мышечный спазм, улучшающий работу цилиарной мышцы. Цилиарная мышца обеспечивает аккомодацию – способность глаз одинаково хорошо видеть предметы на близком и дальнем расстояниях; компьютерные программы – это комплекс игр, которые лечат косоглазие, амблиопию (синдром ленивого глаза), спазм аккомодации. Для детей такой метод лечения наименее стрессовый, потому что проходит в игровой форме. Ребенок играет и одновременно лечится.

Я чаще всего применяю эктростимуляцию, магнитную стимуляцию и лазерную терапию.

Показания для аппаратного лечения

Курс аппаратного лечения рекомендуется проходить детям и взрослым, имеющим:

1. близорукость, то есть хорошо видят на близких расстояниях;

2. дальнозоркость, то есть хорошо видят на дальних расстояниях;

3. астигматизм – нарушение зрения, при котором предметы нечетки и размыты на разных расстояниях, так как отсутствует единая точка фиксации. В результате сетчатке образуется не точка, а круг, овал, линия или "восьмерка", что становится причиной расплывчатости, двоения картинки по вертикали, горизонтали или диагонали;

4. косоглазие – неправильное положение одного глаза или обоих глаз, обусловленное отклонением зрительной оси в сторону. Поэтому глаза смотрят в разных направлениях и не могут работать скоординированно;

5. нарушение бинокулярного зрения, то есть зрения двумя глазами;

6. астенопатия – быстрое утомление глаз во время зрительной работы;

7. амблиопия или синдром ленивого глаза – нарушение зрения на одном или обоих глазах, в случае которого снижается острота зрения;

8. спазм аккомодации, или ложная близорукость, когда ребенок или взрослый человек хорошо видит, что написано на близком расстоянии, но плохо видит, что написано на дальнем расстоянии. Это происходит из-за спазма цилиарной мышцы, и глаза не могут быстро "переключаться" с близкого расстояния на дальнее без труда.

Аппаратное лечение проводится курсом (в среднем – от 10 до 20 процедур), назначается после комплексного обследования зрения и выявления нарушений и может комбинироваться с линзами или очками. Также назначается аппаратное лечение после проведения операции на глазах, потому что, например, лазерная терапия не только улучшает остроту зрения, но и способствует более быстрому заживлению ран. Это помогает сократить реабилитационный период и ускорить восстановление глазных структур.

В случае с детьми аппаратное лечение позволяет лечить серьезные нарушения без лишнего стресса, в игровой форме. Все методы аппаратного лечения безболезненны и комфортны. Если родители вовремя заметят, что зрение ребенка ухудшилось, и приступят к лечению, от близорукости, косоглазия, спазма аккомодации можно избавиться полностью.

Кроме лечения зрительных нарушений, аппаратное лечение рекомендую проходить всем, кто имеет зрительную работу, то есть много времени проводит за компьютером. Большинство методов улучшают кровообращение, остроту зрения и тонизируют мышцы.

Берегите себя и свое зрение!

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