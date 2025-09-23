Ацетилсалициловая кислота для профилактики инсульта и инфаркта: врач объяснил, когда это работает

Ацетилсалициловая кислота / © Associated Press

Помогает ли ацетилсалициловая кислота профилактировать эти заболевания и к каким осложнениям может привести, рассказал заместитель медицинского директора стационара, терапевт, кардиолог Клиники МЕДИКОМ Рудковская Наталья Николаевна.

В 1970-80-х годах исследования показали, что ацетилсалициловая кислота может снижать риск сердечных приступов. Так возникло правило — таблетка в день. И люди по привычке до сих пор сами себе ее «назначают», чтобы предотвратить инсульт и инфаркт.

Ацетилсалициловая кислота снижает риск первичного инфаркта миокарда до 10%, то есть влияние существенное. При этом низкие профилактические дозы действующего вещества повышают риск желудочного кровотечения до 60%, а кровоизлияний в мозг, то есть геморрагического инсульта, по разным данным — от 30 до 40% .

Негативные последствия превышают положительные, особенно для людей с гастритом, язвенной болезнью, гипертонией (повышенным артериальным давлением), слабыми сосудами. Почему?

Ацетилсалициловая кислота блокирует выработку определенного фермента, который образует защитную слизь в желудке. Без этого фермента слизистая становится чувствительной к соляной кислоте в желудке. Если человек имеет язву, ацетилсалициловая кислота может углубить повреждение слизистой, вызвать кровотечение или перфорацию. Перфорация — состояние, при котором стенка прорывается, желудочная кислота и пища «выливаются» в брюшную полость, вызывая сильное воспаление.

При гипертонии, когда артериальное давление постоянно повышено, стенки сосудов чрезмерно нагружены. Разрыв слабого или ранее поврежденного сосуда вызывает кровоизлияние.

Низкие дозы аспирина — это базовый антиагрегант для профилактики повторного инсульта и инфаркта. Антиагреганты предотвращают образование тромбов. Однако ацетилсалициловую кислоту назначают пациентам, которые имеют высокий ишемический риск и невысокий риск внутреннего кровотечения. Принимать ее на всякий случай нельзя, ведь она имеет показания, противопоказания и не является универсальной.

Вместо этого можно и нужно:

отказаться от курения, которое повышает риск инсульта вдвое;

придерживаться диеты с акцентом на овощах, фруктах, цельнозерновых и нежирных молочных продуктах, рыбе, бобовых и орехах, ограничивая потребление натрия (колбасы, консервы, фастфуд, снеки, соусы), сладостей, красного мяса;

заниматься аэробными упражнениями умеренной интенсивности не менее 10 минут 3-4 раза в неделю или аэробными упражнениями высокой интенсивности не менее 20 минут дважды в неделю.

Аэробные упражнения — бег, плавание, танцы, езда на велосипеде, прыжки на скакалке и т.д.;

ежедневно иметь часовую пешую прогулку;

следить за давлением, уровнем холестерина и хроническими болезнями, чтобы вовремя заметить изменения и предотвратить осложнения;

научиться управлять стрессом с помощью медитации, глубокого дыхания, хобби, психотерапии.

Инсульт и инфаркт чаще всего возникают после 40-50 лет. Но в то же время они могут случиться в любом возрасте из-за:

наследственности;

малоподвижного образа жизни;

хронического стресса;

сахарного диабета;

курения и алкоголя;

ожирения;

гипертонии.

Когда речь идет о профилактике инсульта и инфаркта, важно не временно менять рацион или привычки, а образ жизни целиком. Лучше всего начинать эти изменения с профилактического чекапа, чтобы ориентироваться не на чувства, а на клинически подтвержденные рекомендации, результаты собственных анализов и обследований.

И самое важное — ацетилсалициловую кислоту, как и любое другое лекарство, можно принимать только по назначению врача.