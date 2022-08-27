Аутоиммунный тиреоидит: как улучшить свое состояние с помощью диеты

К сожалению случаи полного излечения от аутоиммунного тиреоидита – очень редки. Однако модификация образа жизни и питания играют значительную роль в урегулировании и предотвращении дальнейшего развития заболевания, рассказала диетолог Наталья Самойленко.

Кроме того, эти изменения являются ключевыми в уменьшении риска других аутоиммунных состояний, как:

высокий уровень "плохого" холестерина;

ожирение;

диабета.

Рекомендации по питанию:

Безглютеновая диета.

Исключаем все продукты с содержанием глютена (пшеница, мука и мучные изделия, промышленные соусы, рожь, ячмень, кускус, булгур, овсянка, некоторые кондитерские изделия, фаст-фуд).

Ограничиваем употребление кофеина, молочных продуктов (очень часто в случае аутоиммунного тиреоидита есть непереносимость лактозы), сахар (вызывает воспаление в организме), Омега-6 жирные кислоты (вызывают воспаление), а именно: соевое масло, кукурузное масло, подсолнечное масло.

Исключаем БАДы, добавки и препараты, обладающие иммуностимулирующим действием (спирулина, хлорелла, эхинацея, корень женьшеня, семена льна). Перед тем как употреблять какие-либо БАДы, посоветуйтесь с вашим врачом.

Употребляйте пищу, которая несет противовоспалительные свойства:

Продукты, которые уменьшают уровень воспаления: белая рыба, морепродукты, ягоды темного цвета, сезонные фрукты.

Безглютеновые крупы (например: гречка, киноа, пшено, дикий рис).

Сливочное и топленое масло.

Яйца (умеренное употребление).

Зелень.

Продукты, богатые селеном: грибы, особенно лисички и грибы шиитаке, бразильский орех, авокадо, различные виды капустных, но в термической обработке (особенно), листовая зелень (шпинат). Возможна приемка селена в капсулах.

Если вы употребляете мясо, лучше всего оно было органического производства, или мясо животных, которые питались травой.Также рекомендуется пройти пищевой тест, проверить уровень иммуноглобулинов G и Е в различных продуктах питания.

Конечно, в случае запуска аутоиммунного процесса данные рекомендации не вернут все на стартовую позицию, однако прохождение лечения и организация собственного режима помогут наслаждаться в любое время года в стадии полной компенсации.

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