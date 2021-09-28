B-каротин - здоровье глаз, кожи и иммунитета: где искать, сколько принимать и кому противопоказан

B-каротин - здоровье глаз, кожи и иммунитета: где искать, сколько принимать и кому противопоказан

В-каротин – провитамин А, нейтрализует свободные радикалы в организме, используется как средство при глазных и кожных заболеваниях, оказывает аnti-age-эффект.

Бета-каротин, или провитамин А, – соединение, которое не только ускоряет появление загара. Бета-каротин поддерживает иммунитет, благотворно влияет на кожу, особенно склонную к акне, и даже помогает справиться с первыми признаками старения. Что такое бета-каротин? В каких продуктах вы можете найти его больше всего? Какие у него свойства? Может ли бета-каротин вызывать побочные эффекты в организме? Все это вы узнаете из статьи.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о роли бета-каротина в организме человека, о его действии на кожу, а также показаниях и противопоказаниях для его использования.

Бета-каротин – что это? Какую роль он играет в организме

Бета-каротин – это соединение, принадлежащее к группе каротиноидов, является провитамином витамина А. Каротиноиды – наиболее распространенные растительные пигментами в природе, которые представляют собой жирорастворимые природные антиоксиданты. Эти натуральные красители, цвет которых варьируется от желтого до оранжевого, красного и даже фиолетового. Помните, как выглядит морковь или тыква? Благодаря бета-каротину эти овощи имеют привлекательный оранжевый цвет.

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Впервые он был выделен из моркови немецким исследователем Генрихом Вильгельмом в 1831 году. Спустя сто лет группа исследователей из Цюриха определила его точную химическую структуру.

Еще одно важное свойство бета-каротина, которое, безусловно, положительно влияет на наше здоровье и качество жизни, – это его сильные антиоксидантные свойства. Он также защищает кожу от негативного воздействия УФ-излучения. В целом, можно сказать, что это своего рода солнцезащитный фильтр.

Также стоит знать, что бета-каротин положительно влияет на зрение, особенно помогает людям, борющимся с нарушением сумеречного зрения.

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Суточная потребность в бета-каротине составляет 6 мг. Для производства 0,8 мг витамина А в организме человека необходима доза 4,8 мг бета-каротина. Однако научных данных, позволяющих установить верхний предел суточного потребления данного вещества, как и других каротиноидов, недостаточно. Однако известно наверняка, что употребление доз более 30 мг в день вызывает пожелтение кожи, которое исчезает после прекращения приема.

Функции бета-каротина:

стимулирует клетки дермы к выработке меланина, который отвечает за цвет кожи;

укрепляет иммунную систему;

уменьшает негативное воздействие УФ-излучения;

оберегает кожу от фотостарения;

влияет на правильное функционирование зрения;

предотвращает повреждение кожи, вызванное излучением UVA;

снижает риск развития эмфиземы – заболевания легких;

подавляет развитие ксерофтальмии (синдрома сухого глаза).

Показания для использования бета-каротина:

кожные заболевания (витилиго, псориаз, атопический дерматит, экзема, гиперчувствительность к солнечным лучам, солнечная крапивница и др.);

заболевания глаз (как вспомогательное средство);

заболевания дыхательной системы, в частности легких;

укрепление иммунной системы;

профилактика в весенне-летний период для людей с повышенной чувствительностью к солнечным лучам;

защита кожи от фотоповреждений.

Бета-каротин долгое время считался профилактическим средством от рака легких. Однако более поздние исследования показали, что у курильщиков и людей, подвергающихся воздействию асбеста, потребление β-каротина минимально увеличивает, а не снижает риск онкологии. Вероятно, это связано с тем, что β-каротин в легких при воздействии сигаретного дыма создает окисленные метаболиты, способствующие повреждению ДНК. Но при этом употребление овощей и фруктов, богатых каротиноидами, у некурильщиков снижает риск онкологии, в том числе рака легких.

Бета-каротин: где он находится

Главные источники каротина:

морковь;

помидоры;

апельсины;

красный перец;

абрикосы;

водоросли;

шпинат;

брокколи.

В продуктах питания бета-каротин используется в качестве пищевого ингредиента, чаще всего встречается под кодом E160a.

Какое действие бета-каротин оказывает на кожу и можно ли его использовать в качестве естественного солнцезащитного крема?

Бета-каротин принимает участие в нейтрализации свободных радикалов и активных форм кислорода. Он подавляет процессы старения кожи, вызванные УФ-излучением, улучшает ее тон, дает возможность быстрее регенерировать. Нередко добавки с бета-каротином назначаются в комплексе со средствами для лечения акне и высыпаний.

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Используется в косметике anti-age и средствах для автозагара. Если в рационе питания достаточное количество бета-каротина, на отдыхе он поможет получить более равномерный загар.

Однако сам бета-каротин не может заменить солнцезащитные кремы и уберечь от солнечных ожогов. В данном случае SPF бета-каротина не более двух, когда для полноценной защиты требуются средства с SPF 30-50.

Возможна ли передозировка бета-каротином?

Что касается бета-каротина, то передозировка очень маловероятна, он достаточно легко выводится организмом. Иная ситуация складывается с приемом чистого витамина А – его избыток накапливается в печени и может быть опасным для организма.

Побочные эффекты и противопоказания к применению бета-каротина

β-каротин – относительно безопасный ингредиент, в отличие от его предшественника чистого витамина А, чрезмерное потребление которого приводит к гипервитаминозу. Но это не означает, что чрезмерное потребление бета-каротина не имеет побочных эффектов. Если бесконтрольно принимать добавки или употреблять огромное количество овощей/фруктов с бета-каротином, можно столкнуться с болями в животе и диареи. А самый популярный и наименее неприятный побочный эффект – это отложение пигмента в эпидермисе, которое приводит к окрашиванию кожи в оранжевый цвет.

Бета-каротин может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Особое внимание следует уделять людям, принимающим статины (препараты, снижающие уровень холестерина) и витамин К.

Важно! Бета-каротин не рекомендуется при гиперчувствительности к нему, а также пациентам с тяжелой печеночной и почечной недостаточностью.

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