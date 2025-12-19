Базилик: 5 преимуществ этого растения для вашего здоровья / © Associated Press

Издание Cleveland Clinic рассказало, что базилик — это настоящий супергерой среди трав, который не только усиливает вкус пищи, но и помогает организму бороться с хроническими заболеваниями.

Базилик содержит питательные вещества и биоактивные соединения, которые могут снижать риски развития рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и артрита, а бонусом идут антибактериальные, противовоспалительные свойства и даже положительное влияние на ментальное здоровье.

Базилик — это ароматная трава, без которой невозможно представить итальянскую, тайскую или вьетнамскую кухню. У него десятки сортов, которые отличаются формой листьев, цветом и вкусом — от нежно-сладкого до пряно-гвоздичного.

Базилик можно использовать свежим, сушеным, замороженным, а также в виде масел, экстрактов и порошков. Кстати, это одна из самых простых трав для выращивания дома, ему нужны лишь солнце, почва и регулярный полив.

Защищает клетки от повреждений. Листья базилика богаты антиоксидантами, которые нейтрализуют свободные радикалы — молекулы, которые образуются из-за стресса, воспаления, ультрафиолета и загрязнения окружающей среды. Без защиты они могут приводить к развитию сердечных заболеваний, артрита, катаракты и онкологии.

Противораковый потенциал . Эфирное масло сладкого базилика и экстракты различных его видов способны подавлять рост раковых клеток и нарушать их способность к размножению. Однако, эти данные требуют дополнительных исследований.

Поддерживает сердце и сосуды. В традиционной китайской медицине базилик используют веками для поддержки сердечно-сосудистой системы. Он может снижать артериальное давление и улучшать уровень холестерина. Особенно ценным является соединение эвгенол, которое помогает расслаблять сосуды.

Контроль уровня сахара в крови. Базилик может способствовать снижению уровня глюкозы, а это делает его перспективным продуктом для профилактики инсулинорезистентности и диабета II типа.

Положительное влияние на ментальное здоровье. Может улучшать память и концентрацию, снижать уровень стресса и тревожности, положительно влиять на настроение.

Как правильно добавлять базилик в рацион

Лучше начинать с еды, а не с добавок. Свежие или сушеные листья — лучший и самый безопасный вариант. Важно помнить:

сушеный базилик имеет более концентрированный вкус, поэтому используйте ½-⅓ от количества свежего

некоторые виды лучше добавлять в конце приготовления

Также стоит проконсультироваться с врачом, если вы принимаете препараты для разжижения крови, снижения давления или сахара.

Базилик — это не просто ароматная деталь для пасты или салата. Это растение, которое работает на пользу вашего здоровья, поддерживает сердце, мозг и клетки, одновременно делает пищу ярче и вкуснее.