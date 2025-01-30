"Бегают глаза": офтальмолог объяснил, что такое нистагм и почему его нельзя игнорировать

Основным симптомом нистагма является неконтролируемое движение глаз, когда они "бегают" вверх, вниз, по кругу и т.д. Глаза не болят, но снижается острота зрения, повышается чувствительность к свету, возникают трудности с координацией в пространстве.

Почему возникает нистагм и можно ли его полностью вылечить, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Симптомы нистагма

Нистагм, или тремор глаза, – состояние, при котором глаза неконтролируемо и ритмично двигаются. Движения могут быть вертикальные, горизонтальные, диагональные, вращательные (круговые) или смешанные. Иногда глаза начинают бегать самопроизвольно, в состоянии покоя. Иногда – при определенных обстоятельствах, например, когда человек поворачивает голову в сторону или наклоняет вниз.

Чаще встречается горизонтальный нистагм.

Кроме этого есть:

снижение остроты зрения – становится трудно фокусироваться на близком и дальнем расстояниях, "картинка" может размываться;

головная боль, переутомление глаз вследствие постоянных попыток сфокусироваться;

тошнота, частые головокружения или проблемы с равновесием;

повышенная чувствительность к свету – в ярко освещенной комнате или на улице в ясный день приходится жмуриться;

осцилопсия – человеку кажется, что предметы или объекты колеблются, вибрируют, прыгают, хотя на самом деле они неподвижны;

Нистагм связан с глазами, мозгом и внутренним ухом (вестибулярная система). Если последняя неправильно передает сигналы мозгу, возникают неконтролируемые движения глаз, проблемы с координацией, головокружение.

Причины нистагма

Нистагм бывает врожденным и приобретенным.

Врожденный обусловлен генетическими или неврологическими патологиями и проявляется, как правило, в течение шести месяцев после рождения. Приобретенный может вызвать:

дефицит витамина В1 или витамина В12.

Витамин В1 помогает мозговым клеткам получать энергию из глюкозы. Его дефицит может повредить мозг и вестибулярную систему, отвечающую за баланс, что может привести к развитию нистагма, как, например, синдрому Вернике.

Витамин В12 необходим для образования миелина, покрывающего нервные волокна и обеспечивающего эффективную передачу нервных сигналов. Большой дефицит этого витамина связан с разрушением миелиновой оболочки нервных волокон, передающих визуальную информацию от глаза к мозгу;

травмы глаз;

травмы головы, в том числе черепно-мозговые, во время которых могут повреждаться участки, ответственные за контроль движений глаз;

неврологические болезни, в частности, болезнь Паркинсона , рассеянный склероз, инсульт, образование опухолей в мозге;

, рассеянный склероз, инсульт, образование опухолей в мозге; глазные заболевания – катаракта, глаукома, косоглазие;

прием определенных медикаментов, в частности, противосудорожные, поскольку некоторые их компоненты могут влиять на вестибулярную систему.

Лечение и профилактика

Лечение нистагма – это сложный и длительный процесс. Почему? Генетические нарушения не всегда можно скорректировать полностью. Тогда целью исцеления является облегчение симптомов. Например, применяют инъекции ботулотокисной (ботулинотерапии), которые помогают уменьшить неконтролируемую подвижность глаз.

Причину приобретенного нистагма иногда невозможно установить из-за комбинации причин – нарушение зрения или мозга, вестибулярные, неврологические расстройства.

Если нистагм обусловлен катарактой, назначаются капли, замедляющие помутнение хрусталика, либо выполняется операция – природный хрусталик заменяют искусственным. Если – приемом противосудорожных или других лекарств, их отменяют.

Нередко наиболее эффективный метод лечения определяют экспериментальным путем – медикаментозная терапия для уменьшения нистагма и устранения дефицита витамина В12, назначения специальных контактных линз с призматическим эффектом (уменьшают колебания глаз), операция на глазных мышцах (резекция) для уменьшения амплитуды движений и т.д.

Человек с нистагмом может искать "зону покоя", в которой движения глаз становятся менее выраженными или исчезают. Резекция помогает снизить амплитуду движений и облегчить контроль за ними.

Несмотря на то, что нистагм нуждается в терпении от врача и пациента, важно диагностировать его как можно раньше. Это позволит избежать осложнений, в частности, ухудшения зрения (на фоне катаракты или глаукомы), хронической головной боли, обусловленной постоянным напряжением глаз, травмирования вследствие проблем с координацией и балансом. Поэтому в очередной раз подчеркиваю важность ежегодного профилактического осмотра.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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