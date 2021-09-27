Белый или цельнозерновой: какой хлеб полезнее

Среднестатистический украинец в среднем съедает 97 кг хлеба, булочек, макаронных изделий в год. В среднем 8 кг в месяц. Это немного меньше, чем десять лет назад, тогда было более 110 кг, однако это довольно много.

На завтрак многие обычно отдают предпочтение традиционным бутербродам. Затем едят хлеб на перекус на работе, опять в виде бутерброда или покупают булочку. На обед он идет к первому блюду, и могут быть макароны на гарнир. А вечером, если пищу не успели приготовить и нет сил или идей, что есть на ужин, опять хлеб приходит на помощь. Так за день набегает 250-350 г, а то и больше хлебобулочных изделий и макарон. Однозначно, стоит подумать об альтернативе в виде каш, бобовых, чтобы не переусердствовать с количеством потребляемого хлеба.

Также читайте Полезные свойства овсяной каши: объяснение и советы от диетолога Светланы Фус

На рынке есть много видов хлеба: пшеничный, ржаной, многозерновой, цельнозерновой хлеб. Последний вид выпекается из обойной муки цельнозерновых злаковых, поэтому содержит больше витаминов, минералов и пищевых волокон. Такой хлеб темного цвета. Его употребление, как и блюд из других цельных зерен, снижает риск сердечных заболеваний, диабета, ожирения и рака.

Во время покупки хлеба обратите внимание, что не каждый темный хлеб является цельнозерновым. Цвет не всегда определяет его состав. Давайте также помнить, что многозерновой хлеб — это не то же самое, что и цельнозерновой.

Белый хлеб выпекается из высокосортной белой пшеничной муки, лишенного ценных питательных веществ. Он содержит мало клетчатки, поэтому не дает длительного ощущение сытости. К сожалению, польза современного белого хлеба заключается только в одном — это источник быстрых и дешевых калорий.

Старайтесь питаться так, чтобы в ваш рацион входило около 100 г хлеба, лучше цельнозернового или макаронных изделий из твердых сортов пшеницы в течение дня. Так вам легче будет не переедать и не набирать лишний вес. А в небольшом количестве он принесет только пользу организму.

facebook.com/svetlanafus

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

Читайте также: Почему важно употреблять клетчатку

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку