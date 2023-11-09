Бесконтактная методика лазерной коррекции зрения: как производится операция и в чем ее преимущества

Лазерная коррекция зрения – это малотравматичная операция, во время которой с помощью лазерного луча врач-хирург придает роговице физиологически правильную форму.

Благодаря этому зрение улучшается и мы можем забыть о близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Есть три наиболее распространенные методики лазерной коррекции – LASIK, LASEK и StreamLight.

Почему методика StreamLight считается самой эффективной, как она проводится и в чем ее преимущества, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Преимущества методики StreamLight

StreamLight ("Стримлайт") – это новейшая, роботизированная методика лазерной коррекции зрения, присутствующая в американских лазерах последнего поколения. Почему роботизированная или, как еще ее называют, бесконтактная? Потому что все этапы операции, возведенные в один этап, самостоятельно выполняет высокоскоростной скоростной эксимерный лазер под наблюдением рефракционного хирурга. Перед операцией он закапывает пациенту глаза с обезболивающими каплями, фиксирует расширитель век, и на этом его работа завершается.

Благодаря такому подходу, во-первых, минимизируется риск погрешностей и осложнений при коррекции зрения, потому что исключается человеческий фактор.

Во-вторых, операция длится не до 5 минут, как обычно, а всего 1-1,5 минуты.

В-третьих, лазерную коррекцию зрения по методике StreamLight можно проводить даже если сетчатка пациента претерпела изменения, поскольку эксимерный лазер не затрагивает внутренние структуры глаза. К примеру, при лазерной коррекции методом LASIK даже незначительные изменения сетчатки (впечатление сосудов, отслоение внутренней оболочки) являются прямым показанием к проведению коагуляции перед лазерной коррекцией. То есть, перед основной операцией проводится еще одна операция.

В-четвертых, глаз или глаза полностью восстанавливаются уже через 2-3 дня, тогда как после операции методикой LASЕK – в среднем за неделю. Это происходит так быстро, потому что форму роговицы изменяет холодный ультрафиолетовый луч без отделения верхнего слоя роговицы от нижнего (LASEK) или формирования клапанов (LASIK). Традиционная лазерная коррекция зрения подразумевает удаление поверхностного эпителия, после чего применяется лазер. Методика StreamLight позволяет использовать лазер для удаления верхнего слоя сетчатки, не касаясь поверхности глаза – поэтому операция называется бесконтактной.

Показания к ЛКЗ методом StreamLight

Производится лазерная коррекция методом StreamLight при наличии:

близорукости – световые лучи фокусируются перед сетчаткой, поэтому человек хорошо видит только на близких расстояниях;

дальнозоркости – световые лучи фокусируются за сетчаткой, поэтому человек хорошо видит только на дальних расстояниях;

астигматизме – отсутствует единая точка фиксации, из-за чего человек видит плохо и близко, и далеко;

пресбиопии, или возрастной дальнозоркости, обусловленной "износом" всех структур глаза с возрастом.

Все эти офтальмологические заболевания снижают качество жизни человека, поскольку он вынужден постоянно носить линзы или очки. Если зрение ухудшается, например, близорукость или дальнозоркость прогрессирует, нужно своевременно проходить повторные обследования, изменять контактные линзы или предварительно подобранные врачом очковые линзы на линзы с правильными диоптриями.

Во время полномасштабной войны это не всегда реализуется, поскольку люди переезжают не только из города в город в пределах Украины, но и из страны в страну. После лазерной коррекции зрение значительно улучшается, а результат обычно сохраняется вплоть до возрастных изменений. После 45 лет у некоторых людей развивается пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Это связано с постепенным "износом" хрусталика. Однако лазерная коррекция зрения не замедляет и не ускоряет ее развитие.

Так что если у вас близорукость, дальнозоркость или астигматизм и вы устали носить очки или линзы, лазерная коррекция зрения вернет вам полноценное зрение на долгие годы.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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