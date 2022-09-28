Без боли, длительного восстановления и наркоза: как быстро вылечить варикоз

О современной методике лечения варикоза - "биоклей" - рассказывает врач-флеболог, сосудистый хирург Grace Clinic Владимир Герасимов.

Выражение "нет предела совершенству" касается и современной флебологии, потому что не успели еще революционные (эндовазальные) методики лечения варикоза достичь оптимального уровня, как специалисты уже начали разработку и воплощение в практику совсем других технологий. Можно сказать, что будущее победной походкой входит в нашу повседневную жизнь, ведь о тех обычных травматических и "страшных" операциях, которыми два столетия лечили варикоз, сегодня почти никто не вспоминает.

Важные и прогрессивные характеристики современной флебологии - стремление к совершенству, упрощение вмешательства, уменьшение хирургической травмы, минимизация побочных эффектов, осложнений и сокращение времени восстановления. И наиболее близкой к идеалу является абляционная терапия цианоакрилатом - биоклеем, которая принадлежит к последнему поколению методик лечения - нетермальных и нетумесцентных. То есть, во время этих методик нет термического воздействия на вены, и для выполнения операции анестезия не нужна вообще, только один маленький укол местного анестетика в месте пункции вены на голени. Такую технологию лечения еще называют клеевая облитерация, ее легко применять, и она дает хороший результат. Это не новая технология, она широко используется в рутинной практике специалистами по всему миру, имеет значительную доказательную базу эффективности, безопасности и положительных отзывов пациентов.

Также одной из важных особенностей процедуры является то, что с ее помощью уменьшают вероятность повреждения нервов, то есть нежелательных последствий термических вмешательств. Эта технология полностью соответствует принципу так называемой "офисной хирургии" - то есть, пациент в обеденный перерыв пришел в клинику, прооперировался и снова пошел на работу, без каких-либо ограничений.

Немного истории

"Суперклей" - это один из самых известных и широко применяемых клеев в разных отраслях. Этот маленький ассистент положительно зарекомендовал себя на рынке современного мира. Он незаменим, когда нужно что-то быстро и крепко починить/склеить не только в быту, но и в медицине.

Вещество, составляющее основу всех "суперклеев", открывали дважды, и делал это один и тот же человек - доктор Гарри Кувер. В 1942 году он изучал вещества цианоакрилаты, в то время продолжалась Вторая мировая война и потребовался прозрачный полимер для прицелов стрелкового оружия. К сожалению Кувера, цианоакрилаты не подходили для этой цели, да и вообще с ними было очень тяжело работать. Однако в результате многолетних экспериментов и попыток продукт все же увидел свет под названием "Смесь 910". Впервые клей был использован для медицинских целей во время войны во Вьетнаме как спрей для временной остановки кровотечения внутренних органов раненых солдат до проведения обычной операции.

В чем суть клеевой облитерации

Методика клеевой облитерации предполагает введение в пораженную вену с помощью шприца и катетера специального клея, почти моментально склеивающего ее. Инъекция в просвет вены при соединении с кровью вызывает полимеризацию клея, вследствие чего возникает окклюзия (полное склеивание) вены.

В медицине цианакрилаты применяются очень давно и во многих сферах, например, нейрохирургии, военной медицине, эндоскопии, офтальмологии, стоматологии, косметологии, пластической хирургии, общей хирургии, сосудистой и кардиохирургии, торакальной хирургии, урологии, гинекологии, ортопедии и производстве медоборудования. Следовательно, клеевая облитерация является следующим революционным шагом развития современной флебологии. Эта технология эффективна, безопасна, быстра и удобна, поскольку лечение проводится амбулаторно и не требует от пациента специальной подготовки, длится от 10 до 30 минут.

Преимущества технологии лечения

процедура безболезненная и комфортная для больного (местное обезболивание врач применяет только в месте прокола, через который вводится катетер - один укол);

нет разрезов и хирургических действий травматического характера;

эта методика не является термическим видом оперативного вмешательства, поэтому нет риска кровоизлияний и поражения нервных волокон с потерей чувствительности кожи;

нет надобности общего наркоза;

отсутствует необходимость даже кратковременного ношения компрессионного белья;

вполне безопасна;

не требуется перевязка и активный послеоперационный уход;

пациент возвращается домой в день проведения процедуры;

пациент может сразу вернуться к повседневной жизни, обычной деятельностью можно заниматься буквально через считанные часы;

по мнению ученых, этот метод решает не только саму проблему лечения вен, но и является превентивным мероприятием;

является методом выбора у возрастных пациентов, а также при начальных формах заболевания.

Врач-флеболог, сосудистый хирург Владимир Герасимов

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