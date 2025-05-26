Без диеты и тренировок: 3 ежедневные привычки, предотвращающие болезни сердца

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Поддержка здоровья сердца не только защищает вас от множества проблем, таких как высокое кровяное давление, сердечные заболевания и инсульт, но и помогает вам оставаться энергичными и способными справляться с вашими напряженными днями.

К счастью, снижение риска сердечных заболеваний необязательно должно включать в себя слишком строгие диеты или изнурительные физические упражнения. Оказывается, есть несколько простых повседневных привычек, которые могут поддерживать здоровье вашего сердца на долгие годы. Эксперты рассказали Woman`sWorld как включить их в свой ежедневный распорядок.

Помимо сбалансированного питания, активного отдыха (ходьба имеет значение!) и регулярных посещений врача эти простые советы могут существенно улучшить здоровье вашего сердца.

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Соблюдайте режим сна

Мы все слышали о важности сна для общего самочувствия, но оказывается, сон также является ключом к здоровью сердца.

Ваш циркадный ритм влияет на частоту сердечных сокращений и кровяное давление, говорит Леонард Дж. Пианко, доктор медицинских наук, кардиолог. Когда у вас нерегулярный режим сна, это нарушает этот ритм. В ответ ваш организм пытается компенсировать это и производит гормоны «бей или беги», которые могут повышать кровяное давление и частоту сердечных сокращений, увеличивая риск фибрилляции предсердий.

Сон — это очень сложная вещь, особенно с возрастом, объясняйте доктор Пианко.

Отдавайте предпочтение естественному освещению

У всех нас бывают дни, когда последнее, что мы хотим сделать, — это променять комфорт нашего дома на время, проведенное на свежем воздухе, но изменение темпа, особенно влияние света, может быть полезно для вашего сердца.

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Поддержка здоровья вашего сердца путём простого увеличения времени, проведенного на свежем воздухе при естественном свете, может показаться надуманным, но эксперты говорят, что в этом есть доля правды. Выход на улицу и даже немного природного солнечного света каждый день может сделать для вашего сердца больше, чем вы думаете, говорит Карла Робинсон, доктор медицинских наук. Солнечный свет помогает вашему организму производить витамин D, который поддерживает здоровое кровяное давление и обеспечивает должную работу кровеносных сосудов. Витамин D может помочь уменьшить воспаление, что может улучшить функцию сердца и сохранить здоровье сердечной мышцы.

Активный характер пребывания на свежем воздухе может также играть определенную роль в улучшении работы сердца.

Вполне возможно, что те, кто проводит больше времени на свежем воздухе, более физически активны, и это может быть связано с лучшим здоровьем сердца благодаря известным преимуществам физических упражнений, говорит Дипак Пате Вивек, доктор медицинских наук, кардиолог. Кроме того, время, проведенное на свежем воздухе, может привести к снижению уровня стресса, что опять же может привести к улучшению АД и улучшению сердечно-сосудистой системы.

Если большинство ваших дней естественным образом проводится в помещении, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как выделить время для природы, и наши эксперты помогут вам. Доктор Робинсон рекомендует читателям, желающим наслаждаться большим дневным светом в своем естественном распорядке дня, попробовать эти скорые советы:

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Выпейте утренний кофе или чай на открытом воздухе

Совершите быструю прогулку во время обеденного перерыва или между встречами

Перенесите один из своих телефонных звонков или видеочатов на улицу

Припаркуйтесь немного дальше, когда выполняете поручение, чтобы добавить несколько дополнительных минут на солнце

Перекусите на крыльце, террасе или у солнечного окна

Найдите способы расслабиться

Найдите минутку, чтобы подумать о том, как вы реагируете на огорчающие моменты. Способны ли вы оставаться спокойными и рациональными или ваша нервная система сразу переходит в гнев. Если раздражительность — это больше похоже на вас, вы точно не одиноки, но ваше сердце поблагодарит вас за то, что вы нашли чувство покоя.

Исследование показало, что продолжающиеся лишь несколько минут моменты гнева могут нарушить функцию кровеносных сосудов на 40 минут.

Когда вы сердитесь, это влияет на расширение ваших кровеносных сосудов, увеличивая риск развития атеросклероза, объясняет доктор Пианко. Гнев также провоцирует высвобождение гормонов стресса, которые могут увеличить кровяное давление — еще один фактор риска для здоровья сердца. Хотя избежать гнева в моменты бедствия может показаться почти невозможным, понимание моментов, когда вы расстроены, это хорошая отправная точка.

Развитие понимания источников и моделей нашего состояния и эмоциональных реакций обеспечивает основу для разрыва деструктивных циклов, говорит Аарон Файнгольд, доктор медицинских наук, кардиолог. Когда мы понимаем, почему мы испытываем гнев или стресс, мы получаем силу бороться с этими эмоциями, прежде чем они превратятся в физические симптомы.

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В конце концов, достижение лучшего здоровья сердца не происходит за одну ночь, но внедрение изменений образа жизни, которые помогут вам достичь этого, — это отличная отправная точка.