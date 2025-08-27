Безопасно ли есть авокадо ежедневно: что говорят эксперты

авокадо / © Associated Press

Авокадо, известное как лучшая добавка к тостам, картофельным оладьям и салатам, настолько вкусное и универсальное, что вы можете соблазниться есть его каждый день, но полезно ли это?

GoodHousekeeping расспросил экспертов.

Ответ зависит от ваших индивидуальных потребностей и целей, по словам Джерри Френч, магистра наук, диетолога.

Пищевая ценность авокадо

Этот популярный фрукт, описанный как «полезная пища со многими преимуществами», выращивается в теплом климате, и обычно он созревает в сезоне с конца весны до конца лета. Несмотря на то, что существует более 500 различных видов авокадо, сорт Хасс — вероятно, именно то, что вы найдете в продуктовом магазине. Вот что содержится в одном очищенном авокадо:

Калории: 322

Жиры: 29 г

Клетчатка: 14 г

Углеводы: 17 г

Белки: 4 г

Безопасно ли есть авокадо ежедневно

Да, приведенные выше цифры создают впечатление, что авокадо содержит много жира. Однако они богаты мононенасыщенными жирами, которые считаются полезными, особенно для вашего сердца. Фактически, исследователи обнаружили, что те, кто ел эквивалент одного авокадо в неделю, имели на 16% ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% ниже риск ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто его не ел. Они также обнаружили, что люди, которые заменяли на авокадо половину порции маргарина, сливочного масла, яйца, йогурта, сыра или обработанного мяса ежедневно, имели на 16-22% ниже риск се

Более того, авокадо имеет низкий гликемический индекс, если вы контролируете уровень сахара в крови. Интересно, что исследование 2023 года показало, что те, кто ел авокадо, имели на 20% более низкий риск развития диабета в течение 6 лет, чем люди, которые не ели авокадо. Люди, у которых диагностировали преддиабет и которые ели авокадо до исследования, имели на 31% более низкий риск развития полноценного диабета в течение 6-летнего наблюдения.

Авокадо также богато другими питательными веществами, такими как фолат, витамин B6, витамин C, витамин K, марганец, медь, цинк, натрий, калий, фосфор, магний, железо и кальций. Авокадо содержит каротиноиды, такие как бета-каротин (антиоксидант, известный своей защитой от некоторых видов рака и сердечных заболеваний), а также лютеин и зеаксантин (которые важны для здоровья глаз и предотвращения таких заболеваний, как макулярная дегенерация).

В общем, Френч говорит: что почти всем можно есть авокадо каждый день, но не три авокадо в день. Она рекомендует заменить обработанную пищу, которую вы регулярно едите, авокадо.

Тем не менее существуют определенные состояния, когда людям не следует есть их ежедневно. Любому с проблемами почек, возможно, нужно следить за уровнем калия, а людям, которые придерживаются диет с низким содержанием жира или низкой калорийностью, следует контролировать порции, говорит Брук Левенштейн, дипломированный врач, клинический нутрициолог, эксперт по питанию. В таких случаях разумно быть особенно внимательным к тому, сколько авокадо вы едите.

Как есть авокадо

Во-первых, убедитесь, что оно спелое: если немного сжать его, а кожура темно-зеленая, это означает, что его можно есть. Если авокадо твердое, просто положите его в бумажный пакет и поставьте на подоконник или столешницу на несколько дней, и оно сразу созреет.

Следующий шаг — нарезать его, что требует определенной практики. Сначала разрежьте авокадо пополам вдоль и осторожно выньте косточку. Затем ложкой выньте мякоть авокадо и положите ее на разделочную доску. Наконец, нарежьте авокадо на нужные кусочки.

В салатах: сбрызните лимонным соком свежий кусочек, посыпьте его солью и перцем, а затем добавьте в салат.

В сальсе: французы любят есть нарезанные авокадо и смешанные с фасолью, кукурузой и помидорами.

На тосте: разомните авокадо, затем добавьте приправы, такие как лимонный перец, чесночную соль или каджунскую приправу, и намажьте ее на любимый хлеб.

В смузи: смешайте авокадо с листовой зеленью, небольшим количеством фруктового сока и воды, чтобы получить ароматный смузи на ходу.

Грилированный: положите ломтики на гриль, а затем посыпьте ими курицу.

Запеченный: запекайте авокадо, фаршированные комбинацией фарша и сыра.

Как использовать авокадо, чтобы ваш прием пищи был питательным

Френч предостерегает, что, хотя авокадо является полезным выбором, компания, в которой он находится, может быть проблемой. Другими словами, подумайте, с чем вы его сочетаете. Например, добавление авокадо к вашему любимому салату, а затем заливка его обработанной заправкой для салата, не так полезно. Гуакамоле — еще один пример. Хотя гуакамоле полезен, переедание чипсов вместе с ним — это перекус не на каждый день.

Вывод экспертов и исследований достаточно очевиден: авокадо можно есть каждый день, с одной оговоркой. То, что что-то полезное, не означает, что больше — лучше. Поэтому независимо от того, нарезаете ли вы его ломтиками, кубиками, измельчаете, разминаете, готовите на гриле, запекаете или жарите, авокадо может быть здоровым дополнением к большинству планов питания.