Безопасно ли спать в наушниках: что говорят врачи и как слушать музыку ночью без вреда для здоровья

Безопасно ли спать в наушниках / © Associated Press

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Сон в наушниках стал тихим трендом современности. Кто-то прячется от храпа партнера, кто-то — от городского трафика, а кто-то просто «заглушает» тревожные мысли медитациями или ASMR-записями. Существует мнение, что использование наушников для засыпания может даже улучшать качество сна и ощущение отдыха. Однако издание The New York Time sпредостерегает, то, что помогает заснуть, иногда может создавать незаметные риски для здоровья ушей.

Наушники и «замкнутое пространство» для уха

Ушной канал — не просто «приемник» звуков, он также должен оставаться вентилируемым. Вакуумные наушники, особенно те, которые плотно изолируют звук, могут удерживать внутри влагу.

А это уже создает условия, в которых легче развиваются бактерии. Риск небольшой, но возрастает, если есть склонность к ушным инфекциям, раздражение кожи или микроповреждения.

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Дополнительный фактор — душ перед сном. Влага, которая остается в ушах, в сочетании с наушниками может усиливать дискомфорт.

Ушная сера и скрытые последствия

Еще один эффект регулярного использования наушников — накопление ушной серы. В норме ухо очищается самостоятельно, но вставные наушники могут мешать этому процессу или даже проталкивать серу глубже.

Признаки возможных проблем — ощущение заложенности, снижение слуха, зуд или звон в ушах. В таких случаях врачи советуют обратиться к специалисту или использовать аптечные средства для очистки, но не заниматься «глубокой чисткой» самостоятельно.

Вопрос громкости

Еще один ключевой фактор — уровень звука. Примерно 60-70 децибел (уровень обычного разговора) считается безопасным для длительного воздействия. А вот 80 и выше, например, громкая музыка или ресторан, при длительном прослушивании уже может вредить слуху.

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Если звук не «перегревает» уши и не заставляет вас повышать громкость, риск повреждений минимален даже в течение нескольких часов сна. Но опасность возникает, если наушники мешают услышать будильник или внешние сигналы безопасности.

Безопасные альтернативы

Если засыпание под звук — ваша ночная рутина, не стоит полностью от нее отказываться. Вместо этого стоит выбрать более комфортные варианты:

наушники с менее плотной посадкой, которые не полностью перекрывают ушной канал

накладные модели или специальные повязки со встроенными динамиками

подушки со встроенным мини-динамиком для тихого прослушивания

Такие решения позволяют сохранить звуковой комфорт и одновременно уменьшают риск раздражения и чрезмерной влаги в ухе.

Спать в наушниках — не запрещено и не обязательно вредно. Для большинства людей это безопасная привычка, если придерживаться умеренной громкости и базовой гигиены.

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