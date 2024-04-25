Безоперационное лечение катаракты: врач-офтальмолог рассказал, почему это невозможно

Реклама в соцсетях и народные целители утверждают, что катаракту можно полностью вылечить без операции. Люди в отчаянии покупают "лекарство" или народные рецепты, не имеющие доказательной базы, и надеются на чудо. Но таким образом они теряют время, позволяя незрелой катаракте трансформироваться в перезрелую.

Почему возникает катаракта и действительно ли ее можно вылечить без операции, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Катаракта – это офтальмологическая болезнь, при которой хрусталик, то есть естественная прозрачная линза глаза, мутнеет и перестает пропускать свет, из-за чего ухудшается зрение.

По причине возникновения катаракта бывает:

врожденная;

возрастная – проявляется после 50 лет и связана с "износом" всех структур глаза;

диабетическая – как хроническое осложнение сахарного диабета;

травматическая – развивается через некоторое время после травмирования глаза или глаз;

радиационная или лучевая, обусловленная радиационным излучением (например, во время радиотерапии) и чрезмерным воздействием ультрафиолета;

осложненная, возникающая на фоне других офтальмологических заболеваний или нарушений.

Развивается катаракта постепенно – от нескольких месяцев до нескольких лет.

Бывает:

1. начальная;

2. незрелая;

3. зрелая;

4. перезрелая.

Главная особенность катаракты – почти бессимптомное развитие на первых двух стадиях. Незначительно снижается острота зрения в темноте или при плохом освещении. Перед глазами периодически появляется поволока или мушка. Глаза быстрее устают при выполнении привычной работы. Изображения теряют контрастность и насыщенность, поскольку хрусталик помутнел. Но, как правило, люди объясняют себе такие изменения истощением, откладывая внеплановый визит к врачу.

Лечение катаракты: консервативное и хирургическое

Существует заблуждение, что начальную и незрелую катаракту нельзя оперировать, потому что "зрение еще может нормализоваться". Но помутнение хрусталика – необратимый процесс, начальная катаракта обязательно "дорастет" до перезрелой.

На первых стадиях развития болезни возможно использование специальных капель, замедляющих помутнение линзы. Капли улучшают кровообращение, обезвреживают свободные радикалы, препятствуют скоплению белковых отложений. Использовать их необходимо ежедневно от 6 до 12 месяцев без перерывов.

Нередко пациенты пытаются отсрочить проведение неизбежной операции, полагаясь на народную медицину. Закапывают глаза соком алоэ вера, промывают настоем звездчатки, чистотела, покупают капли и витамины, после приема которых "катаракта отступает, и в операции нет необходимости". Их привлекает возможность упростить сложное, потому что операция ассоциируется с болью и осложнениями.

Хирургическое лечение катаракты в современном мире – безболезненная, малотравматическая операция, во время которой помутневший хрусталик заменяют искусственным. Продолжается она от 2 до 15 минут (длительность зависит от степени повреждения хрусталика), после чего пациент возвращается к нормальной жизни. Зрение существенно улучшается уже на следующий день. Финальный результат можно оценить ориентировочно через 1,5-2 месяца.

На последней стадии развития катаракты, которая называется перезрелой, человек полностью теряет зрение, что становится для него большим потрясением.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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