Бинокулярное зрение: офтальмолог объяснил, когда оно нарушается и что с этим делать

Благодаря бинокулярному зрению мы видим все в режиме 3D - объемным, полномерным. Когда бинокулярное зрение ухудшается, объекты и предметы становятся плоскими. Нам тяжело передвигаться в пространстве, заниматься любимыми хобби.

Что такое бинокулярное зрение, почему оно исчезает и можно ли вылечить его нарушение, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Важность бинокулярного зрения

Наши глаза воспринимают объекты под несколько разными углами. Определенные зрительные центры мозга обрабатывают информацию, полученную с обоих глаз, и формируют единую трехмерную картинку. Благодаря этому мы:

правильно определяем расстояние до определенного объекта или между несколькими объектами. К примеру, расстояние от себя до мяча, который перемещается футбольным полем;

имеем глубину восприятия – бьем ногой точно по мячу, потому что видим его реальный размер, осознаем, в каком направлении и насколько быстро оно приближается;

легко ориентируемся в пространстве – определяем свое расположение по отношению к футбольным воротам. Кроме ворот и мяча, которые находятся в центральном поле зрения, боковым зрением отмечаем других игроков.

Это и есть бинокулярное зрение, благодаря которому мир полномерен, объемен, а телодвижения - сложны и скоординированы.

Что происходит, если бинокулярное зрение нарушается?

Мозг перестает формировать цельную картинку. Поэтому человек не может принять или поймать мяч, засунуть нить в иглу. Перестает водить автомобиль, поскольку ошибочно определяет расстояние от своего автомобиля до едущего впереди. Утрачивает способность оценивать, успеет ли затормозить перед светофором, перестроиться из одной полосы в другую.

В моей практике были случаи, когда на консультацию приходили опытные водители с нарушением бинокулярного зрения. Такое зрение у них было всю сознательную жизнь, и мозг привык им пользоваться. Но если человек всегда видел хорошо, а потом вдруг стал видеть ощутимо хуже, привыкнуть и перестроиться невозможно.

Причины нарушения бинокулярного зрения

Бинокулярное зрение может нарушаться на фоне:

косоглазия ;

; амблиопии – ослабление зрения только на одном глазу, которое называют "ленивым";

анизометропии – состояние, при котором на одном глазу есть близорукость, а на другом – дальнозоркость или астигматизм, то есть сильно отличается рефракция;

диплопии – двойное видение, когда человек видит два изображения одного объекта;

– двойное видение, когда человек видит два изображения одного объекта; катаракты – помутнение хрусталика, в результате чего нарушается четкость зрения;

– помутнение хрусталика, в результате чего нарушается четкость зрения; глаукомы – отмирание зрительного нерва;

отслоение сетчатки ;

; травмирование глаз или мозга;

повреждение зрительных нервов, отвечающих за координацию зрения;

инсульта;

рассеянного склероза и т.д.

Нарушение бинокулярного зрения – это симптом или последствие офтальмологических или неврологических изменений. Он зависит от правильной координации работы глаз и взаимодействия с мозгом.

К временному нарушению бинокулярного зрения может привести сильный стресс, поскольку он оказывает негативное влияние на работу нервов и мышц. В этом случае после восстановления эмоционального состояния и уменьшения напряжения бинокулярное зрение вернется в норму.

Что делать, если бинокулярное зрение нарушилось?

Без промедлений записаться на прием к офтальмологу, который выяснит причину этого состояния и назначит корректное лечение. По амблиопии, главная задача – включить "ленивый" глаз, закрыв хорошо работающий (окклюзивная терапия). За катаракты замедлить помутнение хрусталика или заменить его искусственным. По диплопии – научить мозг совмещать изображения, полученные с обоих глаз, в единую цельную картинку. С этой целью могут назначать очки, призматические линзы, окклюзионную терапию, ботулинотерапию и т.д. Как обычно, все зависит от стадии возбуждения, сопутствующих болезней, возраста и других индивидуальных особенностей пациента.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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