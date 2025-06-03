Блефаропластика после 60 лет: показания и противопоказания

Блефаропластика после 60 лет / © Credits

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О показаниях и противопоказаниях рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Блефаропластика — хирургическая операция на веках, во время которой офтальмохирург удаляет избыточную кожу, мышцы или жировую ткань с верхних или нижних век.

С возрастом кожа теряет упругость, мускулы слабеют, возникают жировые отложения. Это не только эстетическая проблема, но и функциональная, поскольку эти изменения могут ограничивать поле зрения, вызвать усталость глаз.

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Показаниями к блефаропластике после 60 лет являются:

дерматохалязис (избыток кожи на верхних веках) — кожа может нависать на глаз, уменьшая вертикальное и боковое зрение, затрудняя чтение, вождение;

птоз века — опущение верхнего века вследствие возрастной атрофии или слабости мышцы-леватора;

жировые грыжи — скопление жировой ткани в области век, влияющих на внешний вид век и вызывающих дискомфорт;

эктропион (изнанка веки) — нарушение прилегания нижнего века к глазному яблоку, что приводит к слезотечению, инфекции, ухудшению зрения;

функциональное перенапряжение мышц лица и шеи вследствие компенсаторного подъема бровей или наклона головы назад для улучшения видимости.

Возраст — не противопоказание к проведению блефаропластики, если пациент или пациентка имеют удовлетворительное состояние здоровья. Например, при контролируемом сахарном диабете, когда уровень глюкозы в крови стабилен, операция выполняется, хотя требует тщательной подготовки и послеоперационного ухода.

Среди противопоказаний выделяют:

острые или хронические воспалительные заболевания глаз (блефарит, конъюнктивит), но в состоянии стойкой месячной ремиссии операция является безопасной;

синдром сухого глаза в выраженной форме — после вмешательства может усиливаться дискомфорт, сухость, чувство жжения; легкая или умеренная форма синдрома не является абсолютным противопоказанием;

некомпенсированные хронические болезни, как сахарный диабет, когда уровень сахара не удается контролировать, гипертония, ишемическая болезнь сердца;

нарушение свертываемости крови или постоянный прием антикоагулянтов без возможности их корректировать;

онкологические процессы на глазах или веках;

психические заболевания, осложняющие взаимодействие с врачом, в частности это дисморфофобия, то есть патологическое недовольство внешностью, депрессия, тревожное расстройство;

аллергические реакции на обезболивающие препараты, которые невозможно заменить;

беременность и грудное вскармливание;

наличие филеров в зоне проведения операции (наличие филеров в зоне вмешательства может повлиять на результат и требует отдельного обсуждения с хирургом).

Перед проведением операции пациент или пациентка обязательно проходят комплексное офтальмологическое обследование для оценки функционального состояния век, внутриглазного давления, остроты зрения. Также требуется консультация терапевта или семейного врача, выполняется электрокардиограмма, коагулограмма (анализ на свертываемость крови), общий и биохимический анализ крови. Если есть хронические заболевания, потребуется консультация эндокринолога, кардиолога или невролога. Перечень предоперационных анализов определяется индивидуально.

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Задача врачей минимизировать риски и возможные осложнения, а офтальмохирурга — еще и улучшить видение, определяющее качество жизни. Если пациентка или пациент имеют показания к проведению блефаропластики и одновременно синдром сухого глаза или блефарит, назначается лечение для стабилизации состояния, после которого можно возвращаться к обсуждению операции.

Блефаропластика после 60 лет — это не косметическая причуда, а часто необходимое вмешательство для улучшения зрения, снижения усталости глаз и профилактики осложнений.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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