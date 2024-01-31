Блефаропластика: виды, показания и противопоказания к операции

Кожа вокруг глаз тоньше, чем на лбу или подбородке. Она почти лишена сальных желез и гиподермы. Гиподерма – последний слой кожи, расположенный между дермой и скелетными мышцами. Ультрафиолет, косметика, активная мимика приводят к появлению морщин, отеков вокруг глаз, которые в свою очередь влияют не только на эстетику лица, но и на здоровье глаз.

О верхней, нижней, трансконъюктивальной и круговой блефаропластике, а также показаниях и противопоказаниях к операции, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Показания к блефаропластике

Блефаропластика – это одна из наиболее популярных операций в мире, которая быстро производится, имеет длительный эффект и минимум осложнений. Бывает:

верхняя;

нижняя;

трансконъюктивальная, то есть с разрезом или проколом внутренней стороны верхнего века;

круговая – подтяжка верхнего и нижнего век одновременно.

Традиционно считается, что блефаропластика проводится исключительно по эстетическим причинам, как опущение верхних век, избыток кожи на веках, появление "мешков" под глазами, асимметричный разрез глаз. На самом же деле блефаропластика проводится довольно часто по офтальмологическим показаниям. В частности, это:

заворот или изнанка век;

нарушение бокового, или периферийного зрения из-за чрезмерного опущения верхних век ;

; образование грыж верхнего века, сужающих поле зрения и остроту зрения;

колобома – расщепление одной структуры глаза: хрусталика, сетчатки, радужной или сосудистой оболочки, радужной оболочки, веки.

Однако во время проведения блефаропластики врач-офтальмолог не только устраняет имеющиеся нарушения, но и выражает и расширяет взгляд, поднимая наружные уголки глаз. Устраняет морщинки.

Виды блефаропластики

Верхняя блефаропластика производится при наличии опущения верхних век, то есть птоза под местной анестезией. Излишняя ткань высекается скальпелем таким образом, чтобы шов находился в складке глаза и был незаметен. Через 3-5 суток швы снимаются.

Нижняя блефаропластика проводится, если у пациента или пациентки есть "мешки" под глазами, изнанка или заворот нижнего века и т.д. Разрез скальпелем прокладывается по нижнему краю ресниц с небольшим отступлением. Трансконъюктивальная – для бесшовного удаления грыж ("мешков") под нижним веком без травмирования кожи веки.

Круговая блефаропластика соответственно позволяет устранить нарушения одновременно на верхних и нижних веках. К примеру, скорректировать опущение верхних век, удалить жировые грыжи под глазами и расширить взгляд, сформировав физиологические складки. А бонусом еще и убирать "гусиные лапки" и глубокие, статические морщинки.

Промежуточный, выраженный результат после операции будет заметен через 2 месяца. Конечный – через 6 месяцев.

Противопоказания

Как и любая операция, блефаропластика имеет показания и противопоказания.

Не проводится хирургическое вмешательство при наличии у пациента:

декомпенсированные болезни глаз, например астигматизм или нарушение рефракции;

воспалительного процесса в зоне проведения операции;

нарушение свертывания крови;

онкологических заболеваниях и серьезных психических нарушениях (биполярное расстройство, шизофрения);

хронических заболеваний в стадии обострения;

беременности и грудного вскармливания;

вредных привычек, в частности, чрезмерного курения.

Наличие филеров в зоне вокруг глаз считается условным противопоказанием к проведению блефаропластики. Но в любом случае перед проведением операции пациенты как женщины, так и мужчины проходят комплексное обследование организма и зрительной системы. Если у вас какие-то нарушения, или, например, не знаете, есть ли у вас аллергия на какие-то препараты, нужно честно обо всем рассказать врачу и пройти дополнительное обследование. Ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье. И, конечно, я советую выбирать врача, которому вы сможете доверять – это 50% успеха.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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