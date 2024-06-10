Близорукость, дальнозоркость и астигматизм: врач-офтальмолог назвал отличия

Более 90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Когда зрение нарушается из-за близорукости, дальнозоркости или астигматизма, ориентироваться в пространстве, учиться и познавать мир становится значительно труднее. Чем серьезнее нарушение, тем сложнее и морально утомительнее этот процесс.

Почему возникает близорукость, дальнозоркость и астигматизм, какие признаки об этом сигнализируют и можно ли вернуть зрение, подробно рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

В офтальмологии существует такое понятие, как аметропия, к кому относятся три нарушения зрения:

близорукость – состояние, при котором световые лучи фокусируются перед сетчаткой, поэтому человек хорошо видит на близких расстояниях и плохо на дальних;

дальнозоркость – состояние, при котором световые лучи фокусируются за сетчаткой, когда человек хорошо видит на дальних расстояниях и плохо на близких;

астигматизм – состояние, при котором лучи света не сходятся в единой точке.

По норме световые лучи фокусируются четко на сетчатке. Тогда мы видим предметы одинаково четко на близких и дальних расстояниях.

Причины и признаки близорукости

У детей близорукость может развиваться вследствие несоблюдения зрительной дистанции между компьютером или книгой и глазами, которая должна достигать 50 см. Глаза, а точнее ресничные мышцы, ежедневно чрезмерно напрягаются – без своевременного лечения, например, аппаратного, школьная близорукость перерастает в стойку приобретенную близорукость. Также среди причин, способствующих развитию близорукости, в том числе и у взрослых, могу выделить слабость аккомодационной мышцы, содержащей хрусталик. Физиологически неправильную форму глазного яблока, когда оно не выпукло, а чрезмерно удлинено.

О развитии близорукости свидетельствуют такие симптомы, как быстрая утомляемость глаз, невозможность разглядеть предметы вдали, ощущение песка или давление в глазах. Чем выше степень близорукости, тем труднее разглядеть что-то вдали.

Если у вас близорукость, есть несколько вариантов лечения, которые помогут вам видеть лучшее – очки, контактные линзы, ночные линзы, рефракционная замена хрусталика, лазерная коррекция. В детском и подростковом возрасте показаны линзы, очки, аппаратное лечение, замедляющее или останавливающее прогрессирование близорукости. Во взрослом возрасте после 18 лет восстановить зрение полностью можно только благодаря лазерным коррекциям зрения.

Причины и признаки дальнозоркости

Дальнозоркость или гиперметропия бывает врожденная, приобретенная и возрастная. Врожденная проявляется в детском возрасте. И может быть связано с неправильной формой глазного яблока, когда оно короче, чем нужно для правильной фокусировки света на сетчатке. Но с возрастом глаз удлиняется и дальнозоркость в большинстве случаев исчезает.

Обретенная дальнозоркость связана с травмами глаз, повреждением роговицы или хрусталика, ранее перенесенными операциями на глазах, наследственный фактор.

Причина возрастной дальнозоркости (возрастная пресбиопия) – это снижение эластичности хрусталика – он перестает изменять кривизну, а хрусталик должен быть гибким и пластичным.

При близорукости ребенок плохо видит на далекое расстояние, при дальнозоркости зрение снижено во время работы на близких расстояниях – чтении, выполнении домашних заданий, работе за компьютером. Ребенок быстро устает, жалуется на головные боли, отвлекается. Взрослая дальнозоркость проявляется неспецифическими симптомами. Это быстрая утомляемость глаз, постоянная головная боль, покраснение глаз, жжение, зуд.

Если у вас дальнозоркость, во время комплексной диагностики офтальмолог выяснит причину нарушения и даст рекомендации по восстановлению зрения. Это может быть ношение очков, контактных линз, рефракционная замена хрусталика, лазерная коррекция зрения.

Причины и признаки астигматизма

Астигматизм бывает врожденным и приобретенным. Врожденный проявляется в детстве. Приобретенный возникает в более взрослом возрасте вследствие травмирования глаза, поражения век, ожогов или истончения роговицы, переноса воспалительных офтальмологических болезней и т.д.

Развивается астигматизм постепенно и имеет неспецифические симптомы – двоение изображений, жжение в глазах, покраснение белков, чувство боли и переутомления, головные боли. Большинство людей предполагают, что зрение ухудшилось на фоне многочасовой работы за компьютером, чрезмерной зрительной нагрузки. Это действительно возможно так, если после качественного несколькодневного отдыха вышеперечисленные симптомы исчезают.

Корректируется астигматизм с помощью очков, мягких контактных дневных и ночных линз, аппаратной, лазерной коррекции зрения, рефракционной замены хрусталика на мягкую интраокулярную линзу. Выбор методов лечения достаточно велик, возможность выбора позволяет пациенту чувствовать себя более спокойно и переходить от очков, например, к лазерной коррекции зрения.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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