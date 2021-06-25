Бодипозитив: как вес влияет на женское здоровье

Считается, что худая, стройная девушка имеет крепкое здоровье, красивое тело и силу воли. "Пышек" обвиняют в лени, переедании, проблемах со здоровьем или пропаганде ожирения. Но так ли все очевидно, как кажется на первый взгляд?

О том, какой вес считается правильным, от чего зависит и почему меняется на протяжении жизни и при чем здесь бодипозитив, рассказал врач-гинеколог в клинике ISIDA Музыка Наталия Игоревна

Правильное определение веса

Многие девушки стремятся к "классическим" журнальным параметрам 90-60-90, думая, что они приближают их к красивому и здоровому телу. И это большая ошибка, поскольку здоровый вес не измеряется только в сантиметрах или килограммах. При правильном расчете веса используется индекс массы тела (ИМТ) – вес в килограммах сопоставляется с ростом в метрах квадратных по формуле: I = m:h2. Где m – это вес, а h – рост, поднесенный к квадрату.

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Например, ваш рост – 165 см, вес – 60 кг. Согласно формуле, делим вес на рост: 60:(1,65х1,65) = 22. Полученная цифра является показателем индекса массы тела. И в данном случае вес нормальный.

При недостаточном весе ИМТ составляет 18,5 кг/м2. При нормальном – 18,5-24,9 кг/м2. При лишнем – 25-29,9 кг/м2. При ожирении – 30 кг/м2 и больше.

Однако при определении здорового веса кроме соотношения веса и роста учитывается возраст человека, пол, сфера деятельности, состояние здоровья, коэффициент жира, национальность и другие параметры.

Связь веса с состоянием здоровья

С точки зрения женского тела бодипозитив говорит нам, что вариативность тел и форм – это нормально. Не нужно цеплять на человека ярлык: "толстушка", "анорексичка", "коротышка", "шпала" и др. Каждый имеет право спокойно жить в таком теле, в котором ему комфортно. Также бодипозитив отстаивает позицию, что худоба любой ценой ради идеальных параметров в ущерб здоровью – это неправильно. Но при этом не призывает вас толстеть и не ухаживать за своим телом. Выбор остается за вами.

На протяжении жизни тело женщины постоянно меняется. На его внешний вид влияют:

гормональные сбои;

подростковый возраст;

беременность;

менструальная пауза;

прием некоторых лекарственных препаратов;

травмы;

перенесение онкологических заболеваний и др.

Эти изменения оставляют на теле женщины растяжки, жировые ловушки, целлюлит, морщины, гиперпигментацию. И это нормально. Ненормально испытывать чувство вины из-за прибавки в весе, появления целлюлита или растяжек на бедрах. Но при этом нормально хотеть изменить свое тело и внешность по собственному желанию.

Неправильно говорить и думать, что все худые женщины здоровые, а все полные имеют ожирение и проблемы со здоровьем. У худой, стройной девушки может быть дефицит веса и расстройство пищевого поведения. А у, как вам кажется, "пышки" нормальный для нее вес. И наоборот. Нужно разбираться в каждом отдельном случае. Потому что и дефицит массы тела, и ожирение – это плохо.

При ожирении повышается риск развития сахарного диабета, гестационного сахарного диабета во время беременности, жирового гепатоза печени, сердечной недостаточности, бесплодия. У женщин, имеющих ожирение, в 4 раза чаще наблюдаются нарушения менструального цикла, чем у женин с нормальным весом.

При недостаточном весе повышается риск невынашивания беременности, развития авитаминоза, остеопороза, ановуляции (отсутствие овуляции). При этом девушки с нормальным весом тоже не застрахованы от невынашивания беременности, остеопороза, сахарного диабета, нарушения менструального цикла и других вышеупомянутых заболеваний. Не всегда вес – это главный виновник проблем со здоровьем. Нужно брать во внимание генетическую предрасположенность к развитию конкретной болезни. Анализировать образ жизни человека, то есть ежедневный уровень стресса, физическую активность, продолжительность сна, рацион питания и другие параметры.

Общие рекомендации

Как врач, я уверена, что здоровье – это осознанный выбор каждого человека, который нельзя навязать. Но, на мой взгляд, каждая женщина должна уметь адекватно оценивать свой вес и общее самочувствие. Худеть или набирать вес только под руководством врача и при реальной необходимости. Потому что иногда девушкам кажется, что у них есть лишний вес, хотя по факту его нет. А девушки с ожирением приходят на прием с нарушением менструального цикла или сахарным диабетом.

Независимо от того, сколько вы весите и какой образ жизни ведете сейчас, я советую:

соблюдать питьевой режим – пить примерно 2 л чистой воды каждый день;

сбалансированно питаться – есть сезонные овощи, фрукты, ягоды, рыбу, постное мясо, зелень, орехи. Пусть овощей в рационе будет больше, чем фастфуда;

заниматься умеренной физической активностью – делать зарядку, лимфодренажную тренировку, ходить 10 тыс. шагов ежедневно, плавать, бегать.

И раз в год проходить профилактический чекап. Но не потому, что так нужно, а потому что уровень здоровья влияет на продолжительность и качество вашей жизни. При этом я прошу вас не приравнивать наличие лишнего веса к ожирению и наоборот – это разные вещи. И не оценивать красоту и здоровье женщины в своем окружение по ширине ее талии или бедер.

Заботьтесь о себе и будьте здоровы!

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