Боковое или периферическое зрение: почему ухудшается и как его улучшить

Боковое зрение, также известное как периферийное, играет важную роль в восприятии окружающего мира, делает жизнь человека удобной и безопасной. К сожалению, центрального зрения недостаточно для того, чтобы иметь четкую и полномасштабную картинку мира.

Какие функции выполняет боковое зрение, при развитии каких болезней оно ухудшается и когда следует обращаться к врачу, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Функции бокового зрения

У всех людей в норме есть центральное зрение. К примеру, вы фокусируетесь на экране компьютера, стоящего перед вами, и четко видите слова, если работаете или читаете, или людей и объекты, если слушаете лекцию или смотрите фильм. В то же время вы нечетко видите то, что находится по обе стороны от вас, не фокусируясь специально на предметах или объектах: стене, домашнем любимце, вазоне на подоконнике, стопке книг и т.д. Это и есть боковое зрение, или периферическое.

Оно выполняет несколько нужных нам функций. А именно помогает:

воспринимать движение предметов и объектов, определять скорость и направление, в частности, на дороге;

ориентироваться в пространстве – не сталкиваться с стенами, острыми предметами и людьми;

адаптироваться к изменению освещения, выходя из темного помещения на улицу или наоборот;

создавать объемную картинку мира.

Когда мы с рождения имеем нормальное боковое зрение (120 градусов), то даже не задумываемся, над тем, насколько важно оно. Проведите эксперимент: сверните два листа бумаги в трубки, приложите к глазам и походите по комнате 5-10 минут. Это поможет вам наглядно понять, сколько информации мы ежесекундно "захватываем" боковым зрением. В медицине такое состояние называют туннельным видением.

Улучшение бокового зрения

Существуют упражнения, выполняя которые, вы можете улучшить боковое зрение. Но при условии, если ухудшение бокового зрения не связано с развитием офтальмологических болезней.

Итак, первое упражнение называется "Трекинг пальцем": удобно сядьте, поднимите большой палец одной руки и зафиксируйте его на комфортном для вас расстоянии от лица, но так, чтобы вы его четко видели. Медленно двигайте пальцем влево и вправо, следя за ним глазами. Повторяйте упражнение в течение 2-3 минут.

Второе упражнение – "На расстоянии": поставьте два предмета, например книги или стаканы, на столе на расстоянии 40-50 см друг от друга. Сядьте перед столом и 2-3 минуты фокусируйтесь на одном предмете. Затем быстро переведите взгляд на другой предмет, не двигая головой. Повторите упражнение 2-3 раза, изменяя объект для фокусировки.

Третье упражнение – "За окном": сядьте у окна и в течение 10-15 минут наблюдайте за движением машин, людей, птиц, пользуясь только боковым зрением.

Причины ухудшения бокового зрения

Боковое зрение может ухудшаться после переноса инсульта при нарушении мозгового кровообращения на фоне хронического стресса.

Но с офтальмологической точки зрения этому способствует:

глаукома – это хроническое заболевание, при котором нарушается баланс между продукцией и оттоком внутриглазной жидкости, и глазное давление начинает расти. Зрительный нерв и другие структуры глаза испытывают повышенную нагрузку, нарушается кровоснабжение глаза. В результате чего зрительный нерв отмирает, а связь между нервной тканью глаза, которая посылает визуальную информацию в мозг, разрушается;

повреждение сетчатки, например, отслоение сетчатки от нервной оболочки глаза или истончение сетчатки из-за нарушения питания;

инсульт глаз или окклюзия артерии сетчатки – остановка кровоснабжения определенных тканей глаза или отток крови от сетчатки вследствие разрыва или закупорки артерии тромбом;

пигментный ретинит или пигментная дистрофия сетчатки – образование пигментных пятен на сетчатке глазного яблока с последующей гибелью фоторецепторов, вследствие чего человек слепнет. Это генетически обусловленное заболевание, встречающееся у одной из пяти тысяч человек;

недостаточное сосудистое кровообращение зрительного нерва;

образование глазных опухолей.

В случае развития вышеописанных болезней нарушение бокового зрения является постоянным и важным симптомом, который нельзя игнорировать.

Я советую срочно обратиться к врачу-офтальмологу, если:

1. вам приходится поворачивать голову, чтобы увидеть то, что находится с правой или левой стороны;

2. вы значительно хуже видите с наступлением темноты (ухудшается сумеречное зрение);

3. перед глазами время от времени возникают темные пятна разного размера;

4. вы не можете нормально читать, глаза устают во время зрительной работы;

5. зрение в одном глазу резко исчезло или постепенно стало размытым, вы чувствуете боль, глазное давление, видите серые точки в пределах поля зрения (глазный инсульт).

Лечение нарушения бокового зрения

Лечение нарушения бокового зрения начинается с комплексной диагностики: периметрии, тонометрии, офтальмоскопии, теста на остроту зрения. После того как врач установит точный диагноз, начнется лечение. Оно не всегда предполагает проведение операции или лазерную коррекцию зрения. В некоторых случаях, например, при нарушении бокового зрения на фоне хронического стресса или недостаточном кровообращении зрительного нерва хватает капель, лекарств и курса аппаратного лечения. Но если речь идет о глаукоме или отслоении сетчатки, без хирургического вмешательства и лазерного лечения не обойтись. Однако в любом случае лечение будет быстрым и эффективным, когда пациент не медлит с визитом к врачу.

И, конечно, напоминаю вам, что проверять зрение нужно не только тогда, когда вас что-то беспокоит, а каждый год.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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