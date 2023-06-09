Болезни глаз: врач назвал 7 симптомов, которые нельзя игнорировать

Боль, двоение в глазах, покраснение, зрительное переутомление – это симптомы, с которыми люди сталкиваются каждый день. В ход идут капли, примочки, витамины. Но на самом деле они сигнализируют нам о развитии определенных болезней, синдромов или состояний, которые при своевременном обращении к офтальмологу можно вылечить без серьезных осложнений.

О чем нам может сигнализировать глазная боль, затуманивание, двоение, зрительное переутомление и почему не стоит игнорировать эти симптомы, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Затуманивание зрения

Затуманивание зрения или появление пелены перед глазами может свидетельствовать о развитии глаукомы, катаракты, конъюнктивита, отслойке сетчатки глаза, переутомлении.

Чаще люди списывают появление этого симптома на зрительное переутомление, поскольку большинство ежедневно по 6-8 часов работает за компьютером. Кто-то покупает противовоспалительные капли, кто-то начинает делать упражнения для глаз. И только единицы обращаются к офтальмологу и начинают лечение. Иногда это приводит к неприятным последствиям. Например, при несвоевременном лечении или вследствие неправильного самолечения конъюнктивита развивается кератоконъюнктивит – конъюнктивит в сочетании с кератитом (воспалением роговицы глаза). Кератит в свою очередь может способствовать развитию глаукомы, склерита (воспаление склеры), иридоциклита (воспаление радужной оболочки и цилиарного тела).

Двоение в глазах

Двоение в глазах, или диплопия, – это состояние, при котором человек видит объекты и предметы удвоенными и размытыми, поскольку изображение наслаивается на изображение.

Существует два вида диплопии:

1. бинокулярная – при одном закрытом глазу двоение исчезает, человек видит объекты и предметы отчетливо;

2. монукулярная – при одном закрытом глазу двоение сохраняется.

Бинокулярная диплопия может развиваться на фоне повреждения зрительных нервов, косоглазия, паралича черепных нервов вследствие диабета или высокого кровяного давления. Монокулярная – на фоне астигматизма, катаракты, синдрома сухого глаза.

Двоение в глазах никогда не возникает просто так, не исчезает самостоятельно и не лечится, поскольку является не причиной, а симптомом болезни или синдрома.

Глазная боль

Боль в глазах разной интенсивности и локализации может возникать при:

зрительном переутомлении;

катаракте;

глаукоме;

синдроме красного или сухого глаза;

попадании в глаз постороннего тела;

повреждение роговицы;

неправильном ношении глазных линз;

блефарите;

химическом ожоге глаза;

халязионе, и это не весь перечень.

Боль – это сигнал SOS, который нам посылает организм, поскольку ему не удалось устранить "поломку" самостоятельно. Умеренная, сильно выраженная, эпизодическая, постоянная, пульсирующая боль в глазах требует немедленного визита к врачу.

Мушки перед глазами

Мушки – это плавающие точки, нити, пятнышки, паутинки, которые присутствуют каждый день или появляются время от времени. Чаще их появление связано с помутнением или отслоением стекловидного тела. Это прозрачный, желеобразный гель, заполняющий полость глазных яблок между хрусталиком и сетчаткой.

Среди других причин я выделяю:

прогрессирующую близорукость;

хроническое воспаление, кровоизлияние или опухоль в глазу;

травмирование или отслоение сетчатки – мушки появляются резко и сопровождаются появлением "молний", "вспышек", пелены;

попадание в глаза чужеродных тел;

зрительное перенапряжение.

На фоне помутнения или отслойки стекловидного тела может развиваться дистрофия сетчатки (снижение плотности и нарушение анатомического соотношения между слоями сетчатки), отслоение сетчатки, близорукости. Потому игнорировать мушки нельзя.

Светочувствительность, светобоязнь

Светочувствительность, или фотофобия, – это состояние, при котором человеку больно и неприятно смотреть на естественный или искусственный свет. Как только он попадает на хрусталик, возникает жжение, резь, слезотечение, спазм век, из-за чего человек жмурится, закрывает глаза. Почему это происходит?

Причин немало среди офтальмологических:

стирание роговицы;

отслоение сетчатки;

воспаление сосудистой оболочки глаза (увеит);

воспаление или повреждение роговицы;

болезни конъюнктивы, в частности бактериальный конъюнктивит.

Иногда светочувствительность возникает на фоне раздражения, вызванного контактными линзами после многочасового чтения, использование глазных капель. В редких случаях светочувствительность есть вариант нормы, но об этом вам должен сказать врач во время осмотра, исключив развитие офтальмологических заболеваний.

Покраснение глаз, или синдром красного глаза

Синдром красного глаза – расширение и наполнение кровью сосудов, которые находятся в белках, то есть склерах. Возникает такое состояние из-за использования просроченной косметики, хронического недосыпа, развития ячменя или конъюнктивита (в частности, аллергического и инфекционного конъюнктивита). Также краснеют белки при попадании в глаз постороннего тела, воспалении сосудистой оболочки глаза, язве роговицы и т.д.

Если покраснение связано с недосыпом и зрительным переутомлением, после качественного отдыха склеры белков побелеют. Если с развитием ячменя или конъюнктивита - через два-три дня появятся дополнительные симптомы — жжение, боль при моргании, слезотечение. Но в любом случае нужно обратиться к врачу, чтобы приступить к лечению.

Зрительное переутомление

Глаза переутомляюсь, когда ресничные мышцы долго работают на коротком расстоянии. Краткое расстояние – это расстояние между глазами и экраном компьютера, телефона или планшета, между глазами и книгой, вышивкой, шитьем. В лучшем случае она составляет 50-60 см (рекомендуемая норма), в худшем – 20-30 см. Но при многочасовой работе без отдыха даже при соблюдении рекомендуемой нормы мышцы устают. Поэтому возникает боль, жжение, сухость, чувство присутствия постороннего тела или песка на лице. Расслабляются ресничные мышцы и вообще не перенапрягаются, когда мы смотрим вдаль – на расстояние 6 метров или больше.

Зрительное переутомление – это знакомое чувство многим людям во всем мире. Однако она может сигнализировать и о развитии определенных болезней, синдромов или состояний, в частности:

синдром сухого глаза;

катаракту;

близорукость;

близорукость на одном глазу, дальнозоркость на другом;

спазм аккомодации.

Выше я рассказал вам о самых распространенных симптомах, с которыми сталкиваются люди и которые нельзя игнорировать. Но на самом деле нельзя игнорировать любой симптом – зуд (синдром сухого глаза, аллергия), закисание (кератит, блефарит, ячмень), сужение периферического зрения (глаукома) и т.д. Эти симптомы и описанные выше могут быть постоянными или эпизодическими, но в любом случае требуют обращения к офтальмологу.

Главный врач клиники VISIOBUD Мельник Владимир

Берегите себя и свое зрение!

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