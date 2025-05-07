Больше бобов, гороха и чечевицы: рекомендации эксперта по вопросам питания

Больше бобов, гороха, чечевицы: рекомендации эксперта по вопросам питания / © Credits

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Именно эти продукты очутились в центре новых диетических рекомендаций. В этом году выводы экспертов особенно актуальны для женщин, которые ищут баланс между заботой о себе и своих родных, долголетием, стройностью и при этом не хотят тратить много денег на продукты, рассказало издание Stanford Medicine.

«Ешьте больше бобовых — и меньше красного мяса», — советует Кристофер Гарднер, профессор Стэнфордского медицинского университета.

Звучит просто? Вот именно! Но за этим стоит огромная научная база, свидетельствующая: переход от животного белка к растительному — один из сильнейших факторов профилактики хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые болезни, диабет II типа и ожирение.

Зачем есть больше фасоли, гороха и чечевицы

Источник растительного белка: 100 г вареной чечевицы содержит более 9 г белка. Это идеальная альтернатива мясу.

Много клетчатки: бобовые помогают нормализовать пищеварение, снижают уровень сахара в крови, дают ощущение сытости. А это — меньшее переедание и здоровый контроль веса.

Мало жира много пользы: у бобовых практически отсутствуют вредные насыщенные жиры, которые часто есть именно в красном мясе. Когда вы заменяете стейк на тарелку нута или чечевицы, вы снижаете риск сердечных приступов и повышения холестерина.

Бюджетно и вкусно: это одни из самых доступных суперфудов. Купить килограмм чечевицы или фасоли можно в несколько раз дешевле мяса.

Диетологическая эволюция: от калорий до цельных продуктов

Еще в 1980-х годах фокус в рекомендациях был на нутриентах: сколько жира, белка, натрия. Но теперь наука о питании перешла в логику: люди не едят белок, они едят еду. И если мы хотим быть здоровыми, следует фокусироваться на сбалансированных тарелках, не только цифрах в таблицах калорийности.

Именно поэтому в новых рекомендациях источники белка теперь ранжируются иначе. Раньше список начинался с нежирной говядины, а сейчас — с фасоли, гороха, чечевицы. Это изменение не только формальное, но и стратегическое. Она помогает перестроить восприятие: белок — не обязательно мясо.

Молочное — уже не «обязательно»

Новое исследование также признало: не для всех молочные продукты здоровый выбор. Особенно это касается женщин из Азии, Африки, Латинской Америки, где непереносимость лактозы встречается чаще. Вместо «включать обязательно» — теперь молочное рекомендуют индивидуально, в зависимости от организма.

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Как включить бобовые в свой рацион

Классический хумус из нута с оливковым маслом и лимонным соком — насыщающий и не вредящий талии перекус.

Чана масала из нута, помидоров и специй — горячее пряное блюдо, которое прекрасно согревает в холодное время.

Рис с черной фасолью — классика мексиканской кухни, источник энергии и клетчатки.

Тофу или темпура со стручковой фасолью и соевым соусом — легкий и белковый ужин.

Суп минестроне с фасолью и овощами — вариант здорового обеда для всей семьи.

Гадо-гадо — салат из вареных овощей с ароматным арахисовым соусом.

Простые способы добавить бобовые в меню:

Добавьте консервированную фасоль в салаты.

Варите супы с чечевицей — это быстро.

Готовьте хумус вместо магазинного майонеза.

Используйте нут для котлет и фалафелей.

Вместо мяса — фасоль в такос или пасте.

Изменения в питании — это не всегда жесткие ограничения или радикальные отказы. Это о маленьких, последовательных шагах в сторону здоровья, долголетия и самочувствия. Как подсказывают современные научные исследования и рекомендации экспертов, уменьшение потребления красного мяса и увеличение доли бобовых в ежедневном рационе — это один из самых простых и эффективных способов улучшить собственное здоровье.

В конце концов, фасоль, чечевица, горох — это не только источник ценных белков, клетчатки и витаминов, но и безграничное пространство для кулинарного творчества. Они давно являются основой кухонь всего мира и с легкостью могут стать частью вашего ежедневного меню — будь то в виде пряного чана масалы, нежного хумуса, яркого минестрона или простого салата с арахисовым соусом.

Не стоит ожидать идеального момента — попробуйте уже сегодня приготовить новое блюдо из бобовых. Ваше сердце, желудок и даже кошелек будут благодарны.

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