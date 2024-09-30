Больше никаких запоров: 4 лучших продукта с высоким содержанием клетчатки

Увеличение потребления клетчатки — это важное изменение в рационе, которое необходимо вносить с возрастом, чтобы улучшит пищеварение и избежать проблем с запорами.

Запоры и вздутие живота в течение нескольких часов после каждого приема пищи - явление достаточно распространенное.

К счастью, с этим можно справиться. Один из самых эффективных способов поддержать здоровье пищеварительной системы - добавление источников клетчатки в свой рацион.

Womans World назвали 4 продукта с самым высоким содержанием клетчатки. Постарайтесь ввести их в свой рацион, чтобы нормализовать пищеварение.

Что такое клетчатка

Клетка — это часть растения, которую наш организм не может переварить. Вместо того чтобы расщепляться и усваиваться организмом, клетчатка проходит через нас относительно нетронутой — и хотя это звучит нелогично, на самом деле она жизненно важна для здоровья пищеварительной системы. Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая.

Растворимая клетчатка становится желеобразной в воде и содержится в некоторых растениях, включая цитрусовые, фасоль, морковь, горох, овес и яблоки. Растворимая клетчатка способствует здоровому микробиому кишечника, что может помочь снизить уровень сахара и холестерина в крови. Нерастворимая клетчатка помогает перемещать материал через пищеварительную систему и содержится в зеленой фасоли, цветной капусте, картофеле, орехах и цельнозерновой муке.

Почему важны хорошие источники клетчатки

Употребление пищи с высоким содержанием клетчатки становится все более важным с возрастом. Помимо помощи пищеварению, клетчатка может помочь снизить уровень холестерина, поддерживать здоровый уровень сахара в крови, помочь с потерей веса и даже защитить вас от сердечных заболеваний. Регулируя уровень холестерина и сахара в крови, клетчатка может снизить риск развития определенных рисков для здоровья.

Употребление правильного количества клетчатки является прекрасной профилактикой запоров. Клетчатка добавляет объем пище, когда она проходит через пищеварительную систему, что стимулирует кишечник и способствует регулярному опорожнению. Клетчатка также может снизить вероятность развития дивертикулита и геморроя, поскольку она имеет тенденцию снижать давление в кишечнике. Наконец, она также может снизить риск развития колоректальных заболеваний, способствуя общему здоровью кишечника.

В целом, добавление клетчатки в ваш рацион — это простой способ помочь правиться с несколькими проблемами со здоровьем, связанными со старением. Итак, вот топ продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Фрукты

Сливы / Фото: Credits

Многие виды фруктов являются продуктами, богатыми клетчаткой, включая яблоки, груши, чернослив, малину, чернику, клубнику и ежевику. Ягоды — отличный источник клетчатки, который имеет дополнительное преимущество в виде высокого содержания антиоксидантов, которые помогают защищать наши клетки от вредных химических веществ, называемых свободными радикалами. Добавьте немного ягод в свой рацион, и вы можете получить сразу несколько преимуществ для здоровья. Просто помните, что вы можете получить эти преимущества, только употребляя весь фрукт, включая кожуру. Яблочный сок может стать вкусным утренним напитком, но, когда дело доходит до клетчатки, ее ценность практически равна нулю.

Отличный способ включить фрукты в свой рацион — положить их в салат с семенами льна или чиа. Ягоды, яблоки и груши становятся на удивление хорошим дополнением к блюду, сознательному для здоровья, особенно в сравнении с горьким вкусом темной зелени, такой как капуста или руккола. Если салаты вам не по вкусу, попробуйте добавить немного ягод в свой утренний йогурт и гранолу для вкусного парфе или полить яблочные дольки медом и растопленным арахисовым маслом для перекуса, который поможет вам получить достаточное количество клетчатки. Существует множество способов включить этих суперзвезд клетчатки в свой рацион.

Овощи

Маринованная капуста со свеклой / Фото: Credits

Как и фрукты, овощи не только богаты клетчаткой — они также полны дополнительных преимуществ для здоровья и их на удивление легко добавить в кучу разных блюд. Некоторые из самых богатых клетчаткой овощей включают свеклу, морковь, брокколи, батат, брюссельскую капусту и артишоки. Хотя все овощи отлично подходят для потребления большего количества клетчатки, крестоцветные овощи, такие как брюссельская капуста и белокочанная капуста, дают вам наибольшую отдачу.

Овощи, как правило, богаты важными витаминами и минералами, включая витамин С, витамин К, витамин А, железо, марганец, фолиевую кислоту и калий.

Ешьте овощи в качестве гарнира почти к каждому приему пищи, это удивительно легко сделать, если немного спланировать заранее. Морковь и хумус — идеальная закуска с высоким содержанием клетчатки, которую можно жевать в течение дня, а нарезанные яблоки в салате из капусты и феты — идеальный гарнир с высоким содержанием клетчатки для вашего обеда.

Отличный способ добавить немного овощей в еду — это запечь их в духовке и щедро приправить перцем и солью. Жареная брюссельская капуста, морковь или любой другой овощ, который вы предпочитаете, прекрасно сочетается практически с любым основным блюдом.

Бобовые

Горошек / Фото: Credits

Неважно, говорим ли мы о черной фасоли, нуте, зеленом горошке или чечевице, почти все бобовые являются отличным основным продуктом с высоким содержанием клетчатки. Бонус: они отлично подходят в качестве гарнира осенью и зимой, когда фрукты менее доступны.

Бобовые — это класс овощей, семена которых вырастают внутри стручка — стручковый горошек — классический пример бобовых. Они, как правило, содержат мало жира и много белка, что делает их отличным диетическим продуктом для вегетарианцев и тех, кто надеется сбросить вес.

Они также, как правило, содержат много основных минералов, таких как калий и магний. Как и многие продукты с высоким содержанием клетчатки, бобовые, такие как соя, фасоль, обладают питательной ценностью, так как содержат впечатляющее количество граммов клетчатки на порцию.

Что касается включения их в ваши планы питания, каждый бобовый немного отличается как по содержанию клетчатки, так и по ее использованию. Не бойтесь проявлять креативность — нет плохого способа употреблять эти богатые клетчаткой основные продукты питания, если вам нравится то, что вы едите.

Цельные зерна

Коричневый рис / Фото: Credits

Мы все знаем, как важно выбирать цельные зерна вместо рафинированных вариантов, таких как белый хлеб, но знаете ли вы, почему это так? Рафинированные углеводы (такие как белый хлеб и макароны) были лишены почти всей своей пищевой ценности, включая большую часть их клетчатки. Выбор макарон из цельной пшеницы и блюд, включающих ячмень, киноа и овес, — отличный способ побаловать себя этими углеводами, не упуская при этом важную пользу для здоровья, которую они приносят.

Добавить цельные зерна в свой рацион проще, чем вы думаете. Просто замените эти рафинированные макароны на цельнозерновой вариант и замените белый рис в вашем любимом рецепте на коричневый рис, киноа или ячмень. Вы можете попробовать заменить завтрак из хлопьев цельнозерновыми овсяными хлопьями один или два раза в неделю: добавьте к овсянке свежие ягоды, и ваш день будет отличным началом, богатым клетчаткой.

Существует множество вариантов цельнозерновых продуктов, включая попкорн. Удивительно, но это на самом деле цельное зерно, что делает его одним из самых богатых клетчаткой закусок, которые вы можете съесть.

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