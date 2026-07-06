имеет ли брак положительное влияние на здоровье / © Credits

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Любые глубокие социальные связи — будь то романтические отношения, крепкая дружба или теплые отношения с семьей — являются мощными катализаторами нашего хорошего самочувствия. Наличие поддержки улучшает здоровье, делает нас более устойчивыми к стрессу и даже увеличивает продолжительность жизни. Однако масштабные медицинские исследования доказывают, что именно официальный брак или долгосрочные отношения приносят особые преимущества для здоровья и красоты, сообщает издание The Washington Post.

Женатые люди в среднем действительно живут дольше и проводят больше лет с хорошим здоровьем, об этом рассказала Шеннон Маркус, врач скорой помощи из медицинского центра Делл Сетон. Отчасти это объясняется тем, что у более здоровых людей изначально больше шансов вступить в брак и сохранить его. Но и само партнерство оказывает огромную поддержку, снижает уровень изоляции, формирует полезные привычки и дарит вам человека, который вовремя скажет: «Тебе стоит сходить к врачу».

Однако это не означает, что нельзя быть абсолютно здоровым, живя «в одиночку», или что сохранение неудачного брака пойдет вам на пользу. Долгосрочный и стабильный союз способствует снижению риска смертности, но само по себе пребывание в браке на протяжении десятилетий автоматически не улучшит здоровье, особенно если отношения являются хронически стрессовыми или эмоционально отстраненными.

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Брак защищает сосуды

У состоящих в браке людей отмечается значительно более низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты, инсульты и смертность от болезней сердца, по сравнению с не состоящими в браке, разведенными или вдовами. Кроме того, брак является прекрасным прокси-фактором социальной поддержки, которая буквально снижает риски для сердца.

Врач Шеннон Маркус вспоминает случай из своей практики, когда мужчина перенёс тяжёлый инфаркт у дверей приёмного отделения. Оказалось, что он часами жаловался на боль в груди, но уверял, что «все пройдет», однако его жена настойчиво заставляла его немедленно ехать в больницу. Мужчина выжил только благодаря её упорству, которое буквально спасло ему жизнь.

Психическое равновесие и гендерный парадокс

Гармоничный брак благотворно влияет на психику благодаря эмоциональной и финансовой поддержке, чувству стабильности и возможности строить жизнь вместе с любимым человеком. Эти динамичные связи позволяют наполнять повседневность радостью, близостью, смехом и позитивом. Интересно, что основные составляющие успешных отношений одинаковы как для брака, так и для преданного партнерства: это уважение, честность, эффективная коммуникация и навыки эмоциональной регуляции.

Однако здесь есть важный нюанс, мужчины получают от брака гораздо больше пользы для здоровья, чем женщины. Когда они вступают в брак, мужчины обычно отказываются от рискованного поведения, тогда как жены в гетеросексуальных парах часто берут на себя роль «менеджера по здоровью» и выполняют гораздо более эмоциональную работу, чем получают взамен.

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Онкопрофилактика

Масштабное исследование 2026 года, в ходе которого были проанализированы данные 103,7 миллиона человек в 12 штатах за 8 лет, выявило сенсационную связь: пребывание в браке коррелирует с более низким риском развития рака. У мужчин и женщин, которые никогда не были женаты, уровень заболеваемости раком был выше, чем у тех, кто хотя бы когда-то состоял в браке.

Автор исследования объясняет, что сам по себе брак не защищает от клеточных мутаций, но он влияет на социальные, поведенческие и медицинские факторы. Партнер выступает в роли неофициального контролера, помогает сократить курение или употребление алкоголя, мотивирует вести здоровый образ жизни и стимулирует своевременно проходить профилактические обследования.

Наибольшую разницу между состоящими в браке и одинокими людьми заметили по статистике рака шейки матки, ануса и ротовой полости. Женатые пары чаще проходят плановые обследования, например, ПАП-тесты, и своевременно реагируют на аномальные результаты. Кроме того, стабильный брак обычно означает меньшее количество сексуальных партнеров, а это существенно снижает риск заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ), который и вызывает эти виды рака.

Темная сторона медали

Брак может служить «биологической защитой», но союз, полный конфликтов, оказывает прямо противоположный эффект. Решающим фактором является именно качество брака: например, высокий уровень эмоциональной поддержки улучшает показатели сердечно-сосудистых маркеров, снижает воспаление, нормализует вариабельность сердечного ритма, давление и пульс.

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В то же время стресс в браке серьезно сказывается на сердце, особенно у женщин. Неудовлетворенность и низкое качество отношений повышают риск развития гипертонии, инфарктов и сердечно-сосудистой смертности. Кроме того, хронически стрессовые браки разрушают психическое здоровье, провоцируют бессонницу, тревожность и депрессию. Наиболее опасны отношения, сопровождающиеся домашним насилием, которые наносят тяжелые физические и психические травмы; при этом брак может создавать дополнительные юридические и социальные барьеры, мешающие женщине своевременно уйти от обидчика.

С другой стороны, у одинокой жизни тоже есть свои преимущества для здоровья. У одиноких мужчин и женщин больше времени на занятия спортом и фитнесом. А надежная социальная поддержка вне романтического контекста не менее эффективно защищает сердце. К тому же существует прямая связь между чувством счастья и долголетием, поэтому такая счастливая жизнь может подарить вам дополнительные годы.

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