Бруксизм: стоматолог назвал основные причины скрежета зубами

Стоматолог назвал основные причины скрежета зубами / © Credits

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неправильный прикус занимает третье место среди проблем ротовой полости, сразу после кариеса и болезней десен (пародонтита).

Почему на самом деле возникает бруксизм и почему важно его не игнорировать, рассказал стоматолог-терапевт-пародонтолог клиники FrankoLab Игорь Игоревич Гнип.

Бруксизм — непроизвольная активность жевательных мышц, при которой человек сжимает зубы или скрежещет ими, напрягая челюсти. Выделяют бруксизм бодрствования и бруксизм сна.

Первый чаще всего связан с эмоциональным стрессом или длительным сосредоточением: сжали зубы на 2-5 или 15 секунд, расслабили, снова сжали. В медицине это состояние называют кленчингом.

Ночью может возникать как кленчинг, то есть бесшумная активность жевательных мышц, так и скрежет. В этом случае также большое влияние оказывает стресс, но кроме него еще:

отсутствие зубов, даже одного — отсутствие зуба меняет геометрию прикуса;

неправильный прикус (скопление зубов, промежутки между зубами) — при неправильном прикусе зубы не смыкаются ровно и одновременно, то есть нет правильного зубного контакта. Мозг чувствует выступы, обусловленные кривыми зубами, и щели, из-за которых зубы не держатся друг за друга, и пытается найти устойчивое положение, буквально их спиливая;

«завышенные» зубные протезы, пломбы или коронки — если стоматолог поставил пломбу или коронку хотя бы на 0,1 мм выше, чем надо, жевательные мышцы будут пытаться ее «притереть» к остальным зубам;

воспаление височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС);

неправильно сформированные зубы;

кофеин, никотин, энергетики, алкоголь, которые усиливают возбуждение нервной системы во время стресса.

Скрежет возникает, когда челюсти сжаты и двигаются вперед-назад, вправо-влево. Эти ритмичные движения приводят к стиранию эмали, перегрузке височно-нижнечелюстной мышцы и мышечной боли.

При ночном кленчингу человек может просыпаться с болью в челюсти, висках, шее, головной болью. При скрежете спазм сустава мышечный меньше, но есть повреждение зубов.

Кленчинг — не обязательный этап во сне, но часто имеем определенный цикл:

мозг получает сигнал проснуться (микропробуждение);

нервная система активизируется, сердцебиение ускоряется, глубокий сон сменяется поверхностным;

челюсти сжимаются (кленчинг);

возникает скрежет;

мышцы расслабляются.

Авторы некоторых исследований предполагают, что бруксизм может быть своеобразной самозащитой организма . Работа мышц усиливает выработку слюны, которая защищает зубы и слизистую рта, облегчает дыхание и уменьшает количество просыпаний. Дыхание облегчается, поскольку во время активации жевательных мышц, уменьшается давление на заднюю часть языка, которая часто блокирует дыхательные пути во время расслабления. Вместе с этим, бруксизм приводит не только к стиранию эмали, но и к появлению трещин в зубах, сколов, пародонтита, стоматита, расшатывания и выпадения здоровых зубов.

Поэтому очень важно вовремя лечить зубы: устанавливать пломбы, коронки, протезы, исправлять неправильный прикус, который встречается, по разным данным, у 50% людей. И самое главное — если ночью скрежещете зубами, имеете постоянную боль в челюсти, висках, шее, чувствительность зубов, обязательно запланируйте профилактический визит к стоматологу.