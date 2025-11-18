Будьте осторожны: три неожиданных предмета, из-за которых вы можете подхватить коронавирус и грипп

Где можно подхватить коронавирус и грипп / © Credits

Реклама

Что такое туалетный плюм, почему электрические сушилки опасны, какие вирусы и бактерии может скрывать смартфон и как себя защитить, рассказала кандидат биологических наук, заведующая клинико-диагностической лаборатории Клиники МЕДИКОМ Боярская Анна Михайловна.

Электросушилки для рук

Электросушилки для рук / © Credits

В 2018 году исследователи из Коннектикутского университета и Университета Квиннипиак предположили, что «вредные» бактерии из воздуха в общественных уборных могут попадать в электрические сушилки и развеиваться потом на только что вымытые руки.

Чтобы проверить это, они воспользовались чашками Петри для выращивания микроорганизмов и провели два эксперимента. Первую часть чашек поставили в помещении с выключенными электрическими сушилками — за две минуты в них выросла одна колония бактерии или ни одной. Вторую часть чашек в течение 30 секунд держали под потоком горячего воздуха, выходящего из сушилок, — количество бактериальных колоний составило от 18 до 60. На одной чашке Петри выросло аж 254 колонии.

Реклама

Тогда ученые прикрепили на приборы специальные воздушные фильтры, включили сушилки и снова поднесли к ним чашки Петри, после чего количество бактериальных колоний снизилось на 75%. Это показало, что во время работы приборы засасывают загрязненный воздух, а из них бактерии попадают прямо на вымытые руки.

Воздух, который выдувает сушилка, обычно имеет температуру 40-60°C. Мокрые руки высыхают ориентировочно за 30-50 секунд. Большинство бактерий погибают при нескольких минутах воздействия температуры от 70°C. Вирусы, в частности грипп, ротавирус или коронавирус разрушаются при температуре 60-65°C в течение 30 минут или дольше.

Как тогда быть?

Можете воспользоваться антисептиком, одноразовыми полотенцами или тщательно помыть руки с мылом. После мытья закрывайте кран умывальника и открывайте дверь, выходя из уборной, кистью или локтем, ведь на этих поверхностях за день могут накапливаться некоторые бактерии, вирус гепатита А, ротавирусы, аденовирусы, норавирусы, яйца гельминтов и т.д.

Реклама

Многие бактерии, в частности коронавирусы или вирусы гриппа, имеют жировую оболочку, которую мыло разрушает, в результате чего они погибают. Грязь, кожное сало, элементы липидной оболочки микроорганизмов образуют эмульсию, которая смывается потоком воды.

Слив воды в унитазе

Слив воды в унитазе / © Credits

Когда мы нажимаем кнопку слива, вода под давлением попадает в унитаз, соприкасается с отходами и стенками чаши, создавая турбулентный поток, который формирует toilet plume.

Давление воды создает мелкие брызги — около 0,3-3 микрометра в диаметре. Капли поднимаются в воздух через быстрый поток, который образуется внутри чаши. Часть капель оседает на крышке и стенках, но большинство выбрасывается вверх и вперед — до 1,5 метра в высоту на расстояние до 2 метров. Аэрозольный шлейф удерживается в воздухе до 5-8 минут, особенно в помещениях без надлежащей вентиляции.

Туалетный плюм может содержать кишечную палочку, фекальный энтерококк, гепатит А, вирус гриппа, следы мочевых солей, которые накапливаются на полу, крышке унитаза и мусорном контейнере. На поверхностях они живут от нескольких часов до нескольких недель, передаваясь при контакте.

Реклама

Существует мнение, что бактерии и вирусы во время слива воды в унитазе оседают на поверхности кожи и способствуют возникновению высыпаний. Но клинических исследований, которые бы его подтвердили, нет. В большинстве случаев патогены, вызывающие раздражение, воспаление или покраснение, переносятся на кожу лица через руки. Иногда их «пробуждают» болезни внутренних органов, дефициты витаминов, гормональные или кожные нарушения, смена уходовых средств и т.д.

Туалетный плюм — это не «ядовитое облако», а скорее микроскопический распыл воды с бактериями и фрагментами вирусов. В организм они попадают контактным путем: руки → поверхность → ротовая полость (решили перекусить) или слизистые (потерли глаза).

По возможности, опускайте крышку унитаза перед смыванием. Но в любом случае потом обязательно тщательно мойте руки.

Мобильный телефон

Мобильный телефон / © Credits

В течение дня мы используем телефон десятки раз: в общественном транспорте, во время приготовления и потребления пищи, для выполнения рабочих задач, перед сном и т.д. Он постоянно контактирует с нашими руками, а они в свою очередь — с различными поверхностями.

Реклама

На смартфоне может жить вирус SARS-CoV-2 , вирусы гриппа, кишечная палочка (инфекции мочевых путей, кишечные инфекции), золотистый стафилококк (фурункулы, пневмония), микрококки (эндокардит, менингит у людей с ослабленным иммунитетом), бактерии рода сальмонелла (пищевые отравления), споры бацилл-возбудителей «сибирской язвы».

Группа врачей проанализировала исследования телефонов с 2020 по 2023 год и выяснила, что 45% были заражены возбудителем коронавируса. В исследовании они охватили десять стран, 511 устройств, что не так уж и много, но заставляет вспомнить, где с вами был ваш смартфон и когда вы в последний раз его дезинфицировали.

Бактерии и вирусы на поверхностях и в воздухе имеют разную жизнеспособность, поэтому не забывайте вовремя, тщательно и правильно мыть руки с мылом, особенно, перекусывая на бегу. Не трите грязными руками глаза, не касайтесь лица и слизистых оболочек. Не ешьте с телефоном в руках или за компьютером, параллельно выполняя работу. Каждый час проветривайте помещение, очищайте рабочие поверхности и обязательно делайте профилактические прививки и чекапы.