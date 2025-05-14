Чай или кофе: какой напиток полезен для вашего здоровья / © Credits

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Для многих людей выбор между чашкой крепкого кофе и ароматного чая — это не только дело вкуса, но и забота о здоровье. Но на вопрос какой из этих напитков действительно более полезен для организма, попыталось ответить издание Real Simple, а также сравнило кофе и чай по основным показателям: содержание кофеина, влияние на здоровье, способность снижать стресс, а также рассмотрело возможные риски и распространенные мифы.

Что общего у кофе и чая

И кофе, и чай:

содержат кофеин — стимулятор, улучшающий внимание, концентрацию и бодрость;

богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений;

могут укреплять сердечно-сосудистую систему;

помогают снизить риск некоторых хронических болезней, если употреблять их умеренно.

Но у них разные виды антиоксидантов и сопутствующих веществ, а также очень отличается влияние на нервную систему.

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Кофе: быстрый заряд энергии и серьезные бонусы

Достоинства:

Больше кофеина, дающего быстрый приток энергии.

Улучшает концентрацию, внимание и настроение.

Обладает противовоспалительными свойствами.

Связывается с пониженным риском диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Может поддерживать здоровье кишечника благодаря полифенолам.

Недостатки:

Может вызвать тревожность или бессонницу, особенно у чувствительных людей.

Повышает кислотность желудка — не рекомендуется при гастрите или рефлюксе.

Чрезмерное потребление (более 400 мг кофеина в день) может приводить к: головной боли, тремора, ускоренного сердцебиения, зависимости.



Чай: мягкое действие, меньше стресса

Достоинства:

Содержит меньше кофеина, чем кофе: черный чай — 50 мг/чашка, зеленый — 30 мг, травяные — почти 0 мг.

Содержит L-теанин — аминокислоту, которая снижает стресс и одновременно поддерживает концентрацию.

Зеленый чай богат мощными антиоксидантами (полифенолы) — помогает бороться с раковыми клетками и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хорошо подходит для людей с повышенной тревожностью или проблемами со сном.

Травяные чаи (ромашка, мята, ройбуш) — природные успокаивающие средства без кофеина.

Недостатки:

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Меньше стимулирует, если вам нужен быстрый приток энергии.

Некоторые чаи могут влиять на железо всасывание, поэтому не следует пить сразу после еды (особенно беременным и женщинам с анемией).

Антиоксиданты: что они делают

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки и способствуют старению, развитию онкологии и хроническим заболеваниям. Как кофе, так и чай — прекрасные источники этих полезных соединений:

Кофе — хлорогеновые кислоты;

Чай — катехины, полифенолы, флавоноиды.

Добавки: как они влияют на пользу

Будьте осторожны с тем, что вы добавляете в свой напиток:

Сахар — повышает риск диабета и ожирения;

Жирные сливки/молоко — повышают холестерин;

Взбитые сливки, ароматизированные сиропы — лишние калории без пользы.

Лучшие альтернативы:

Мед или кокосовый сахар — натуральные подсластители;

Миндальное или овсяное молоко — несладкое, с низким содержанием жира;

Обезжиренное молоко — легкое и нежное дополнение.

Что выбрать

Выберите кофе, если вы:

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требуете быстрого подъема энергии;

у вас низкое артериальное давление или сонливость;

нет проблем с желудком или сном.

Выберите чай, если вы:

склонны к тревожности, бессоннице или гипертонии;

желаете плавной концентрации без перевозбуждения;

цените антиоксидантное действие или выбираете бескофеиновые варианты.

И кофе, и чай могут быть полезны — главное соблюдать меру и выбирать правильные добавки. В идеале — чередовать эти напитки в соответствии с вашими потребностями, временами суток и самочувствия. Утренний кофе для бодрости, дневной зеленый чай для сосредоточенности, а вечерний травяной чай — для успокоения.