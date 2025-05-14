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- Здоровый образ жизни
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Чай или кофе: какой напиток полезен для вашего здоровья
Кофе или чай — вечная дилемма каждого человека утром. Оба напитка имеют свои преимущества, но есть ли среди них бесспорный лидер в вопросах здоровья, попробуем узнать.
Для многих людей выбор между чашкой крепкого кофе и ароматного чая — это не только дело вкуса, но и забота о здоровье. Но на вопрос какой из этих напитков действительно более полезен для организма, попыталось ответить издание Real Simple, а также сравнило кофе и чай по основным показателям: содержание кофеина, влияние на здоровье, способность снижать стресс, а также рассмотрело возможные риски и распространенные мифы.
Что общего у кофе и чая
И кофе, и чай:
содержат кофеин — стимулятор, улучшающий внимание, концентрацию и бодрость;
богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений;
могут укреплять сердечно-сосудистую систему;
помогают снизить риск некоторых хронических болезней, если употреблять их умеренно.
Но у них разные виды антиоксидантов и сопутствующих веществ, а также очень отличается влияние на нервную систему.
Кофе: быстрый заряд энергии и серьезные бонусы
Достоинства:
Больше кофеина, дающего быстрый приток энергии.
Улучшает концентрацию, внимание и настроение.
Обладает противовоспалительными свойствами.
Связывается с пониженным риском диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Может поддерживать здоровье кишечника благодаря полифенолам.
Недостатки:
Может вызвать тревожность или бессонницу, особенно у чувствительных людей.
Повышает кислотность желудка — не рекомендуется при гастрите или рефлюксе.
Чрезмерное потребление (более 400 мг кофеина в день) может приводить к:
головной боли,
тремора,
ускоренного сердцебиения,
зависимости.
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Чай: мягкое действие, меньше стресса
Достоинства:
Содержит меньше кофеина, чем кофе:
черный чай — 50 мг/чашка,
зеленый — 30 мг,
травяные — почти 0 мг.
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Содержит L-теанин — аминокислоту, которая снижает стресс и одновременно поддерживает концентрацию.
Зеленый чай богат мощными антиоксидантами (полифенолы) — помогает бороться с раковыми клетками и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Хорошо подходит для людей с повышенной тревожностью или проблемами со сном.
Травяные чаи (ромашка, мята, ройбуш) — природные успокаивающие средства без кофеина.
Недостатки:
Меньше стимулирует, если вам нужен быстрый приток энергии.
Некоторые чаи могут влиять на железо всасывание, поэтому не следует пить сразу после еды (особенно беременным и женщинам с анемией).
Антиоксиданты: что они делают
Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки и способствуют старению, развитию онкологии и хроническим заболеваниям. Как кофе, так и чай — прекрасные источники этих полезных соединений:
Кофе — хлорогеновые кислоты;
Чай — катехины, полифенолы, флавоноиды.
Добавки: как они влияют на пользу
Будьте осторожны с тем, что вы добавляете в свой напиток:
Сахар — повышает риск диабета и ожирения;
Жирные сливки/молоко — повышают холестерин;
Взбитые сливки, ароматизированные сиропы — лишние калории без пользы.
Лучшие альтернативы:
Мед или кокосовый сахар — натуральные подсластители;
Миндальное или овсяное молоко — несладкое, с низким содержанием жира;
Обезжиренное молоко — легкое и нежное дополнение.
Что выбрать
Выберите кофе, если вы:
требуете быстрого подъема энергии;
у вас низкое артериальное давление или сонливость;
нет проблем с желудком или сном.
Выберите чай, если вы:
склонны к тревожности, бессоннице или гипертонии;
желаете плавной концентрации без перевозбуждения;
цените антиоксидантное действие или выбираете бескофеиновые варианты.
И кофе, и чай могут быть полезны — главное соблюдать меру и выбирать правильные добавки. В идеале — чередовать эти напитки в соответствии с вашими потребностями, временами суток и самочувствия. Утренний кофе для бодрости, дневной зеленый чай для сосредоточенности, а вечерний травяной чай — для успокоения.