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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Время на прочтение
3 мин

Чай или кофе: какой напиток полезен для вашего здоровья

Кофе или чай — вечная дилемма каждого человека утром. Оба напитка имеют свои преимущества, но есть ли среди них бесспорный лидер в вопросах здоровья, попробуем узнать.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Чай или кофе: какой напиток более полезен для вашего здоровья

Чай или кофе: какой напиток полезен для вашего здоровья / © Credits

Для многих людей выбор между чашкой крепкого кофе и ароматного чая — это не только дело вкуса, но и забота о здоровье. Но на вопрос какой из этих напитков действительно более полезен для организма, попыталось ответить издание Real Simple, а также сравнило кофе и чай по основным показателям: содержание кофеина, влияние на здоровье, способность снижать стресс, а также рассмотрело возможные риски и распространенные мифы.

Что общего у кофе и чая

И кофе, и чай:

  • содержат кофеин — стимулятор, улучшающий внимание, концентрацию и бодрость;

  • богаты антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений;

  • могут укреплять сердечно-сосудистую систему;

  • помогают снизить риск некоторых хронических болезней, если употреблять их умеренно.

Но у них разные виды антиоксидантов и сопутствующих веществ, а также очень отличается влияние на нервную систему.

Кофе: быстрый заряд энергии и серьезные бонусы

Достоинства:

  • Больше кофеина, дающего быстрый приток энергии.

  • Улучшает концентрацию, внимание и настроение.

  • Обладает противовоспалительными свойствами.

  • Связывается с пониженным риском диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Может поддерживать здоровье кишечника благодаря полифенолам.

Недостатки:

  • Может вызвать тревожность или бессонницу, особенно у чувствительных людей.

  • Повышает кислотность желудка — не рекомендуется при гастрите или рефлюксе.

  • Чрезмерное потребление (более 400 мг кофеина в день) может приводить к:

    • головной боли,

    • тремора,

    • ускоренного сердцебиения,

    • зависимости.

Чай: мягкое действие, меньше стресса

Достоинства:

  • Содержит меньше кофеина, чем кофе:

    • черный чай — 50 мг/чашка,

    • зеленый — 30 мг,

    • травяные — почти 0 мг.

  • Содержит L-теанин — аминокислоту, которая снижает стресс и одновременно поддерживает концентрацию.

  • Зеленый чай богат мощными антиоксидантами (полифенолы) — помогает бороться с раковыми клетками и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

  • Хорошо подходит для людей с повышенной тревожностью или проблемами со сном.

  • Травяные чаи (ромашка, мята, ройбуш) — природные успокаивающие средства без кофеина.

Недостатки:

  • Меньше стимулирует, если вам нужен быстрый приток энергии.

  • Некоторые чаи могут влиять на железо всасывание, поэтому не следует пить сразу после еды (особенно беременным и женщинам с анемией).

Антиоксиданты: что они делают

Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые повреждают клетки и способствуют старению, развитию онкологии и хроническим заболеваниям. Как кофе, так и чай — прекрасные источники этих полезных соединений:

  • Кофе — хлорогеновые кислоты;

  • Чай — катехины, полифенолы, флавоноиды.

Добавки: как они влияют на пользу

Будьте осторожны с тем, что вы добавляете в свой напиток:

  • Сахар — повышает риск диабета и ожирения;

  • Жирные сливки/молоко — повышают холестерин;

  • Взбитые сливки, ароматизированные сиропы — лишние калории без пользы.

Лучшие альтернативы:

  • Мед или кокосовый сахар — натуральные подсластители;

  • Миндальное или овсяное молоко — несладкое, с низким содержанием жира;

  • Обезжиренное молоко — легкое и нежное дополнение.

Что выбрать

Выберите кофе, если вы:

  • требуете быстрого подъема энергии;

  • у вас низкое артериальное давление или сонливость;

  • нет проблем с желудком или сном.

Выберите чай, если вы:

  • склонны к тревожности, бессоннице или гипертонии;

  • желаете плавной концентрации без перевозбуждения;

  • цените антиоксидантное действие или выбираете бескофеиновые варианты.

И кофе, и чай могут быть полезны — главное соблюдать меру и выбирать правильные добавки. В идеале — чередовать эти напитки в соответствии с вашими потребностями, временами суток и самочувствия. Утренний кофе для бодрости, дневной зеленый чай для сосредоточенности, а вечерний травяной чай — для успокоения.

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