Чай из одуванчиков: полезные свойства и правила приема

Чай из одуванчиков: полезные свойства и правила приема

Диетолог и терапевт Тиана Фиалкова рассказала о полезных свойствах чая одуванчиков, а также как правильно готовить этот целебный напиток.

Положительные эффекты от приема такого чая:

снижает процессы вздутия и брожения в кишечнике;

стимулирует аппетит, как и все горечи, за счет активизации желчеоттока;

стимулирует выработку и выделение желчи;

стимулирует работу поджелудочной железы;

улучшает состояние нервной системы;

мягкое мочегонное, выводит песок из почек;

активизирует работу кишечника и помогает при запорах;

показан аллергикам (если нет аллергии на одуванчик).

Чай из одуванчиков не рекомендуется принимать при:

обострении проблем с ЖКТ (гастриты, дуодениты, колиты, язвой желудка);

при желчнокаменной болезни применяем с осторожностью. При подвижных камнях чай противопоказан.

Особенности приема:

Можно беременным и кормящим.

Принимать 1-3 раза в день за 30-40 минут до приема пищи, так как чай пробуждает пищеварительные соки и вызывает аппетит.

Первое время, если есть сильный застой желчи, вас может немного тошнить, может быть послабление стула. Так уходит желчь.

Цветки одуванчика можно собирать только вдали от трасс, дорог. Можно перед применением промыть в горячей воде. В идеале, собираем цветочки рано утром.

Заливаем горсть цветочков водой 500-600 мл 80 градусов и настаиваем 10 минут в заварнике/термосе.

Можно пить такой чай вместе с медом, так сильнее будет выражен желчегонный эффект.

Цветочки можно сушить и заготавливать себе чай на некоторые время. Сушим в тени, в хорошо проветриваемом месте, храним в бумажных/тканевых упаковках.

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