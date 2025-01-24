Чай с медом и парение ног горчицей: пять народных методов лечения горла, от которых надо отказаться

Боль в горле надоедала каждому человеку хотя бы раз в жизни. Поэтому в Интернете можно найти множество советов, как от нее избавиться. Народные эксперты советуют есть лук и чеснок, употреблять медоводочную настойку.

Что действительно можно делать, когда у вас болит горло, а что ни в коем случае не стоит, рассказал ЛОР-хирург, заведующий стационарным ЛОР-отделением "Клиники МЕДИКОМ" Валерий Павлович Товстолит..

Миф №1: пить много горячих напитков

Считается, что горячий чай с малиной или молоко с медом успокаивают горло и замедляют распространение инфекции. На самом же деле горячая жидкость (выше 60°C) дополнительно повреждает слизистую, образуя микроожоги, из-за чего боль наоборот усиливается. В случае бактериального или вирусного поражения такое питье провоцирует чрезмерную выработку слизи в горле и носоглотке, создавая идеальные условия для дальнейшего размножения микроорганизмов.

Из-за боли в горле, особенно неизвестного происхождения, нужно пить умеренно теплые напитки (30-40°C). Не слишком полезный сладкий чай с малиновым вареньем можно заменить более полезными травяными настоями из ромашки, корня имбиря, мальвы или шалфея, компот из сухофруктов.

Миф №2: смазывать горло люголем

Люголь – это антисептик, содержащий элементарный (молекулярный) йод. Последний разрушает белки микроорганизмов, уничтожая бактерии и грибки. Но люголь не влияет на вирусы, как, собственно, и антибиотики. И работает только на поверхности тканей, когда бактериальная инфекция может локализоваться в глубоких слоях миндалин. Также люголь раздражает слизистую и обжигает ее (классический химический ожог), провоцируя боль, красноту и даже эрозию. Эрозия – это повреждение поверхностного слоя слизистой горла. Человеку сложно проглатывать пищу уже даже после выздоровления. Голос меняется, в горле появляется белый налет или покраснение. Слизистая восстанавливается в среднем 2 недели.

Дома люголь можно использовать исключительно для обработки поверхностных ран или царапин. Боль в горле снимаем с помощью солевого раствора или настоя ромашки – полощите горло 3-5 раз в день. Спреи, местные антисептики, леденцы, специальные средства для полоскания назначает только врач, учитывая происхождение инфекции – бактериальное, вирусное или грибковое.

Миф №3: готовить настойки с медом и водкой

Настойки с растопленным медом и водкой являются достаточно популярным народным методом лечения. Ведь многие верят, что "мед укрепляет иммунитет", а этиловый спирт "убивает вирусы", потому что обладает антисептическими свойствами.

Мед содержит ферменты, обладающие антисептическими, антибактериальными и антиоксидантными свойствами. Однако в нагретом виде и в сочетании с этанолом он становится просто сладким лакомством. Укрепить иммунитет он не может, потому что иммунная система состоит из многочисленных компонентов (клеток, органов, белков), которые работают вместе очень сложным способом.

Этанол – агрессивное вещество, которое пересушивает и раздражает слизистую, никак не влияя на вирусы. Обычно концентрация этанола в водке составляет примерно 40%. Для уничтожения оболочечных вирусов (грипп, COVID-19) требуется концентрация этанола в диапазоне 60-80%. Однако есть важный нюанс – речь идет исключительно об оболочковых вирусах на поверхностях. Готовя "лечебную" настойку, берут незначительное количество водки, которую смешивают с топленым маслом и медом. При смешивании с горячими жидкостями этанол банально выпаривается.

Если у вас болит горло, небольшое количество меда можно рассасывать для его успокоения. Это не ускорит выздоровление, но и не навредит.

Миф №4: делать горчичные ванночки для ног

Во-первых, горячие ванночки для ног с горчицей приводят к раздражению или ожогу кожи. Во-вторых, расширяют сосуды и стимулируют кровообращение, увеличивая потоотделение. Это приводит к потере жидкости в организме и в частности пересыханию слизистых, а также к повышению общей температуры тела.

Я советую каждый час проветривать комнату, где находится больной человек, делать влажную уборку утром и вечером, пользоваться увлажнителем воздуха и пить достаточное количество воды.

Миф №5: есть лук и чеснок

Лук и чеснок в народе считаются "естественными антибиотиками", укрепляющими иммунитет, уничтожающими паразитов и вирусы. На самом деле из-за боли в горле есть сырой лук и чеснок наоборот не рекомендуется, поскольку они раздражают слизистую горла и усиливают першение. Почему? В чесноке содержится аллицин, а в луке – серосодержащие соединения, которые при контакте с воспаленной слизистой вызывают жжение и раздражение. Некоторые уверены: жжение свидетельствует о том, что лук или чеснок уничтожают микроорганизмы, но они просто сильно раздражают слизистую.

Итак, если у вас болит горло, можете пить теплые (40°C) чаи, травяные настои, рассасывать мед, увлажнять воздух в квартире, полоскать горло теплым солевым раствором. Противовирусные препараты, антибиотики, спреи и другие лекарства назначает только врач, учитывая причину, которая спровоцировала боль в горле. Если у вас грибковая инфекция, а вы принимаете противовирусное лекарство, эффекта не будет, собственно, и если ситуация обратная.

Толстолит Валерий Павлович

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