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Чем обогатить свой рацион сейчас, чтобы укрепить иммунитет на зиму – отвечает врач-диетолог

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Чем обогатить свой рацион сейчас, чтобы укрепить иммунитет на зиму – отвечает врач-диетолог

Фото: Credits

Очень важно сформировать внутреннюю броню, ведь стойкость к вирусным и бактериальным инфекциям во многом зависит от соответствия нашей тарелки.

Максимально наполняем свой рацион локальными и сезонными продуктами богатыми витаминами, говорит диетолог Наталья Самойленко.

Витамин А:

  • морковь
  • петрушка
  • тыква
  • сладкий перец

Витамин D3:

  • сельдь
  • скумбрия
  • печень трески
  • желтки

Витамин С:

  • яблоки
  • отвар шиповника
  • томаты
  • капуста белокочанная

Витамины группы В:

  • виноград
  • курятина
  • сыр
  • цельнозерновые злаки

Магний:

  • темно-зеленые листовые овощи
  • бобовые
  • семена тыквы
  • натуральный йогурт
  • черный шоколад

Пребиотики:

  • квашеная капуста
  • чеснок и лук
  • фасоль

Если вы не можете получить достаточное количество определенных питательных веществ из рациона, поливитамины могут стать полезной добавкой. Лучший способ определить, есть ли у вас дефициты и полезный ли прием каких-либо диетических добавок – обратиться к врачу и сдать лабораторные анализы.

Помните! Не следует применять никаких витаминов или микроэлементов "для профилактики"! При сбалансированном рационе все нутриенты вы получите с едой.

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Дата публикации
Просмотры
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