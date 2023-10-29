Чем обогатить свой рацион сейчас, чтобы укрепить иммунитет на зиму – отвечает врач-диетолог

Очень важно сформировать внутреннюю броню, ведь стойкость к вирусным и бактериальным инфекциям во многом зависит от соответствия нашей тарелки.
Максимально наполняем свой рацион локальными и сезонными продуктами богатыми витаминами, говорит диетолог Наталья Самойленко.
Витамин А:
- морковь
- петрушка
- тыква
- сладкий перец
Витамин D3:
- сельдь
- скумбрия
- печень трески
- желтки
Витамин С:
- яблоки
- отвар шиповника
- томаты
- капуста белокочанная
Витамины группы В:
- виноград
- курятина
- сыр
- цельнозерновые злаки
Магний:
- темно-зеленые листовые овощи
- бобовые
- семена тыквы
- натуральный йогурт
- черный шоколад
Пребиотики:
- квашеная капуста
- чеснок и лук
- фасоль
Если вы не можете получить достаточное количество определенных питательных веществ из рациона, поливитамины могут стать полезной добавкой. Лучший способ определить, есть ли у вас дефициты и полезный ли прием каких-либо диетических добавок – обратиться к врачу и сдать лабораторные анализы.
Помните! Не следует применять никаких витаминов или микроэлементов "для профилактики"! При сбалансированном рационе все нутриенты вы получите с едой.
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