Чем обогатить свой рацион сейчас, чтобы укрепить иммунитет на зиму – отвечает врач-диетолог

Очень важно сформировать внутреннюю броню, ведь стойкость к вирусным и бактериальным инфекциям во многом зависит от соответствия нашей тарелки.

Максимально наполняем свой рацион локальными и сезонными продуктами богатыми витаминами, говорит диетолог Наталья Самойленко.

Витамин А:

морковь

петрушка

тыква

сладкий перец

Витамин D3:

сельдь

скумбрия

печень трески

желтки

Витамин С:

яблоки

отвар шиповника

томаты

капуста белокочанная

Витамины группы В:

виноград

курятина

сыр

цельнозерновые злаки

Магний:

темно-зеленые листовые овощи

бобовые

семена тыквы

натуральный йогурт

черный шоколад

Пребиотики:

квашеная капуста

чеснок и лук

фасоль

Если вы не можете получить достаточное количество определенных питательных веществ из рациона, поливитамины могут стать полезной добавкой. Лучший способ определить, есть ли у вас дефициты и полезный ли прием каких-либо диетических добавок – обратиться к врачу и сдать лабораторные анализы.

Помните! Не следует применять никаких витаминов или микроэлементов "для профилактики"! При сбалансированном рационе все нутриенты вы получите с едой.

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