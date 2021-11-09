Чем полезен бетанин: пищевой краситель Е162, который получают из свеклы

Бетанин, Е162 или "свекольный красный" – натуральный краситель, который часто используется в пищевой промышленности.

Врач семейной медицины Кристина Шевченко рассказывает о том, какие свойства у Е162, где содержится и как влияет на организм.

Использование пищевых красителей имеет очень долгую историю, вплоть до времен Древнего Египта, где в качестве натуральных красок использовались куркума и марена. Сегодня пищевой краситель оказывает ключевое влияние на выбор потребителя – интенсивный, яркий, однородный цвет продуктов выглядит аппетитно и соблазнительно. Не исключение и Е162, который придает привлекательный красный оттенок продуктам на магазинных полках.

Что собой представляет бетанин

В двух словах:

бетанин (E162) – натуральный красный краситель, полученный из красной свеклы, используемый в качестве красителя в пищевых продуктах;

бетанин (E162) не имеет побочных эффектов, не запрещается беременным и детям;

бетанин (E162) обладает антиоксидантными свойствами и способностью нейтрализовать свободные радикалы;

бетанин (или свекольный красный) был впервые выделен из свеклы в 1918 году. Е162 обладает сильным красящим свойствам и поэтому используется в пищевых продуктах в качестве красителя, придавая им темно-красный цвет.

Для получения красителя свеклу подвергают водной экстракции, а полученный материал слегка подкисляют для стабилизации цвета. На следующем этапе краситель загущается и пастеризуется (для защиты от вредных микроорганизмов).

В пищевой промышленности также используются и другие красители, которые придают красный цвет продуктам: кошениль красный (E124), азорубин (E122), амарант (E123), эритрозин (E127), антоцианы (E163), однако не все они природного происхождения.

Какой вред несет пищевой краситель Е162

Экспертная группа EFSA пришла к выводу, что бетанин не представляет опасности для здоровья в количестве, которое обычно используется в производстве продуктов питания.

В экспериментах на животных исследователи пришли к выводу, что бетанин в дозе 50 мг / кг веса тела не вызывает никаких побочных эффектов и не является канцерогенным. Кроме того, ученым не удалось доказать, что бетанин отрицательно влияет на репродуктивную функцию или может вызывать дефекты у плода.

Бетанин всасывается только в небольшой степени и очень быстро выводится из организма с мочой.

А что насчет свекольного красителя и беременности?

Доказано, что Е162 полностью безопасен для беременных женщин. В течение многих лет бетанин употребляется как элемент продуктов питания, так и в чистом виде – как свекла. И до сих пор не было никаких сообщений о негативных последствиях для беременных женщин. Конечно, исключением будет являться индивидуальная непереносимость такого овоща, как свекла, – аллергия.

В каких продуктах можно найти бетанин (E162)

В пищевой промышленности из-за его низкой стабильности при высоких температурах и чувствительности к свету, бетанин используется в основном в молочной промышленности – для мороженого, йогуртов и молочных напитков. Благодаря устойчивости к сахару он также часто добавляется в кондитерские изделия – желе, леденцы, сладкие напитки, джемы. Е162 также добавляют в алкогольные напитки, блюда быстрого приготовления и соусы.

Краситель из свеклы разрешен к применению во многих странах мира, в т.ч. в США, Канаде, Австралии.

Бетанин активно используется в фармацевтической промышленности для окрашивания витаминных таблеток и диетических добавок. Также Е162 часто добавляется в косметические средства, например, шампуни или маски для волос.

Как бетанин влияет на здоровье

Бетанин обладает сильными антиоксидантными свойствами. Во многих научных исследованиях обнаружили, что этот краситель способен улавливать и удалять вредные свободные радикалы.

В экспериментах на клеточных линиях ученые обнаружили, что бетанин может влиять на апоптоз (гибель) раковых клеток. Однако на данный момент, к сожалению, слишком мало доказательств того, что этот краситель обладает противораковыми свойствами.

Примечательно, что свекла, основным пигментом которой является бетанин, входит в десятку овощей с самым высоким антиоксидантным потенциалом. Бетанин захватывает свободные радикалы намного активнее, чем, например, пигменты из группы антоцианов. Кроме того, бетанин обладает противовоспалительными свойствами и положительно влияет на кровеносные сосуды; обладает способностью проникать внутрь бактерий, препятствуя их развитию и размножению.

Из-за отсутствия сообщений о вреде и токсичности бетанина для него не установлена ​​доза ADI (допустимая суточная доза), поэтому он используется в минимальных количествах. Более того, бетанин одобрен для использования в специальных медицинских продуктах и ​​продуктах питания для детей до 3 лет.

Но следует понимать, что чрезмерное употребление свекольных концентратов может иметь отрицательное влияние на физиологию человека, здесь мы говорим о концентрациях, которых трудно достичь с помощью обычного питания. Такой избыток связан с высоким скоплением нитратов (которые могут образовывать канцерогенные нитрозамины) и накоплением ионов тяжелых металлов в клубнях свеклы, что может нарушить некоторые физиологические процессы в организме. Но здесь мы понимаем, что не только свекла, но и любые другие овощи, а также фрукты с нитратами вредны для здоровья человека.

Вреден ли бетанин? Нет, бетанин (E162) – это натуральный пигмент свеклы, не вызывающий побочных эффектов.

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