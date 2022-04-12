Чем полезен булгур

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему эту крупу следует добавить в свой повседневный рацион.

Для приготовления крупы пропаривают пшеничные зерна, затем высушивают на солнце, очищают от оболочек и измельчают до нужного размера. В 100 г крупы содержится 12 г белка, около 2 г жиров, 63 г углеводов и 12 г клетчатки, ее калорийность – 340 Ккал. В 100 г приготовленной из булгура каши количество всех указанных ингредиентов примерно втрое меньше.

Поскольку при производстве булгура в пшенице остаются зародыши, в этой крупе больше питательных веществ и витаминов по сравнению с манкой, кускусом и многими другими популярными крупами. Булгур содержит витамины группы В (кроме 12), К и РР, фолиевую кислоту, а также минералы, включая фосфор, калий, кальций, железо, цинк, марганец, магний.

Вареный булгур переваривается медленнее и дольше создает ощущение сытости, если сравнивать с манкой и кускусом. Гликемический индекс булгура - 47, кускуса - 65, манки - 75 единиц

Полезно в булгур добавлять ягоды, фрукты или зелень, чтобы улучшить вкус блюда и насытить витаминами. Традиционное блюдо из булгура – табуле, холодная вареная крупа с зеленью и свежими овощами, заправленная лимонным соком и оливковым маслом.

Одно из преимуществ приготовления блюд из булгура – это то, что даже во время длительной варки он не разваривается до кашеобразного состояния и не теряет формы, как, например, рис или перловка.

Булгур – питательная крупа, которая вносит разнообразие в питание. И помните, что есть еще много других достойных зерновых каш: перловка, просо, гречка, овсянка. Булгур, как и другие каши, это в первую очередь углеводы. Вы часто слышите, что углеводы лучше есть утром и днем, чтобы запастись энергией для физической и умственной работы и, самое главное, не есть вечером, чтобы не набирать вес. Это лишь отчасти верно. Я бы советовала по вечернему приему пищи убрать в первую очередь простые углеводы: сладкие фрукты и овощи, сухофрукты, мед, сладости. Именно их следует употреблять в первой половине дня. А вот небольшое количество такой каши, как булгур, съесть на ужин можно.

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