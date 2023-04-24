Чем полезен сырой мед: 10 главных преимуществ

Сырой - непастеризованный - мед может улучшить ваше здоровье. Чтобы убедить вас включить его в свой рацион, перечислим его главные полезные свойства.

Сырой натуральный мед — это натуральный подсластитель, производимый медоносными пчелами. Он имеет удивительно длительный срок хранения и содержит необходимые витамины и минералы. В отличие от обычного меда, сырой мед не нагревается, не пастеризуется и не фильтруется — поэтому он остается в чистом виде.

О том, как отличить сырой мед от обработанного, в чем его преимущества и как их использовать для здоровья и красоты, рассказывает Womans World.

Как отличить сырой мед о пастеризованного

Cырой мед имеет уникальный вкус. Он содержит все натуральные витамины, минералы, ферменты и фитонутриенты, содержащиеся в цветочном нектаре, и, поскольку он не нагревается и не фильтруется для удаления пыльцевых зерен и других частиц, он сохраняет свой естественный цвет и питательную ценность.

Вот как определить сырой мед:

Проверьте этикетку. Если на этикетке указаны какие-либо другие ингредиенты, кроме меда, это, вероятно, не сырой мед. Настоящий сырой мед на 100% чист и не содержит добавок, таких как сахар, кукурузный сироп или консерванты.

Попробуйте. Сырой мед имеет характерный вкус, который резко отличается от его обработанных медовых аналогов. Это связано с высоким содержанием пыльцы. Если вы не чувствуете ничего особенного, то есть большая вероятность, что это не сырой мед.

Смотрите на цвет. Сырой мед бывает разных оттенков - от темно-янтарного до светло-желтого, в зависимости от типа нектара, используемого пчелами. Обработанный мед часто очень светлого цвета и может казаться полупрозрачным или почти прозрачным.

Нюхайте. Сырой мёд имеет землистый цветочный аромат, который заметно сильнее, чем у обработанного мёда. Если вы ничего не чувствуете, мед, скорее всего, не сырой.

В чем преимущества сырого меда

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Сырой мед обладает широким спектром преимуществ, вот некоторые из них:

Сырой мед богат антиоксидантами. Сырой мед полон антиоксидантов, таких как флавоноиды и фенольные кислоты, которые борются со свободными радикалами и помогают уменьшить воспаление в организме. Это может помочь защитить ваши клетки от окислительного повреждения и снизить риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца. Более того, сырой мед прямо из улья также содержит большое количество витамина С и других антиоксидантов, которые помогают поддерживать иммунитет.

Сырой мед помогает пищеварению. Если вы страдаете от несварения желудка или проблем с пищеварением, таких как СРК (синдром раздраженного кишечника), кислотный рефлюкс или язва желудка, рассмотрите возможность добавления этого типа меда в свой рацион. Ферменты в сыром меде помогают расщеплять пищу в кишечнике, улучшая общее пищеварение. Кроме того, пробиотики, содержащиеся в сыром меде, могут помочь восстановить баланс кишечной флоры, что также может улучшить другие проблемы с пищеварением.

Сырой мед может помочь вам лучше спать. Сочетание фруктозы и глюкозы, содержащихся в сыром меде, поможет вам хорошо выспаться. Исследования показали, что употребление небольшого количества глюкозы перед сном способствует спокойному сну. Слегка повышая уровень инсулина, глюкоза увеличивает концентрацию триптофана в головном мозге. Триптофан — это аминокислота, которая помогает регулировать выработку серотонина, вызывая сонливость. Итак, если у вас есть проблемы с засыпанием ночью, подумайте о том, чтобы съесть ложку сырого меда перед сном.

Сырой мед обладает целебными свойствами для вашей кожи. Сырой мед — отличное натуральное средство от проблем с кожей, таких как прыщи, экзема и псориаз. Антибактериальные свойства сырого меда могут помочь очистить кожу и уменьшить воспаление, тем самым успокаивая покраснение, зуд и другие сопутствующие симптомы. Кроме того, сырой мед является увлажнителем, что означает, что он помогает удерживать влагу в коже, делая кожу мягкой, сияющей и здоровой.

Сырой мед является эффективным средством от кашля. Сырой мед является эффективным средством от кашля для взрослых и детей, особенно для тех, кто страдает инфекциями верхних дыхательных путей. Антибактериальные свойства сырого меда помогают бороться с бактериями, вызывающими кашель, а его противовоспалительные свойства помогают уменьшить заложенность и раздражение в горле. Кроме того, сырой мёд хорошо успокаивает боль в горле, особенно в сочетании с чаями.

Сырой мед может помочь снизить уровень холестерина. Сырой мед содержит натуральные антиоксиданты, которые могут помочь бороться со свободными радикалами, которые повреждают клетки и приводят к высокому уровню холестерина. Кроме того, было обнаружено, что полифенолы в сыром меде снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) при одновременном повышении уровня хорошего (ЛПВП) холестерина в организме. При регулярном приеме сырой мед потенциально может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сырой мед может поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Из-за низкого гликемического индекса и низкого содержания углеводов необработанный мед может помочь регулировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что употребление небольшого количества сырого меда может помочь улучшить чувствительность к инсулину и повысить уровень антиоксидантов в организме, что поможет более эффективно справляться с симптомами диабета.

Сырой мед — отличный заряд энергии. Сырой мёд содержит натуральные сахара, такие как глюкоза и фруктоза, которые обеспечивают ваш организм немедленным источником энергии. Он также богат витаминами и минералами, необходимыми для поддержания уровня энергии в течение дня (к ним относятся калий, магний и кальций.) Если вам нужно быстро взбодриться, попробуйте выпить несколько столовых ложек меда.

Сырой мед — натуральный подсластитель. Сырой мед — отличная альтернатива рафинированному сахару и другим искусственным подсластителям. Его мягкий сладкий вкус идеально сочетается с такими продуктами, как овсянка, смузи, йогурт и даже с чаем или кофе. Кроме того, поскольку сырой мед содержит меньше калорий, чем рафинированный сахар, это более здоровый вариант для тех, кто следит за потреблением сахара.

Сырой мед может помочь уменьшить аллергию. Сырой мед содержит небольшое количество пчелиной пыльцы. Из-за этого регулярное употребление сырого меда укрепляет иммунитет и снижает чувствительность к аллергенам, тем самым облегчая симптомы аллергии, такие как чихание, насморк и зуд в глазах.

Как использовать сырой мед

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Сырой мед можно использовать по-разному, вот некоторые из наиболее распространенных способов:

в качестве подсластителя напитков;

для приготовления вкусных домашних смузи и салатов;

для изготовления домашних косметических средств.

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