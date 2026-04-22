Чем полезна капуста и в каком виде лучше употреблять этот суперпродукт

Капуста на самом деле является суперпродуктом, поскольку она содержит много важных питательных веществ.

В чем польза капусты, эксперты рассказали GoodHousekeeping.

Капуста имеет низкое содержание калорий, высокое содержание клетчатки и богата витамином С, витамином К и антиоксидантами, которые называются антоцианами, которых особенно много в краснокочанной капусте, также называемой фиолетовой капустой.

Это растение семейства крестоцветных, что означает, что оно принадлежит к семейству крестоцветных овощей. Это делает его близким родственником брокколи, цветной капусты и брюссельской капусты. Все эти овощи содержат соединения, называемые глюкозинолатами, потенциальную роль которых в уменьшении воспаления и даже снижении риска рака исследовали.

Капуста бывает разных видов — кроме зеленой и красной, есть бок-чой, которая имеет вкус, похожий на перец; пекинская, которая имеет сладкий, мягкий вкус; и савойская, которая имеет слегка ореховый и маслянистый вкус.

Пищевая ценность капусты

Порция зеленой капусты размером 1/12 кочана имеет такой состав:

Калории: 25

Общее содержание жира: 0

Натрий: 1 мг

Калий: 190 мг

Клетчатка: 2 г

Сахар: 4 г

Белок: 1 г

Витамин С: 70% от суточной нормы

Кальций: 4% от суточной нормы

Железо: 2% от суточной нормы

Британские исследователи также сообщают, что капуста содержит витамины A, B1, B6, B9, K, магний, железо и марганец.

Польза для здоровья от употребления капусты

Австралийское исследование показало, что люди, которые ежедневно потребляли четыре порции крестоцветных овощей, включая капусту, в течение всего двух недель, наблюдали снижение артериального давления в среднем на 2,5 мм рт. ст., что снижало риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Более того, китайские исследователи сообщили, что, поскольку капуста содержит высокий уровень растворимого сахара, растворимого белка и витаминов, она потенциально может снизить риск желудочно-кишечных заболеваний и рака. Исследователи также обнаружили, что красно-фиолетовая капуста имеет высокое содержание флавоноидов. Дополнительные исследования показали, что флавоноиды могут помочь уменьшить окислительный стресс и воспаление.

Ферментированная капуста в виде квашеной капусты с живыми культурами может улучшить микробиом вашего кишечника, согласно исследованию Калифорнийского университета. Капуста является прекрасным источником клетчатки, которая может способствовать регуляции уровня сахара в крови и снижать риск диабета II типа в рамках здорового питания.

И последнее, но не менее важное: капуста также содержит каротиноиды, антиоксидант, связанный с витамином А, который может помочь сохранить здоровье вашего зрения.

Можно ли есть капусту ежедневно

Это зависит от обстоятельств. Капуста в целом безопасна для большинства людей, но если у вас проблемы со щитовидной железой, стоит знать, что крестоцветные овощи содержат гойтрогены, которые в очень больших количествах могут влиять на ее функцию. Однако, чтобы это стало настоящим беспокойством, вам придется съесть огромное количество капусты, а приготовление капусты значительно уменьшает количество этих соединений. Польское исследование подчеркнуло важность потребления достаточного количества йода, что также может уменьшить риск.

Тем не менее важно проконсультироваться с врачом, если у вас есть заболевание щитовидной железы или вы находитесь в группе риска его развития, прежде чем добавлять капусту в свой рацион.

Капуста также содержит умеренный уровень витамина К, который вызывает свертываемость крови. Если вы принимаете препараты для разжижения крови, такие как варфарин, употребление капусты может изменить действие ваших лекарств.

Опять же, это ситуация, когда вам обязательно нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем начать есть капусту ежедневно или вообще.

Кроме того, хотя капуста может быть полезной для вашего кишечника, она может вызвать определенный дискомфорт, если вы едите ее слишком часто. Капуста и другие крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста, могут вызвать у некоторых людей вздутие живота или газообразование, поскольку они содержат много рафинозы, типа клетчатки, которая может быть тяжелой для пищеварения.

Начните с небольших порций и посмотрите, как вы себя будете чувствовать, а затем со временем увеличивайте количество пищи. Если капуста вызывает у вас газообразование, это не повод бросать ее — вашим кишечным бактериям может понадобиться время для адаптации.

Как включить капусту в свой рацион

Капуста может подойти к множеству блюд. Вы можете нарезать ее сырой в салаты, добавлять в супы и жареные блюда или запекать капустные дольки с небольшим количеством оливкового масла. Вы также можете заменить хрустящие капустные листья на лаваш вместо тортильи — это добавит питательных веществ и уменьшит количество калорий. Кроме того, смесь для капусты в пакетиках — это фактически просто предварительно нарезанная смесь капусты — добавьте ее в тако, гарнир с крупами или даже на яичницу. Капуста также недорогая и может оставаться свежей неделями в вашем контейнере для фруктов

Вывод: капуста питательна и может быть достаточно вкусной. Попробуйте ее и наслаждайтесь свежим дополнением к вашим блюдам — и улучшением вашего здоровья.