Издание Health Line рассказало, что тыква очень питательная и малокалорийная пища. Это очень универсальный продукт, ведь из него можно готовить как соленые, так и сладкие блюда.

Тыква – это вид зимних кабачков, который принадлежит к тому же семейству растений, что и огурцы, и дыни. Технически это фрукт, поскольку он содержит семена. Но по питательности он больше похож на овощ. Тыквы обычно круглые и оранжевые, хотя размер, форма и цвет могут отличаться в зависимости от сорта. Внутри они полые, за исключением семян цвета слоновой кости, покрытых волокнистой мякотью. Их семена, листья и мякоть съедобны.

Тыква – невероятно питательный продукт. Он насыщен питательными веществами и содержит много витаминов, минералов и мало калорий. Он содержит клетчатку, витамин А, К, Е, В6, С, медь, железо, магний, калий и т.д.

Преимущества для здоровья

Основная польза тыквы для здоровья заключается в её витаминах и минералах, а также низком содержании сахара и высоком содержании клетчатки.

Иммунитет

Тыква даст вам большую дозу бета-каротина, частично превращающегося в витамин А. Витамин А может помочь организму в борьбе с инфекциями. Он особенно важен для укрепления слизистой кишечника, что делает ее более устойчивой к инфекциям. Витамин С также играет ключевую роль в здоровье иммунитета, укрепляя иммунные клетки, реагирующие на выявление возбудителя.

Здоровье глаз

Тыква богата бета-каротином, который поддерживает острое зрение, помогая сетчатке глаза поглощать свет. Сочетание других витаминов и минералов в тыкве может оградить от возрастной макулярной дегенерации. Люди с возрастной дегенерацией желтого пятна могут замедлить ее прогрессирование, принимая добавки, содержащие цинк, витамин С, витамин Е, бета-каротин или их комбинацию.

Чем полезна тыква для нашего здоровья / Фото: Credits

Здоровье кожи

Антиоксиданты, содержащиеся в тыкве, важны для здоровья кожи. К ним относятся бета-каротин и витамины С и Е. Бета-каротин, в частности, может оградить вашу кожу от вредных солнечных ультрафиолетовых лучей. Употребление продуктов, содержащих бета-каротин, также может помочь улучшить внешний вид и структуру кожи. Витамины С и Е также обладают антиоксидантными свойствами. Их часто используют в качестве ингредиента в продуктах по уходу за кожей.

Здоровье сердца

Тыква содержит особые питательные вещества, полезные для здоровья вашего сердца. В частности, калий может помочь снизить уровень артериального давления. Кроме того, клетчатка может снизить уровень холестерина в крови.

Влияние на обмен веществ

Употребление продуктов, богатых бета-каротином, может помочь улучшить ваше метаболическое здоровье – регуляцию уровня сахара в крови и распределение жира в теле. Тыква также богата клетчаткой, которая может уравновесить скачки сахара в крови после употребления продуктов, содержащих углеводы.

Употребление тыквы

Тыкву можно использовать в блинах, пирогах, заварных кремах и кексах, но она также хорошо подходит для соленых блюд. Вы можете сварить из неё суп или запечь с другими овощами. Консервированную тыкву можно соединить с кокосовым молоком и специями, чтобы сделать кремовую основу карри.

Тыквенные семена обжаривают и едят как закуску или добавляют в салаты, тогда как цветы этого растения жарят и употребляют в пищу.

Обработанные продукты со вкусом тыквы

То, что в названии продукта присутствует тыква, не означает, что там она принесет вам пользу. Например, употребление латте с тыквенными специями не принесет никакой пользы для здоровья, в отличие от употребление настоящей тыквы. Более того, во многих сладостях со вкусом тыквы даже нет настоящей тыквы — только специи для тыквенного пирога.

И хотя выпечка из тыквы, например пирог или хлеб могут содержать определенные витамины, минералы и клетчатку благодаря содержанию тыквы, они также содержат много сахара и рафинированных углеводов.

Тыква — очень полезный овощ, богатый клетчаткой, витаминами и минералами. Однако чтобы получить от тыквы максимум пользы, ее следует есть как овощ, а не как десерт.

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