Чем полезны помидоры и как влияют на наш организм

В рейтинге наиболее употребляемых продуктов, конечно, есть помидоры. Красный цвет помидорам придает пигмент ликопин, который является мощным антиоксидантом, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Ликопин не синтезируется в организме человека, он поступает только с едой. Основным его источником являются томаты – до 80% от общего потребления. В зависимости от сорта помидоров ликопина в них содержится от 5 до 50 мг/кг. Содержимое ликопина обычно коррелирует с интенсивностью красной окраски плода.

Функции ликопина:

Защищает клетки организма от свободных радикалов.

Не разрушается во время нагревания и усваивается с жирами.

Профилактика катаракты и возрастной макулярной дегенерации (болезнь сетчатки глаз у пожилых людей).

Снижает риск развития атеросклероза.

Помогает коже оставаться упругой.

Ликопин будет особенно полезен курящим людям или людям, работающим на вредном производстве.

Помидоры – один из немногих плодов, у которых практически нет побочных действий и противопоказаний. Но все же нужно быть осторожным тем, у кого есть аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания суставов и аутоиммунные заболевания.

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