Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Чем полезны помидоры и как влияют на наш организм

Дата публикации
Просмотры
3441
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Чем полезны помидоры и как влияют на наш организм

Фото: Credits

В рейтинге наиболее употребляемых продуктов, конечно, есть помидоры. Красный цвет помидорам придает пигмент ликопин, который является мощным антиоксидантом, рассказывает диетолог Светлана Фус.

Ликопин не синтезируется в организме человека, он поступает только с едой. Основным его источником являются томаты – до 80% от общего потребления. В зависимости от сорта помидоров ликопина в них содержится от 5 до 50 мг/кг. Содержимое ликопина обычно коррелирует с интенсивностью красной окраски плода.

Функции ликопина:

  • Защищает клетки организма от свободных радикалов.
  • Не разрушается во время нагревания и усваивается с жирами.
  • Профилактика катаракты и возрастной макулярной дегенерации (болезнь сетчатки глаз у пожилых людей).
  • Снижает риск развития атеросклероза.
  • Помогает коже оставаться упругой.

Ликопин будет особенно полезен курящим людям или людям, работающим на вредном производстве.

Помидоры – один из немногих плодов, у которых практически нет побочных действий и противопоказаний. Но все же нужно быть осторожным тем, у кого есть аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания суставов и аутоиммунные заболевания.

Больше советов о здоровом питании читайте на странице Светланы Фус facebook.com/svetlanafus

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация