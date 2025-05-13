Чем заменить соль: эксперты назвали 8 альтернатив, которые помогут снизить давление и сохранить здоровье

Соль / © Associated Press

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Если вы едите ее слишком много соли, это может отрицательно повлиять на здоровье сердца. К счастью, существует немало заменителей соли, которые можно использовать без высокого уровня натрия, который повышает кровяное давление. Эксперты назвали Woman`s World лучшие альтернативы соли для людей с высоким кровяным давлением.

Как соль может повысить ваше кровяное давление

Употребление слишком большого количества соли (также известного как хлорид натрия) может отрицательно повлиять на кровяное давление, нарушая деликатный баланс жидкостей в организме, объясняет Райан К. Кэпл, доктор медицинских наук.

Натрий притягивает и удерживает воду, говорит он. Когда вы потребляете избыток соли, ваш организм содержит больше воды, чтобы разбавить концентрацию натрия в крови. Этот увеличенный объем жидкости создает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов, что приводит к повышению кровяного давления.

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Высокий уровень натрия также может осложнить выведение излишней жидкости почками, добавляет доктор Кэпл, что еще больше способствует увеличению объема крови и давления. Со временем чрезмерное потребление соли может сделать кровеносные сосуды жесткими, делая их менее эластичными и повышая кровяное давление.

Чрезмерное количество соли может препятствовать функции гормонов, регулирующих кровяное давление, таких как ренин-ангиотензин-альдостероновая система, играющая решающую роль в контроле баланса жидкости и сужении кровеносных сосудов, говорит доктор Кэпл.

Высокое кровяное давление (гипертония), вызванное чрезмерным потреблением соли, может создавать нагрузку на сердце, почки и кровеносные сосуды, увеличивая риск сердечных заболеваний, инсульта, заболеваний почек и других проблем со здоровьем.

Сколько соли безопасно для здоровья

Американская ассоциация сердца рекомендует не более 2300 мг натрия в день для большинства взрослых, а в идеале не более 1500 мг в день, особенно для тех, кто имеет высокое кровяное давление.

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Для сравнения, 2300 мг натрия эквивалентно примерно 1 чайной ложке поваренной соли, говорит доктор Кэпл.

8 альтернатив соли, помогающих снизить кровяное давление

Важно помнить, что большая часть потребляемого натрия поступает из обработанных пищевых продуктов, блюд в ресторанах и упакованных снеков, а не из вашей солонки, объясняет доктор Кэпл. Эти скрытые источники натрия могут привести к легкому превышению рекомендуемых лимитов.

Однако, даже готовя дома, важно внимательно читать этикетки на продуктах питания и выбирать варианты с низким содержанием натрия, когда это возможно, говорит он. Использование трав, специй и других усилителей вкуса вместо обычной соли может помочь вам снизить потребление натрия и поддерживать здоровое кровяное давление.

Вот несколько альтернатив соли без натрия, которые лучше подходят для вашего артериального давления:

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Копченая паприка. Эта приправа предлагает дымный, пикантный вкус, имитирующий соленость и придающий цвет без большого количества натрия. ¼ чайной ложки на порцию.

Лимонный сок и цедра. Кислотность лимона усиливает вкус подобно соли, а также обеспечивает витамин С и поддерживает функцию кровеносных сосудов. Рекомендуемый размер порции — 1 ст. л. сока или ½ чайной ложки цедры на порцию.

Бальзамический уксус. Уксус добавляет терпкости и глубины блюдам без натрия. Некоторые исследования также показывают, что уксус может помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить здоровье сердца. Рекомендуемый размер порции: 1–2 чайные ложки на блюдо или в качестве основы для заправки для салата

Чеснок. Исследования показывают, что как свежий, так и молотый чеснок не только усиливают вкус, но могут помочь снизить кровяное давление, расслабляя кровеносные сосуды и улучшая кровоток. Рекомендуемый размер порции: 1 зубчик свежего чеснока или ¼ чайной ложки чесночного порошка на порцию.

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Петрушка. Свежая или сушеная петрушка богата антиоксидантами и калием, которые помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов. А ее свежий, перечный вкус улучшает блюда без добавления натрия. Рекомендуемый размер порции — 1 ст. л. свежей петрушки или 1-2 ч. л. сушеной на блюдо.

Кайенский перец. Добавляя блюдам остроты, кайенский перец содержит капсаицин, соединение, которое может помочь улучшить кровообращение и снизить кровяное давление. Рекомендуемый размер порции — от ¼ до ½ ч. л. на блюдо в зависимости от желаемого уровня остроты

Пищевые дрожжи. Пищевые дрожжи имеют низкое содержание натрия, что делает их отличным вариантом, который может придать вашему блюду творожный или ореховый вкус. Они содержат пищевые волокна, которые могут дополнительно помочь снизить уровень кровяного давления. Рекомендуемый размер порции: Начните с ½ ч. л. и постепенно увеличивайте до 1 ст. л., пока не достигнете своей дневной нормы.

Имбирь. Эта трава может придать уникального вкуса любому блюду, а исследования показали, что ежедневное употребление имбиря помогает снизить риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний. Имбирь действует как естественный блокатор кальциевых каналов и ингибитор АПФ, действуя подобно лекарствам, используемым для лечения высокого кровяного давления. Рекомендуемый размер порции — начните с 1 ч. л. и добавьте больше при необходимости.

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Безопаснее ли морская соль

Морская соль и поваренная соль имеют схожее содержание натрия. Хотя морская соль может иметь более мягкий вкус и большие кристаллы, она не снижает потребление натрия и не снизит риск развития кровяного давления, если ее не использовать в меньших количествах.