Чесночный сок, водочный компресс, горячее яйцо: офтальмолог объяснил, как нельзя лечить ячмень

Ячмень / © Credits

Почему не стоит обрабатывать ячмень водочным или содовым компрессом, «прижигать» соком чеснока или выгревать яйцом, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Ячмень — это острое воспаление на верхнем или нижнем веке глаза. Бывает внутренним и наружным.

Внутренний возникает в мейбоевой железе, которая находится в толще хряща века.

Внешний — в волосяном фолликуле, из которого растут ресницы, и/ или в железе Цейса у корня ресниц.

Если в волосяной фолликул или в проток железы попадают бактерии (чаще всего: Staphylococcus aureus, то есть золотистый стафилококк), начинается воспаление и возникает ячмень.

Об этом свидетельствует появление таких симптомов как:

зуд;

покраснение;

отек века;

ощущение инородного тела в глазу;

слезотечение.

Чаще всего люди выгревают ячмень, прикладывая к глазу горячее отварное яйцо или горячий картофель.

В начале заболевания тепло полезно, так как ускоряет «созревание» и самостоятельное раскрытие ячменя — сосуды расширяются, микроциркуляция крови усиливается.

Но прикладывать нужно чистую ткань (бинт, марлю), смоченную в теплой воде. Ориентировочно — это 40-45 градусов. Перед этим воду надо вскипятить.

Советую теплый компресс , а не сухое тепло, поскольку влага:

предотвращает пересушивание кожи; уменьшает зуд; мягко размягчает содержимое ячменя; согревает глаз постепенно и равномерно, исключая возможность ожога.

Лучше всего — использовать новый бинт для каждого последующего прогревания глаза. Грязный может вызвать распространение инфекции.

Ни в коем случае нельзя прикладывать к глазу теплый компресс, если ячмень нагноился или гнойник открылся. Тогда его необходимо несколько раз в день протирать бесспиртовым антисептическим средством вроде хлоргексидина. Необходимо тщательно мыть руки перед взаимодействием с глазом, пользоваться одноразовыми полотенцами, ежедневно менять наволочку. Также стоит отказаться от декоративной косметики и ношения контактных линз.

А вот водочный компресс или компресс на основе пищевой соды делать не советую. Кожа века тонкая и чувствительная. Водка содержит спирт, который не «убьет» бактерии, но раздражит веко, спровоцирует ожог или аллергию.

Сода может пересушить кожу и нарушить ее кислотно-щелочной баланс (pH), поскольку является щелочным веществом, а кожа слегка кислая. pH соды — ориентировочно 8,1. pH кожи — от 4 до 6.

Другим распространенным народным средством является использование чесночного сока, который ценят за высокое содержание аллицина. Свежим соком советуют протереть место воспаления. Алицин считают природным антибиотиком, уничтожающим бактерии. Но на самом деле он приводит к химическому ожогу века, сильному и длительному жжению, аллергической реакции или отеку.

Если сок попадет на слизистую оболочку глаза, может вызвать острый конъюнктивит, слезотечение, боль, временное нарушение зрения.

Народные методы «лечения» ячменя не имеют научного обоснования. Поэтому при появлении симптомов ячменя, я советую обратиться к врачу-офтальмологу. Он поставит правильный диагноз (симптомы ячменя в начале похожи на халязион), назначит корректное лечение, которое при необходимости может включать антибактериальные мази и капли.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!