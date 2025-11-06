Чиа или конопля: эксперты сравнили семена и ответили, какие полезнее для здоровья

Семена чиа / © Credits

Эксперты по питанию соглашаются, что добавление большего количества семян в ваш рацион, вероятно, является разумным выбором. Некоторые виды семян уже давно являются звездами шоу растительного белка, тогда как другие являются новичками на сцене суперфудов.

Например, семена чиа богаты клетчаткой и ключевыми витаминами и минералами, и теперь являются основным выбором для людей, которые хотят улучшить здоровье своего кишечника и стабилизировать уровень сахара и холестерина в крови. Семена конопли, с другой стороны, богаты соединениями, которые защищают здоровье сердца, но они еще не достигли такой же стремительной популярности, как семена чиа.

Оба варианта звучат как разумный выбор, не так ли? GoodHousekeeping проконсультировались с диетологами, чтобы ответить на этот вопрос.

Какая разница между семенами чиа и семенами конопли

Семена чиа — это мелкие черные семена, которые происходят от шалфея испанского, цветущего растения семейства мятных. Семена конопли происходят от растения конопли (Cannabis sativa). Да, это то же растение, из которого происходит каннабис, но семена конопли почти не содержат ТГК, соединения, которое придает каннабису наркотический эффект.

Семена чиа, как правило, имеют мягкий, нейтральный вкус. В сухом состоянии они имеют хрустящую текстуру, но при поглощении жидкости образуют гелеобразную консистенцию. Семена конопли имеют ореховый вкус и мягче в сухом состоянии по сравнению с семенами чиа, но они не имеют такой же способности поглощать жидкость.

Семена чиа и конопли невероятно универсальны, что делает их прекрасным дополнением к любому рациону. Семена чиа можно добавлять в йогурт или готовить пудинг из ягод и чиа для быстрого завтрака или перекуса. Семена конопли можно добавлять в салаты и посыпать ими овощные блюда для получения дозы полезных жиров и микроэлементов, говорит Джиллиан Кубала, магистр наук, диетолог, специалист по питанию.

Семена конопли / © Associated Press

Статистика пищевой ценности семян чиа и семян конопли

Семена конопли и семена чиа имеют несколько разные стандартные размеры порций из-за разницы в форме, потому что семена чиа тяжелее примерно на треть.

Вот распределение пищевой ценности 2 столовых ложек семян чиа и 3 столовых ложек семян конопли, имеющих одинаковый вес.

Семена чиа

Калории: 131

Белок: 4,5 г

Клетчатка: 9,3 г

Жир: 8,3 г

Кальций: 170,4 мг

Магний: 90,6 мг

Цинк: 1,2 мг

Семена конопли

Калории: 166

Белок: 9,5 г

Клетчатка: 1,2 г

Жир: 14,6 г

Кальций: 21 мг

Магний: 210 мг

Цинк: 3 мг

Какие семена выбрать

По словам Мауры Фаулер, магистра здравоохранения, дипломированной медицинской специалистки, детского диетолога, это зависит от ваших целей. Если вы хотите набрать вес, добавляя больше калорий в свой рацион, семена конопли — лучший выбор, говорит Фаулер. Это особенно актуально для набора мышечной массы, поскольку семена конопли содержат значительно больше белка, чем семена чиа на порцию.

Особенно для вегетарианцев, веганов или даже просто привередливых едоков, которым трудно получать достаточное количество белка в течение дня, семена конопли могут помочь вам немного приблизиться к вашим целям по белку, говорит Триш Бримхолл, диетолог. Семена конопли имеют еще одно преимущество во время сезона болезней — они содержат около 25% суточной нормы цинка, и, как отмечает Фаулер, достаточное количество цинка может помочь бороться с простудой.

Если вы сосредоточены на клетчатке, семена чиа — очевидный выбор. Их высокое содержание клетчатки может помочь пищеварению, помочь вам дольше чувствовать сытость и способствовать лучшему контролю уровня сахара в крови. Более того, семена чиа являются отличным источником кальция, поэтому они являются идеальным выбором для тех, кто хочет приоритезировать здоровье своих костей.

Как семена чиа, так и семена конопли содержат высокий уровень омега-3, полезного жира, который связан с холестерином и контролем воспаления.

Прежде чем вводить семена чиа или конопли в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом, подходит ли вам эти семена. Как семена чиа, так и семена конопли могут влиять на действие некоторых лекарств, особенно рецептурных препаратов для разжижения крови. Семена конопли не подходят для людей с зависимостью от каннабиса, и нет достаточных доказательств того, что употребление семян конопли во время беременности или кормления грудью безопасно.

Итак, как семена чиа, так и семена конопли содержат много полезных жиров, и каждое семя имеет свои собственные пищевые преимущества. Ответ на вопрос «какие семена лучше?» зависит от ваших личных потребностей, но для большинства людей употребление обоих является разумным выбором.

Употреблять по одной порции любого из семян постепенно в течение дня часто легче, чем пытаться получить все за один раз, говорит Бримхолл. А сочетание этих двух видов означает, что вы не только покрываете свои потребности большим разнообразием питательных веществ, но и поддерживаете защитный баланс, который возникает, когда человек получает слишком много одного из них одновременно.