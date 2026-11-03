Что будет, если не лечить зубы и не восстанавливать утраченные: объясняет стоматолог

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Врач-стоматолог, основатель клиники KASTOM Игорь Остапенко объяснил, почему из-за больных и разрушенных зубов меняется прикус и возникает напряжение мышц, а также рассказал, сколько времени можно безопасно для здоровья ходить без зуба во рту.

Проблемные зубы условно можно разделить на две категории. Первая — больные зубы с кариозным поражением, лечение которых относительно просто. Достаточно установить пломбу или крупную вкладку, и это позволит восстановить анатомическую структуру зуба и вернуть ему полноценную жевательную функцию. Вторая группа — зубы с большей глубиной разрушения. Здесь, соответственно, и процесс лечения становится сложнее. Помимо восстановления структуры, требуется тщательная очистка и пломбирование корневых каналов, чтобы обеспечить отсутствие инфекции внутри зуба. Только после этого можно проводить полноценную керамическую реставрацию.

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Что показывает статистика

По данным Всемирной организации здравоохранения, кариес — самое распространенное заболевание полости рта. От него страдают примерно 2,5 млрд человек на планете, и именно он в конечном итоге приводит к разрушению зубов. Что интересно, чтобы кариес проник через эмаль, достиг дентина и начал разрушать зуб, требуется от двух до четырёх лет. У детей этот процесс протекает быстрее, а у взрослых, которые заботятся о гигиене полости рта, — дольше.

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Неправильный прикус

Когда у человека большое количество разрушенных или утраченных зубов, прикус начинает деформироваться. Смещаясь со своих мест, зубы образуют так называемые блоки и во время движений нижней челюсти — например, когда мы пережевываем пищу — заставляют её принимать нетипичное положение, чтобы хоть как-то обеспечить жевательную функцию.

Чем больше зубов мы теряем и чем обширнее разрушение их твердых тканей, тем сильнее страдает жевательная функция. От этого также устают мышцы. Они переходят в фазу напряжения и лишаются возможности отдохнуть из-за изменившегося прикуса и постоянной необходимости удерживать новое положение челюсти. В конечном итоге это приводит к дискомфорту: человеку становится сложно пережевывать твёрдую пищу, он испытывает усталость и напряжение в мышцах, иногда появляется хруст в суставе.

Меньше зубов — большая нагрузка

Оставшиеся зубы страдают из-за перераспределения нагрузки. Так, работу, которую раньше выполняли 28 зубов, теперь берут на себя лишь 15–20. От избыточного давления страдает самое слабое звено: либо твердые ткани зубов начинают интенсивно стираться, либо страдает пародонт — комплекс тканей, удерживающий зубы в кости. Из-за такой функциональной перегрузки костная ткань начинает постепенно исчезать, зубы теряют устойчивость и становятся подвижными, что в будущем может привести к потере даже совершенно здоровых зубов.

«Это как снежный ком, который катится вниз, — говорит Игорь Остапенко. — Чем меньше проблем, тем меньше вес этого кома. Но чем больше «зубцов» мы теряем, тем сильнее деформируется система. Это запускает цепную реакцию разрушения в других звеньях и в целом выводит из равновесия весь механизм её привычной работы».

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Системный сбой

Эмаль изнашивается настолько медленно, что мы этого даже не замечаем: моляры теряют около 29 микрон в год, а премоляры — примерно 15. Это в десятки раз тоньше человеческого волоса. Проблемы начинаются тогда, когда в этой системе происходит сбой: появляется ночной скрежет (бруксизм), деформируется прикус или выпадают зубы, из-за чего нагрузка начинает распределяться неравномерно. В таких условиях стирание эмали ускоряется.

Кто заполнит пустоту

Организм человека устроен так, что способен самостоятельно компенсировать потери. Поэтому он фактически пытается приспособиться и перенести утраченные функции с одного участка на другой. Когда мы теряем зуб, соседние зубы пытаются заполнить образовавшуюся полость. Они смещаются на место отсутствующего зуба — буквально наклоняются или поворачиваются в сторону дефекта. Например, если потерян верхний зуб — его зуб-антагонист, который работал с ним в паре, начинает компенсировать эту полость, поднимаясь вверх. Точно так же действует верхний зуб, когда нет нижнего.

«Если в целом система здорова и работает слаженно, но имеется поражение части зуба — например, из-за кариеса — выпадает лишь небольшое звено, — говорит стоматолог. — В таком случае значительного смещения или деформации соседних зубов не происходит. У нас есть лишь локальный дефект — определенная зона, которая во время пережевывания пищи не принимает полноценного участия в процессе и не помогает перемалывать пищу. Соответственно, когда мы восстанавливаем такой зуб и проверяем контакты, проблема исчезает».

Имплантаты лучше мостов

Сегодня потеря зуба — это автоматическое показание к дентальной имплантации. Раньше главной альтернативой были мостовидные протезы, когда соседние зубы служили опорой и работали «за себя и за того парня». В чём недостаток таких конструкций? В зоне утраченного зуба из-за отсутствия нагрузки костная ткань атрофируется, её объём уменьшается, впоследствии при лечении этот объём нужно компенсировать. К тому же со временем между зубом и протезом образуется зазор. И нужно учитывать, что опорные зубы естественным образом балансируют на тонких связках: когда давишь на один, другой не работает. Из-за такой неравномерной нагрузки мост теряет герметичность, и под ним начинают портиться зубы. Зато имплантаты обеспечивают необходимую нагрузку на кость, и за ними гораздо проще ухаживать. Но главное — стоматологу больше не нужно обтачивать здоровые соседние зубы, которые могли бы служить долго и эффективно.

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Игорь Остапенко

Как долго можно обходиться без зуба

Если зуб невозможно спасти с помощью консервативного лечения, его необходимо удалить. Чтобы максимально сохранить ткани, стоматологи стараются сразу установить имплантат в том случае, если в зоне лечения отсутствует инфекция. Однако если не хватает кости – нужно проводить костную пластику и ждать. Обычно требуется от 4 месяцев, чтобы сформировались собственные здоровые ткани – восстановилась костная ткань в зоне дефекта. Конечно, в это время пациент ходит с временной коронкой. Если же просто ходить без зуба — в течение года костная ткань в зоне дефекта потеряет значительную часть первоначальной ширины. Именно поэтому стоматологи подчеркивают важность «безопасного окна» в 4–6 месяцев.

«Проблемные и утраченные зубы можно и нужно восстанавливать, — подчеркивает Игорь Остапенко. — И чем раньше вы начнете лечение, тем проще и быстрее оно будет для вас».

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