Что будет с организмом, если есть два бразильских ореха утром: доктор прокомментировал тренд TikTok

Есть много популярных идей для начала дня. Кто-то считает необходимым выпить перед завтраком стакан теплой воды с лимоном, кто-то - ложку оливкового масла или даже яблочного уксуса.

Каждый из нас обязательно видел или слышал хотя бы одну теорию правильного и максимального полезного для здоровья завтрака. Некоторые ритуалы стремительно входят в моду и так же быстро оказываются на пыльной полке. Другие, напротив, долгое время не теряют актуальности.

Журналист PureWow заметил, что в последнее время тренд съедать по два бразильских ореха каждое утро стал особенно популярен в TikTok. Не один, не три, а всегда два. Поэтому он попросил Алехандро Юнгера, доктора медицины, врача функциональной медицины и кардиолога, рассказать о пользе бразильских орехов для здоровья.

В чем польза бразильских орехов

По словам доктора Юнгера, бразильские орехи — это суперпродукт, богатый питательными веществами, белками, полезными жирами, витаминами, антиоксидантами и минералами, особенно селеном и магнием. Бразильские орехи также содержат пищевые волокна, способствующие здоровью пищеварительной системы, являясь отличным пребиотиком и натуральным слабительным.

Звучит довольно впечатляюще, не так ли, теперь давайте разберемся с количеством. Так почему же два бразильских ореха, в частности, являются оптимальным количеством. Все сводится к высокому содержанию селена (селен — важный минерал, который помогает работе щитовидной железы и иммунитету. Однако слишком много селена может стать остро токсичным). Доктор Юнгер говорит, что употребление более 2-3 бразильских орехов в день может привести к селеновой интоксикации. Симптомы интоксикации могут включать неврологические проблемы, проблемы с дыханием, сердечную аритмию и дисфункцию почек. Он добавляет, что интоксикация магнием встречается реже, но может возникнуть у людей с нарушенной функцией почек, поэтому соблюдение рекомендуемого количества гарантирует, что вы получите пользу без рисков.

Кому не стоит употреблять бразильские орехи

У многих людей есть аллергия на бразильские орехи, и поэтому им следует избегать этого тренда TikTok. Помимо людей с аллергией, доктор Юнгер говорит, что тем, кому необходимо контролировать потребление селена или магния из-за проблем с сердцем или почками, например, врач может посоветовать ограничить или исключить бразильские орехи. Слишком много селена или магния может ухудшить некоторые проблемы со здоровьем, поэтому важно следовать советам врача при лечении таких заболеваний.

Какая альтернатива

Хорошая новость заключается в том, говорит доктор Юнгер, что бразильские орехи — далеко не единственный источник этих важных питательных веществ. Главное, придерживаться разнообразной диеты, богатой цельными продуктами, чтобы обеспечить удовлетворение всех ваших потребностей в питании, независимо от того, потребляете ли вы бразильские орехи или нет. Что касается селена, то хорошими альтернативами являются такие продукты, как рыба, яйца и семена подсолнечника. Магния много в таких продуктах, как листовая зелень, миндаль и семена тыквы.

Так что, если вам нравится вкус пары бразильских орехов каждый день, съедайте их. Если вы этого не делаете (или у вас аллергия), будьте уверены, что есть множество других способов гарантировать себе получение аналогичной пищевой пользы.

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