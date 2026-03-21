Что произойдет с организмом, если заменить воду на Колу

Колу пьют миллионы людей по всему миру и ею часто заменяют воду. Для кого-то это привычная ежедневная рутина, а для других — способ насладиться сладким вкусом без дополнительных калорий. Но что происходит внутри организма, когда вода полностью заменяется на сахаросодержащую или «диетическую» колу. Команда исследователей опубликовала результаты эксперимента на крысах в издании Frontiers in Nutrition , которые показывают неожиданные изменения в микробиоте, иммунитете и работе органов.

Что показал эксперимент

Исследователи разделили 24 крысы на три группы, в каждой употребляли воду, сахаросодержащую колу и «диетическую» колу. Животные в течение восьми недель получали напиток как единственный источник жидкости и имели доступ к стандартному корму. Измеряли вес, индекс тела, функции тимуса и селезенки, а также биохимические показатели крови и состав кишечной микробиоты. Было обнаружено, что вес и уровень сахара в крови остались стабильными, однако обе группы, которые употребляли коловые напитки имели снижение количества белых кровяных телец, а это признак потенциальных проблем с иммунной системой.

Влияние на органы

Сахаросодержащая кола уменьшала тимус и увеличивала селезенку, это свидетельствует об иммунных изменениях.

«Диетическая» кола не уменьшала тимус, но повышала уровни печеночных ферментов ALT и AST.

Сахаросодержащая кола повышала показатели BUN («Blood Urea Nitrogen» — азот мочевины в крови), что указывает на нагрузку на почки, а оба вида колловых напитков снижали уровень общего белка в крови.

Микробиота кишечника

Анализ 16S рРНК показал существенные изменения состава микробиоты:

Уменьшилось количество полезных бактерий.

Возросло разнообразие микробиоты, особенно в группе, которая употребляла сахаросодержащую колу.

Изменения в микробиоте коррелировали с иммунными и почечными показателями, а это свидетельствует о взаимосвязи кишечника и системного здоровья.

Даже без видимых изменений в метаболизме, регулярное употребление колы влияет на иммунитет и работу органов. Сахаросодержащие напитки имели сильный эффект на иммунную систему и почки, а «диетические» — на печень. Это напоминает, что даже «легкие» газированные напитки не являются физиологически нейтральными.

Исследование на крысах доказывает, что постоянное замещение воды колой, даже без увеличения веса, меняет микробиоту и иммунные показатели. Для людей это означает, что ежедневное употребление колы может иметь скрытые последствия для здоровья. Конечно, переносить результаты на людей следует осторожно, но думать об умеренности в потреблении сладких и «диетических» газированных напитков стоит уже сегодня.