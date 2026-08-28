Что делать, если все зубы выпали или их удалили: объясняет стоматолог

Что приводит к потере всех зубов / © Credits

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Что приводит к потере всех зубов, можно ли их закрепить в челюсти и чем отличаются системы All-on-4 и All-on-6, рассказал стоматолог-ортопед стоматологической клиники FrankoLab Артем Мистюк.

Одной из наиболее распространённых причин потери всех зубов является запущенный пародонтит. Он развивается в результате накопления бактериального налета. Если его не удалять, со временем налёт минерализуется и превращается в зубной камень.

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Камень прорастает под десны, отслаивая их от зуба, и образует «пародонтальные карманы», где налет невозможно удалить зубной щеткой. В этих карманах беспрепятственно размножаются бактерии, а иммунная система в ответ на это запускает воспалительный процесс, который разрушает связь зуба с костью и саму кость. В результате здоровый зуб теряет опору и начинает шататься.

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У пациентов с некомпенсированным сахарным диабетом пародонтит протекает в более агрессивной форме, чем обычно, из-за нарушения кровоснабжения десен и сниженной сопротивляемости бактериям зубного налета.

Вторая довольно распространённая причина — глубокий множественный кариес. Кариес переходит в пульпит: возникает воспаление внутренних тканей зуба, то есть пульпы. Нелеченный пульпит со временем приводит к периодонтиту, при котором воспаляются ткани вокруг верхушки корня: возникает гнойное воспаление, разрушается опорный аппарат зуба, после чего его удаляют.

Пародонтит разрушает опору сразу нескольких зубов: воспаление охватывает всю линию десны. Множественный кариес разрушает зубы группами, поскольку налет скапливается в промежутках между соседними зубами и разъедает эмаль соприкасающихся поверхностей.

Что делать, если все зубы на челюсти подлежат удалению или уже выпали?

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Существуют две методики лечения — All-on-4 и All-on-6

Метод All-on-4 предполагает установку несъемной конструкции на всю челюсть из 10–14 зубов, которая удерживается на четырех опорах, то есть имплантатах. Два передних вкручивают вертикально, два задних — под углом до 45 градусов.

В боковых отделах, где раньше находились жевательные зубы, кость атрофируется быстрее всего. Кроме того, на верхней челюсти расположены гайморовы пазухи, а снизу — нижний альвеолярный нерв, повреждение которого приводит к стойкому онемению губы и подбородка. Наклон позволяет обойти эти препятствия и установить более длинный имплантат: чем длиннее имплантат, тем больше площадь его контакта с костью и тем надежнее фиксация.

При методе All-on-6 устанавливают несъемный протез на шесть имплантатов: обычно четыре передних вкручивают вертикально, два задних — под наклоном. При достаточном объеме костной ткани все шесть можно установить вертикально. Жевательная нагрузка распределяется на большее количество опор, чем при методе All-on-4, и давление на каждый отдельный имплантат уменьшается. Однако для установки шести опорных имплантатов требуется больший объём костной ткани.

Иногда пациенту не подходят обе методики, в частности из-за некомпенсированного сахарного диабета, активного воспаления пародонта, выраженной атрофии кости.

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Однако выраженная атрофия костной ткани не является абсолютным противопоказанием к имплантации — речь идет именно о методах All-on-4 и All-on-6. По этим протоколам имплантаты устанавливают в собственную кость, без наращивания, и сразу фиксируют временный протез. Если костной ткани недостаточно даже для наклонного имплантата, требуется костная пластика или скуловые имплантаты.

Кроме того, эти методы можно применять после того, как удалось компенсировать сахарный диабет, то есть нормализовать уровень сахара. При повышенном уровне сахара раны заживают значительно медленнее, возрастает риск инфекции, и имплантат может не прижиться.

Потеря всех зубов — это всегда большой стресс для человека

Во-первых, потому что зубы позволяют есть разнообразную и вкусную пищу, в том числе твёрдую: свежие фрукты, овощи, мясо, орехи и т. д. При их отсутствии рацион смещается в сторону мягкой пищи и рафинированных углеводов. Соответственно, организм получает меньше клетчатки, витаминов, микро- и макроэлементов.

По данным популяционных исследований, полное отсутствие зубов связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и когнитивных нарушений.

Во-вторых, речь становится неразборчивой, щеки впадают, уголки губ опускаются, подбородок выдвигается вперёд. Многие начинают избегать встреч с друзьями, меньше говорить и улыбаться, прикрывать рот рукой во время разговора.

И в-третьих, без надлежащей жевательной нагрузки челюстная кость постепенно рассасывается, ведь давление зубов во время пережевывания пищи передается через корни на кость, заставляя её постоянно обновляться.

Поэтому я рекомендую регулярно проверять зубы, проходить профессиональную гигиену раз в 6 месяцев и не игнорировать малейшие изменения, такие как повышенная чувствительность зубов, кровоточивость десен, периодическая боль, неприятный запах и т. п.

Артем Мистюк

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