Что делать при отравлении грибами: как распознать, помочь и предотвратить беду

Что делать при отравлении грибами: как распознать, помочь и предотвратить беду

Отравление грибами — наиболее тяжелое пищевое отравление. У человека могут возникнуть галлюцинации, пожелтеть кожа, нередко яд убивает печень и почки. Не все, даже съедобные, грибы пригодны пойти в суп, поэтому нужно знать, как их готовить. Распишем все признаки отравления грибами и правила первой помощи.

Отравление — это воздействие токсинов и ядов на организм. При любом отравлении человек чувствует себя крайне плохо.

Ядовитое вещество может попасть в организм через рот, дыхательные пути или кожу. Первые признаки отравления и методы лечения зависят от его вида. В случае с грибами яд попадает через рот и слизистые. Недомогание проявляется минимум через 30 минут, а может затянуться и до 6 часов. Появляются слабость, тошнота, рвота, иногда расстройство желудка. Но это еще не все. Нужно знать, как помочь при интоксикации.

Отравление грибами: симптомы и последствия

Почему можно отравиться даже съедобными грибами? Бактерии превращают их в ядовитые. Они попадают из почвы, тары, в которой транспортируют грибы, и очень быстро там размножаются. Если съедобные грибы не прошли надлежащей термической обработки, употребление их в пищу может вызвать бактериальное пищевое отравление.

Токсикологи предупреждают, что отравления грибами случаются круглый год, несмотря на то, что сезон «тихой охоты» — весна, лето и осень.

В сезон люди травятся грибами из леса, а зимой — из банки, то есть консервов.

Первые симпотомы отравления грибами:

сильная боль в животе;

тошнота и рвота;

диарея;

повышенная температура тела — до 38 градусов;

похолодевшие конечности — руки и ноги;

головокружение;

головная боль;

слабый пульс;

общая слабость,

воспалительный процесс в желудочно-кишечном тракте.

Острые симптомы от ядовитых или употребления испорченных съедобных грибов (бледная поганка, красный мухомор, лжеопенок, сатанинский гриб) следующие:

бред, галлюцинации;

расстройство психики;

понос;

повышенное потоотделение и слюнотечение;

анурия;

легкое сужение зрачков;

повышенная сонливость;

желтуха;

сердечная недостаточность;

нарушения дыхания;

отек легких;

кома.

При варке или жарке грибов бактерии почти полностью погибают. Но нужно знать правила приготовления тех или иных видов грибов.

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Все грибы имеют токсины: белые, подосиновики, подберезовики, сморчки. Гриб, как губка, впитывает в себя всевозможные химические вещества из окружающей среды (тяжелые металлы, сельскохозяйственные удобрения и т.д.). Поэтому отравиться можно даже съедобными грибами.

Первые грибы, которые собирают весной, особые — их яд растворяется при кипячении. Никогда не варите суп из ранних весенних грибов. Прежде чем готовить какие-то грибные блюда, их нужно сначала отварить 40 минут, затем слить воду и еще раз отварить в течение 10 минут. Только после этого их можно либо пожарить, или сделать грибной соус.

Отравление вызывают и соленые грибы, если они неправильно приготовлены: долго сохранялись или вымачивались в несменяемой воде при относительно высокой температуре, или в маринаде было недостаточно соли.

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Отравление бледной поганкой и близкими к ней видами грибов, сказывается на организме через 8-24 часов. У человека появляются внезапные боли в животе, рвота, расстройство желудка, слабость, снижение температуры.

В этом случае высока вероятность смертельных последствий.

Поганка очень ядовита. Если она окажется в корзине вместе с другими съедобными грибами, придется выбросить всю корзину. А если вы срежете поганку голыми руками, обязательно тщательно помойте их и не прикасайтесь к глазам или рту.

При отравлении мухоморами появляется тошнота, рвота, расстройство желудка, головокружение, бред, расширение зрачков.

Может наступить смерть.

Грибы-двойники, например опята ложные, при неправильном приготовлении, хранении и заготовке вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта.

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Ботулизм

Употребление консервированных грибов может стать причиной ботулизма.

В большинстве случаев виновниками ботулизма становятся домашние маринованные грибы и грибные заготовки на зиму, в которые попали токсины клостридий.

Споры клостридий прорастают в бактерии, которые активно выделяют токсины в условиях закрытой банки или оболочки.

Симптомы ботулизма

При ботулизме поражается прежде всего нервная система до мышечного и дыхательного паралича. Главной причиной смерти больных ботулизмом является острая дыхательная недостаточность. У больного останавливается дыхание.

К ранним признакам ботулизма относят:

сухость во рту;

мышечную слабость,

нарушения зрения;

учащенное сердцебиение, повышение кровяного давления;

нарушение речи, глотания;

нарушение мимики, вызванное поражением лицевого нерва;

задержку мочеиспускания

Будьте осторожны и вызывайте скорую. Самолечение ботулизма в ряде случаев может привести к летальному исходу.

"Прежде всего нужно нейтрализовать и вывести токсины из организма. Эффективна сыворотка от ботулизма, нейтрализующая ботулотоксин в крови. При необходимости для лечения ботулизма назначаются антибиотики и другие препараты", — говорит доцент кафедры инфекционных болезней инфекционных болезней НМАПО им. П. Л. Шупика Юрий Сухов.

Оказание первой медицинской помощи

При любом дискомфорте после употребления грибов вызывайте скорую. До прибытия медиков нужно выпить маленькими глотками 4-5 стаканов кипяченой воды комнатной температуры и промыть желудок.

Нужно вызвать рвоту: нажмите обратным концом ложки (или пальцем) на корень языка.

Затем действуйте по следующему плану:

выпейте слабительное средство после каждого промывания желудка;

сделайте очистительную клизму;

выпейте сорбент

пейте много жидкости

Противопоказания к употреблению грибов

Грибы считаются низкокалорийным продуктом. В зависимости от сорта, килограмм грибов имеет 350-380 ккал, а кусок мяса — 4 тыс. ккал. Однако белок грибов очень трудно переваривается, поэтому их нельзя назвать диетическим блюдом.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта. грибы противопоказаны, но собирать их в летнем или осеннем прохладном лесу можно всем. При условии, что будете внимательными к грибам и своему здоровью.

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